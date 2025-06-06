"Kolay Gelsin" Diyebilmişti: Sevgilisini Arkadaşıyla Yakalayan İzel'in Yüzündeki İzlerin Nedenini Anlatıyoruz!
Türk pop müziğinin güçlü sesi İzel, kariyeri ve duruşuyla yıllardır sevilen bir isim olmayı sürdürüyor. 'Ah Yandım', 'Işıklı Yol', 'Düşer O' gibi parçalarla hafızalar yerleşen İzel' solo kariyeriyle başarısını sürdürürken geçmişte yaşadığı ihanet de uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti.
Sevgilisi ve en yakın arkadaşını birlikte yakalayan ve ihanetle sarsılan İzel iki isimden de hiç bahsetmemiş, hatta o anda hayal kırıklığıyla tepki bile vermemişti. Fakat o anın ardından yaşananlar yüzünde kalıcı izler kalmasına neden olmuş, Yeşilçam filmlerini aratmayacak olay uzun süre şok etkisi yaratmıştı.
Peki o dönem neler yaşanmış ve İzel olay hakkında neler demişti? Gelin detaylara birlikte bakalım!
90’ların başında Türk pop müziği en parlak dönemlerinden birini yaşıyor radyolarda yepyeni sesler duyulurken, o dönem, üç genç müzisyen bir araya gelmiş ve listelere damga vuracak bir grup kurmuştu: İzel-Çelik-Ercan.
Grubun dağılmasıyla İzel yalnızca müzikal bir yol ayrımına değil, kişisel olarak da zor bir döneme girmişti.
İzel, sahnelerde alkışlarla büyürken, kalbinde gizli bir yara taşıyormuş. 2000’li yılların başında hayatına giren bir erkek yüzünden yaşadıkları yüzünde kalıcı izler oluşmasına neden olmuştu.
Hayatının en ağır gecelerinden biriydi. O an hem sevgilisini hem de en güvendiği dostunu kaybetmişti. Ancak içine atmıştı… Ne bağırmıştı, ne kırıp dökmüştü.
2012 senesinde Saba Tümer'in programına konuk olan İzel o anları yeniden anlatmış fakat ne sevgilisinin ne de arkadaşının adını vermemişti.
Merak edilen başka bir detay ise İzel'in bu olaydan etkilenerek bir şarkı yazıp yazmadığı olmuştu.
Yaşadığı bu ağır sürecin ardından İzel, müziğe ve sahnelere dönüş yolunda güçlü adımlar atmıştı.
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