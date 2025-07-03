Hande Erçel'le Sahneleri Yüzünden Barış Arduç'la Ayrılık İddiası Çıkan Gupse Özay'dan Sosyal Medya Hamlesi!
Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Barış Arduç ve Gupse Özay hakkındaki ayrılık iddialarında hareketli anlar yaşanıyor. Uzun süredir iddialara sessiz kalan Gupse Özay'ın sosyal medyada Barış Arduç’un son üç projede birlikte rol aldığı Hande Erçel’le ilgili sosyal medya hamlesi dikkat çekti.
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Türkiye’nin en sevilen çiftlerinden biri olan Barış Arduç ile Gupse Özay, hem kariyerleriyle hem de özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
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Ancak, son dönemde magazin kulislerini hareketlendiren bazı ayrılık iddiaları gündeme geldi.
Hande Erçel'in iddiaları yalanlamak için Barış Arduç'la yaptığı paylaşımlar ve Barış Arduç'un karısının yeni projesine verdiği destek bu iddiaları sonlandırmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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