"Kolay Gelsin" Diyebilmişti: Sevgilisini Arkadaşıyla Yakalayan İzel'in Yüzündeki İzlerin Nedenini Anlatıyoruz!

Konservatuvar sıralarında tanışmışlardı. İzel’in duygulu sesi, Çelik’in yorumu ve Ercan’ın besteciliği bir araya gelince, ortaya çıkan parçalar ayrı uyumları ayrı beğenilmişti.

1991’de yayımladıkları “Özledim” albümü, kısa sürede dillerden düşmez olmuştu. “Özledim”, “Dönmelisin”, “Sevdan Olmasa” gibi parçalar uzun süre hafızlardan silinmemişti. Herkes onları konuşuyor, her yerde onlar çalıyordu. O dönem İzel, kariyerinin en parıltılı zamanlarını yaşamıştı.

Ama sahnenin parlak ışıkları, arka plandaki kırgınlıkları gizleyememişti. İddialara göre, grup içinde zamanla fikir ayrılıkları yaşanmış, Çelik’in mutsuzluğu giderek artmıştı. 1992’de Çelik grubu terk etti.