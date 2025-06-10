onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İzleyenler "Gözümüz Doydu" Demişti: Çağla Şıkel'in Dahil Olduğu "Kişiye Özel Defile" Skandalının Detayları!

İzleyenler "Gözümüz Doydu" Demişti: Çağla Şıkel'in Dahil Olduğu "Kişiye Özel Defile" Skandalının Detayları!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 00:51

2001 yazında İstanbul’un lüks semti Etiler’de, Akmerkez Residence’ın bir dairesinde gerçekleşen “kişiye özel defile”, yıllar geçse de Türkiye magazin tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri olmayı sürdürüyor. Bu defileye katılan mankenler, dönemin ünlü mankenlerinden Çağla Şıkel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafak...

Olayın skandal boyutunu artıran ise bu defilenin üç iş adamı için düzenlenmesi ve asıl amaçlarının 'çapkınlık' olmasıydı. Peki neler yaşanmıştı? Olayın ardından gelen açıklamalar neydi? Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıl 1997, henüz 18 yaşında bir genç kız, Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci seçiliyor. Çağla Şıkel'in uzun boyu, kendine has yürüyüşü ve o dönem için “doğal” sayılan yüz hatlarıyla podyumların aranan ismi haline gelmesi uzun sürmüyor.

Yıl 1997, henüz 18 yaşında bir genç kız, Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci seçiliyor. Çağla Şıkel'in uzun boyu, kendine has yürüyüşü ve o dönem için “doğal” sayılan yüz hatlarıyla podyumların aranan ismi haline gelmesi uzun sürmüyor.

Sadece modellik de değil, televizyon dünyası da onun farkına varıyor. Sunuculuk teklifleri, reklam anlaşmaları derken herkesin dilindeki isim Çağla Şıkel oluyor.

Ve elbette magazin sayfaları da onu boş bırakmıyor. Çünkü bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşıyor: Beyazıt Öztürk ile Çağla Şıkel aşkı.

Olayların fitilini ateşleyen ve magazin dünyasının unutulmaz olayları arasına giren Akmerkez skandalı ise Beyazıt Öztürk'le ilişkisi meydana geliyor.

Olayların fitilini ateşleyen ve magazin dünyasının unutulmaz olayları arasına giren Akmerkez skandalı ise Beyazıt Öztürk'le ilişkisi meydana geliyor.

Takvimler 2001 yazını gösterdiğinde, magazin tarihine geçecek bir olay yaşanıyor. İstanbul’un kalbinde, Akmerkez Residence’da yalnızca üç işadamına özel bir defile düzenleniyor. Mekan: Lüks bir daire. Konsept: Tam anlamıyla “kişiye özel”. Katılımcı listesi ise oldukça kısıtlı. Bu üç işadamı dışında kimseye davetiye yok!

Neşe Erberk'in ajansına bağlı Çağla Şıkel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafak o gece 3 iş adamının önünde özel bir defilede boy gösteriyor.

Neşe Erberk'in ajansına bağlı Çağla Şıkel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafak o gece 3 iş adamının önünde özel bir defilede boy gösteriyor.

Organizasyonun başında, dönemin modacılarından Hüseyin Küçük var. Defilede giyilen kıyafetler ise öyle sıradan değil. Paris'ten özel olarak getirilen Burberry tasarımları... Bikiniler, transparan kumaşlar, özel dikimler…

İşte tartışmalar da burada başlıyor. Çünkü bu defile bir moda etkinliğinden çok, çapkınlık amacı güden bir “şov” havasında. Modacı Hüseyin Küçük’ün yıllar sonra yaptığı itiraflar, olayın perde arkasını daha da çarpıcı hale getiriyor. Verdiği röportajda aynen şunları söylüyor:

“Çapkınlık amacıyla yaptık. Kızlar bikiniyle önümüzden yürüdü ama hiçbirine dokunmadık. Sadece gözle iletişim kurduk. Asıl hedefimize ulaşamadık. Neşe Hanım ağırlığını koydu ve olmadı. 40 bin pound harcadık ama göz zevkimizi doyurduk.'

Bu sözler, gündeme bomba gibi düşüyor! Üstelik defile için 40 bin pound harcandığı da ortaya çıkınca, olan oluyor...

