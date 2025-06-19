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Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Hande Erçel'i mi Yaktı? Hakan Sabancı'nın Evi Terk Ettiği İddia Edildi!

Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Hande Erçel'i mi Yaktı? Hakan Sabancı'nın Evi Terk Ettiği İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2025 - 18:03

Dizi dünyasının merakla beklenen projelerinden biri olan Aşkı Hatırla dizisinin galası, ekrandaki romantizmin aksine sahne arkasında soğuk rüzgarlar estirdi. Başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç, kırmızı halıda aralarındaki mesafeyle gündeme gelmişti.

Diğer yandan Hande Erçel'in özel hayatında da ortalık karıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, uzun süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla konuşulan Erçel’in, dizideki cesur sahnelerden sonra Sabancı ailesi tarafından “istenmeyen gelin” ilan edildiği ve çiftin bu nedenle yollarını ayırdığı iddiaları kulislerde yankı buldu.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/hand...
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Göz kamaştıran güzelliği ve hızlı yükselişiyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, son yıllarda hem projeleriyle hem de özel hayatıyla magazinin gündeminden düşmüyor.

Göz kamaştıran güzelliği ve hızlı yükselişiyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, son yıllarda hem projeleriyle hem de özel hayatıyla magazinin gündeminden düşmüyor.

Hakan Sabancı ile dolu dizgin devam ettirdikleri ilişkileri bir yana Hande Erçel şu sıralar ekranlardaki projeleriyle popülaritesini gittikçe arttırıyor.Hande Erçel’in Barış Arduç’la aynı projede yer alması, ekran başındaki izleyiciler kadar sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. İkilinin uyumu, ekran dışına taşan bir kimyayla yorumlanırken, Hande'nin oyunculuğu da yeniden değerlendirme konusu olmuştu.

Rüzgara Bırak filmiyle dijital platformda büyük başarı yaklayan Barış Arduç ve Hande Erçel, Aşkı Hatırla isimli dizi projesi için de el sıkışmıştı.

Rüzgara Bırak filmiyle dijital platformda büyük başarı yaklayan Barış Arduç ve Hande Erçel, Aşkı Hatırla isimli dizi projesi için de el sıkışmıştı.

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı “Aşkı Hatırla” dizisinin galası, dizi kadar ikili arasındaki mesafe ve Gupse Özay’ın yokluğuyla gündeme damgasını vurdu. Kırmızı halıda beklenen sıcaklık, yerini donuk bakışlara ve soğukluğa bıraktı. Galada Barış Arduç’un, partneri Hande Erçel’le olan iletişimindeki mesafeli tavır, gözlerden kaçmadı. 

Ancak asıl kıyamet, dizideki sevişme sahnesiyle koptu. Cesur sahneler, Hande'nin hayranları kadar magazin camiasını da ikiye böldü. İşin ilginç tarafı ise, bu sahneden kısa bir süre sonra Hande ve Hakan Sabancı’nın yollarını ayırdığı iddiaları oldu. Bu zamanlama, dedikoduların fitilini ateşledi.

Gupse Özay ve Barış Arduç arasındaki gerilimden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hakan Sabancı'nın Barış Arduç'la sahnelerinin ardından Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edildi!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hakan Sabancı'nın Barış Arduç'la sahnelerinin ardından Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edildi!

Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla yaşadığı ilişki, yalnızca magazin sayfalarının değil, cemiyet dünyasının da ilgi odağı olmuştu. Sosyal medya fotoğrafları, yurt dışı tatilleri, el ele görüntüler… Her şey peri masalını andırıyordu. Hatta kulislerde evlilik hazırlıkları yapıldığı bile konuşuluyordu.

Ancak bu masal, kulislerde konuşulanlara göre yarım kaldı. İddiaya göre Sabancı ailesi, artık Hande’yi 'gelin adayı' olarak benimsedi derken, dizideki cesur sahnelerin ardından ani bir geri adım attı. Aileden gelen vetoyla birlikte Hakan Sabancı’nın da ilişkiden uzaklaştığı, hatta birlikte yaşadıkları evi terk ettiği öne sürüldü.

2. sayfa'nın paylaşımına göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın bu iddiaları yalanladığı söylendi.

2. sayfa'nın paylaşımına göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın bu iddiaları yalanladığı söylendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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