Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Hande Erçel'i mi Yaktı? Hakan Sabancı'nın Evi Terk Ettiği İddia Edildi!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/hand...
Dizi dünyasının merakla beklenen projelerinden biri olan Aşkı Hatırla dizisinin galası, ekrandaki romantizmin aksine sahne arkasında soğuk rüzgarlar estirdi. Başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç, kırmızı halıda aralarındaki mesafeyle gündeme gelmişti.
Diğer yandan Hande Erçel'in özel hayatında da ortalık karıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, uzun süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla konuşulan Erçel’in, dizideki cesur sahnelerden sonra Sabancı ailesi tarafından “istenmeyen gelin” ilan edildiği ve çiftin bu nedenle yollarını ayırdığı iddiaları kulislerde yankı buldu.
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Göz kamaştıran güzelliği ve hızlı yükselişiyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, son yıllarda hem projeleriyle hem de özel hayatıyla magazinin gündeminden düşmüyor.
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Rüzgara Bırak filmiyle dijital platformda büyük başarı yaklayan Barış Arduç ve Hande Erçel, Aşkı Hatırla isimli dizi projesi için de el sıkışmıştı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hakan Sabancı'nın Barış Arduç'la sahnelerinin ardından Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edildi!
2. sayfa'nın paylaşımına göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın bu iddiaları yalanladığı söylendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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