Bu sözler, gündeme bomba gibi düşüyor! Üstelik defile için 40 bin pound harcandığı da ortaya çıkınca, olan oluyor...

Medya bu olayı “kişiye özel defile skandalı” olarak duyuruyor. Magazin basını, mankenlerin isimlerini manşetlere taşıyor.

Gecede yer alan üç mankenin isimleri manşetlere bomba gibi yerleşirken Akmerkez skandalının başrollerinden 'biz ne olduğunu bilmiyorduk!' tepkisi yükseliyor.

Çağla Şıkel, bu olaydan sonra gözyaşları içinde bir röportaj veriyor. Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kendisinin bu işin böyle özel bir etkinlik olduğundan habersiz olduğunu söylüyor:

“Ben defileye ajansım aracılığıyla katıldım. Orada sadece birkaç kişi olacağını bilmiyordum. Şu an ‘skandal manken’ olarak anılmak beni kahrediyor.”

Öte yandan Yeşim Palandüz ise olaydan sonra daha da sert konuşuyor ve kendisinin asıl sitemi Çağla Şıkel'e oluyor.

Öte yandan Yeşim Palandüz ise olaydan sonra daha da sert konuşuyor ve kendisinin asıl sitemi Çağla Şıkel'e oluyor.

“Çağla her şeyi söylemiş, ben hiçbir şeyden haberdar edilmedim. Kötü kız ben oldum.”

Bu açıklamalarla birlikte, mankenler arasında da bir kırgınlık baş gösteriyor. Ajans sahibi Neşe Erberk ise savunma yaparak, organizasyonun Paris’teki örneklerinden esinlenildiğini ve her şeyin yasal olduğunu belirtiyor. 

‘‘Ortada hiçbir gariplik yok. Bu tür defileler yıllardır yapılan, standart, ticari bir olaydır. İsimleri telaffuz edilen kişiler, defilede olan kişiler değildir. Bu kişilerin bu organizasyonla uzaktan yakından alakası yoktur. Bu bir defile değil, ekspozisyondu. Bu ekspozisyonda benimle beraber Burberrys'nin iki temsilcisi de vardı. Beni mama yerine koyuyorlar. Çok ama çok kızgınım.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olan ise hem Çağla Şıkel'in itibarine ham de o dönem manşetleri sallayan ilişkisine oluyor...

Olan ise hem Çağla Şıkel'in itibarine ham de o dönem manşetleri sallayan ilişkisine oluyor...

Skandal patladığında herkesin aklındaki ilk soru: “Beyaz bu duruma ne diyecek?” Çünkü Çağla Şıkel’in bu özel defileye katılması, Beyaz’la olan ilişkisini de bir hayli zedeliyor.

Her ne kadar taraflardan doğrudan bir açıklama gelmese de, bu olayın ardından çiftin yolları ayrılıyor.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Beyaz bu durumdan fazlasıyla rahatsız olmuş. Özellikle basında çıkan fotoğraflar ve defilenin içeriği, ilişkinin bitmesinde önemli rol oynamış.

Defileyi düzenleyen Hüseyin Küçük ise 'Çağla, O dönem Beyaz'la birlikteydi. Beyaz, olayın iç yüzünü sordu, ben de o geceyi anlattım kendisine. Dürüst bir defile yapıldığını anlattım ama kimse anlamak istemedi.' açıklamasında bulunmuştu.

Üstelik olaydan yıllar sonra bile defilede yer alan kıyafetlerin fiyatı, kullanılan lüks markalar ve mankenlerin yaşadığı pişmanlıklar hala magazin içeriklerine konu oluyor.

Üstelik olaydan yıllar sonra bile defilede yer alan kıyafetlerin fiyatı, kullanılan lüks markalar ve mankenlerin yaşadığı pişmanlıklar hala magazin içeriklerine konu oluyor.

Herkesin dilindeki soruysa şu: 'O üç işadamı kimdi?' Hala bilinmiyor. Hala sır.

Tüm bu yaşananlara rağmen, Çağla Şıkel kariyerinde yükselmeye devam etti. Bu olayın ardından zamanla kendini yeniden inşa etti, televizyon dünyasında sağlam bir yer edindi, anne oldu, sunuculuğa ağırlık verdi. Ama bu olay, onun geçmişinde bir dönüm noktası olarak kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın