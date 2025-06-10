İzleyenler "Gözümüz Doydu" Demişti: Çağla Şıkel'in Dahil Olduğu "Kişiye Özel Defile" Skandalının Detayları!

2001 yazında İstanbul’un lüks semti Etiler’de, Akmerkez Residence’ın bir dairesinde gerçekleşen “kişiye özel defile”, yıllar geçse de Türkiye magazin tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri olmayı sürdürüyor. Bu defileye katılan mankenler, dönemin ünlü mankenlerinden Çağla Şıkel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafak...

Olayın skandal boyutunu artıran ise bu defilenin üç iş adamı için düzenlenmesi ve asıl amaçlarının 'çapkınlık' olmasıydı. Peki neler yaşanmıştı? Olayın ardından gelen açıklamalar neydi? Gelin detaylara birlikte bakalım!