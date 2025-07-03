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Hande Erçel'le Sahneleri Yüzünden Barış Arduç'la Ayrılık İddiası Çıkan Gupse Özay'dan Sosyal Medya Hamlesi!

Hande Erçel'le Sahneleri Yüzünden Barış Arduç'la Ayrılık İddiası Çıkan Gupse Özay'dan Sosyal Medya Hamlesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 13:53

Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Barış Arduç ve Gupse Özay hakkındaki ayrılık iddialarında hareketli anlar yaşanıyor. Uzun süredir iddialara sessiz kalan Gupse Özay'ın sosyal medyada Barış Arduç’un son üç projede birlikte rol aldığı Hande Erçel’le ilgili sosyal medya hamlesi dikkat çekti.

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Türkiye’nin en sevilen çiftlerinden biri olan Barış Arduç ile Gupse Özay, hem kariyerleriyle hem de özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Türkiye’nin en sevilen çiftlerinden biri olan Barış Arduç ile Gupse Özay, hem kariyerleriyle hem de özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Türkiye’nin en sevilen çiftlerinden Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun yıllardır süren aşklarını 2020 yılında resmiyete dökmüştü. Çeşme’de sade ama bir o kadar da romantik bir törenle hayatlarını birleştiren ikili, düğünlerinde sadece aile ve yakın dostlarının katıldığı özel bir kutlama yaptı. Deliha filminde başlayan arkadaşlıkları, yıllar içinde gerçek aşka dönüşmüş ve bu mutlu günle taçlanmıştı.

Evlilik sonrası hayatları da en az düğünleri kadar huzurlu geçti. 2022 yılının Eylül ayında çift, minik kızları Jan Asya’yı kucaklarına aldı. 

Aile yaşantılarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Barış ve Gupse, zaman zaman sosyal medyada mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyorlar.

Ancak, son dönemde magazin kulislerini hareketlendiren bazı ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Ancak, son dönemde magazin kulislerini hareketlendiren bazı ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Hande Erçel'le Rüzgra Bırak filminde buluşan ardından aynı isimle başka bir dijital platforma Aşkı Hatırla dizisiyle dönen Barış Arduç, bir de ana akım için çekilecek bir dizide Hande Erçel'le rol almayı kabul etti. 

Bu haber gündeme bomba gibi düşerken, Aşkı Hatırla dizisindeki sevişme sahneleri ortalığı resmen yıkmıştı. Kısa süre sonra ise hem Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan ilişkisinin hem de Barış Arduç'un Gupse Özay'la olan evliliğin çalkantıda olduğu iddia edilmişti.

Gupse Özay'ın Barış Arduç'la fotoğrafını sosyal medya hesabından sildiği iddiaları da ortalığı alevlendirmişti.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel hakkında çıkan ayrılık söylentilerinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hande Erçel'in iddiaları yalanlamak için Barış Arduç'la yaptığı paylaşımlar ve Barış Arduç'un karısının yeni projesine verdiği destek bu iddiaları sonlandırmıştı.

Hande Erçel'in iddiaları yalanlamak için Barış Arduç'la yaptığı paylaşımlar ve Barış Arduç'un karısının yeni projesine verdiği destek bu iddiaları sonlandırmıştı.

Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’ın yeni animasyon projesi 'Gupi'nin tanıtımını sosyal medya hesabında paylaşması, çiftin arasındaki ilişkinin sağlam olduğunu ve dedikodulara kulak asmadıklarını göstermişti.

Gupse Özay ise bu süreçteki sessizliği ile dikkat çekmişti. Sosyal medyadan birbirlerini takip eden Hande Erçel ve Gupse Özay yeniden gündeme yerleşti. İddialar hakkında sessizliğini bozan Gupse Özay Barış Arduç'un üç projedir rol arkadaşı olan Hande Erçel'in son gönderisini beğendi.

Gupse Özay'ın Hande Erçel'in diğer gönderilerini beğenmemiş olması dikkat çekti. Özay’ın sadece o gönderiyi beğenmesi çıkan iddialara cevap olarak algılandı!

Hande Erçel ise geçtiğimiz günlerde “Bu iş ya... Konuşulması gerekenler bunlar değil. Tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Tüm dünyada bir iş konuşulacakken, neden böyle şeyleri konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana kadar...”  şeklinde bu sahneler hakkında konuşmuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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