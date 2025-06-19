Defne Samyeli'yi 14 Kez Aldattığı İddia Edilen Eren Talu'nun Akıl Almaz İhanet İtiraflarını Hatırlıyoruz!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Bir zamanlar Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri olan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun evliliği, dışarıdan bakıldığında kusursuzdu. Ancak gerçek bambaşkaydı. Yıllar sonra Hürriyet’e verdiği röportajda konuşan Eren Talu, evliliğin karanlık yüzünü, ihanet sarmallarını ve ağızları açık bırakan iddiaları bir bir ortaya döktü. Doha’daki Sheraton otelinden, boşanma itirazlarına, ihanet itiraflarına her şey Ayşe Arman'a verilen o röportajda vardı…
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Magazin tarihine damga vuran bir boşanma süreci; ihanet iddiaları, çarpıcı itiraflar ve mahkeme dosyalarına giren deliller... Hazırsanız başlayalım!
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2011’e yılına gelindiğinde Defne Samyeli, eşine boşanma davası açtı. Ve ardından, medyaya yansıyan röportajlarla her şey adeta çorap söküğü gibi geldi.
Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 14 yıllık evliliği magazin tarihine sadece “görkemli düğün” ve “güzel çocuklar” başlıklarıyla değil, aynı zamanda ihanetle örülü dramatik finaliyle kazındı.
Eren Talu, Defne Samyeli’nin El Cezire’de program yapan Richard Gizbert’le bir konferansta tanıştığını, hemen ardından Doha Sheraton’da gizli buluşmaların başladığını söylemişti.
Bu noktadan sonra kıskançlık, kaçamaklar, sorgulamalar derken olaylar içinden çıkılmaz hal almıştı. Talu bir yandan kendi yaşadıklarını da itiraf etmekten geri durmuyordu.
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Bakın Arman'ın "Peki sen Doha’da Defne’nin onunla buluştuğunu, onun odasına gittiğini, o adamın Richard Gizbert olduğunu nereden biliyorsun?" sorusuna ne yanıt geliyor.
"Her şeyi nasıl itiraf etti?" sorusuna Eren Talu'dan gelen yanıt ise ağızları açık bırakan cinsten...
“O arada sen neler itiraf ettin?” sorusuyla Talu, kendi hatalarını da masaya yatırıyor ama bu itiraflar onu suçlu olmaktan da alıkoymuyor.
O zamana kadar Defne Samyeli tam 3 kez röportaj vermiş ve Eren Talu'nun kendisini 14 kez aldattığını iddia etmişti. Eren Talu bu zamana neden kadar sustuğunu ise şu sözlerle anlatıyor:
Bu olaylı boşanma süreci; itirafların, karşılıklı suçlamaların ve çarpıcı iddiaların iç içe geçtiği, magazin tarihinin en sansasyonel evlilik dosyalarından biri olarak kayıtlara geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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