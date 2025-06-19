Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Hande Erçel'i mi Yaktı? Hakan Sabancı'nın Evi Terk Ettiği İddia Edildi!

Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla yaşadığı ilişki, yalnızca magazin sayfalarının değil, cemiyet dünyasının da ilgi odağı olmuştu. Sosyal medya fotoğrafları, yurt dışı tatilleri, el ele görüntüler… Her şey peri masalını andırıyordu. Hatta kulislerde evlilik hazırlıkları yapıldığı bile konuşuluyordu.

Ancak bu masal, kulislerde konuşulanlara göre yarım kaldı. İddiaya göre Sabancı ailesi, artık Hande’yi 'gelin adayı' olarak benimsedi derken, dizideki cesur sahnelerin ardından ani bir geri adım attı. Aileden gelen vetoyla birlikte Hakan Sabancı’nın da ilişkiden uzaklaştığı, hatta birlikte yaşadıkları evi terk ettiği öne sürüldü.