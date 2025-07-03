Hande Erçel'le Sahneleri Yüzünden Barış Arduç'la Ayrılık İddiası Çıkan Gupse Özay'dan Sosyal Medya Hamlesi!

Türkiye’nin en sevilen çiftlerinden Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun yıllardır süren aşklarını 2020 yılında resmiyete dökmüştü. Çeşme’de sade ama bir o kadar da romantik bir törenle hayatlarını birleştiren ikili, düğünlerinde sadece aile ve yakın dostlarının katıldığı özel bir kutlama yaptı. Deliha filminde başlayan arkadaşlıkları, yıllar içinde gerçek aşka dönüşmüş ve bu mutlu günle taçlanmıştı.

Evlilik sonrası hayatları da en az düğünleri kadar huzurlu geçti. 2022 yılının Eylül ayında çift, minik kızları Jan Asya’yı kucaklarına aldı.

Aile yaşantılarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Barış ve Gupse, zaman zaman sosyal medyada mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyorlar.