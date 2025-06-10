İzleyenler "Gözümüz Doydu" Demişti: Çağla Şıkel'in Dahil Olduğu "Kişiye Özel Defile" Skandalının Detayları!
2001 yazında İstanbul’un lüks semti Etiler’de, Akmerkez Residence’ın bir dairesinde gerçekleşen “kişiye özel defile”, yıllar geçse de Türkiye magazin tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri olmayı sürdürüyor. Bu defileye katılan mankenler, dönemin ünlü mankenlerinden Çağla Şıkel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafak...
Olayın skandal boyutunu artıran ise bu defilenin üç iş adamı için düzenlenmesi ve asıl amaçlarının 'çapkınlık' olmasıydı. Peki neler yaşanmıştı? Olayın ardından gelen açıklamalar neydi? Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Yıl 1997, henüz 18 yaşında bir genç kız, Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci seçiliyor. Çağla Şıkel'in uzun boyu, kendine has yürüyüşü ve o dönem için “doğal” sayılan yüz hatlarıyla podyumların aranan ismi haline gelmesi uzun sürmüyor.
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Olayların fitilini ateşleyen ve magazin dünyasının unutulmaz olayları arasına giren Akmerkez skandalı ise Beyazıt Öztürk'le ilişkisi meydana geliyor.
Neşe Erberk'in ajansına bağlı Çağla Şıkel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafak o gece 3 iş adamının önünde özel bir defilede boy gösteriyor.
Bu sözler, gündeme bomba gibi düşüyor! Üstelik defile için 40 bin pound harcandığı da ortaya çıkınca, olan oluyor...
Öte yandan Yeşim Palandüz ise olaydan sonra daha da sert konuşuyor ve kendisinin asıl sitemi Çağla Şıkel'e oluyor.
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Olan ise hem Çağla Şıkel'in itibarine ham de o dönem manşetleri sallayan ilişkisine oluyor...
Üstelik olaydan yıllar sonra bile defilede yer alan kıyafetlerin fiyatı, kullanılan lüks markalar ve mankenlerin yaşadığı pişmanlıklar hala magazin içeriklerine konu oluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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