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"Kolay Gelsin" Diyebilmişti: Sevgilisini Arkadaşıyla Yakalayan İzel'in Yüzündeki İzlerin Nedenini Anlatıyoruz!

"Kolay Gelsin" Diyebilmişti: Sevgilisini Arkadaşıyla Yakalayan İzel'in Yüzündeki İzlerin Nedenini Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2025 - 23:44

Türk pop müziğinin güçlü sesi İzel, kariyeri ve duruşuyla yıllardır sevilen bir isim olmayı sürdürüyor. 'Ah Yandım', 'Işıklı Yol', 'Düşer O' gibi parçalarla hafızalar yerleşen İzel' solo kariyeriyle başarısını sürdürürken geçmişte yaşadığı ihanet de uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti.

Sevgilisi ve en yakın arkadaşını birlikte yakalayan ve ihanetle sarsılan İzel iki isimden de hiç bahsetmemiş, hatta o anda hayal kırıklığıyla tepki bile vermemişti. Fakat o anın ardından yaşananlar yüzünde kalıcı izler kalmasına neden olmuş, Yeşilçam filmlerini aratmayacak olay uzun süre şok etkisi yaratmıştı.

Peki o dönem neler yaşanmış ve İzel olay hakkında neler demişti? Gelin detaylara birlikte bakalım!

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90’ların başında Türk pop müziği en parlak dönemlerinden birini yaşıyor radyolarda yepyeni sesler duyulurken, o dönem, üç genç müzisyen bir araya gelmiş ve listelere damga vuracak bir grup kurmuştu: İzel-Çelik-Ercan.

90’ların başında Türk pop müziği en parlak dönemlerinden birini yaşıyor radyolarda yepyeni sesler duyulurken, o dönem, üç genç müzisyen bir araya gelmiş ve listelere damga vuracak bir grup kurmuştu: İzel-Çelik-Ercan.

Konservatuvar sıralarında tanışmışlardı. İzel’in duygulu sesi, Çelik’in  yorumu ve Ercan’ın besteciliği bir araya gelince, ortaya çıkan parçalar ayrı uyumları ayrı beğenilmişti.

 1991’de yayımladıkları “Özledim” albümü, kısa sürede dillerden düşmez olmuştu. “Özledim”, “Dönmelisin”, “Sevdan Olmasa” gibi parçalar uzun süre hafızlardan silinmemişti. Herkes onları konuşuyor, her yerde onlar çalıyordu. O dönem İzel, kariyerinin en parıltılı zamanlarını yaşamıştı. 

Ama sahnenin parlak ışıkları, arka plandaki kırgınlıkları gizleyememişti. İddialara göre, grup içinde zamanla fikir ayrılıkları yaşanmış, Çelik’in mutsuzluğu giderek artmıştı. 1992’de Çelik grubu terk etti.

Grubun dağılmasıyla İzel yalnızca müzikal bir yol ayrımına değil, kişisel olarak da zor bir döneme girmişti.

Grubun dağılmasıyla İzel yalnızca müzikal bir yol ayrımına değil, kişisel olarak da zor bir döneme girmişti.

Herkes onun yoluna yalnız nasıl devam edeceğini merak ederken, İzel 'Adak' isimli ilk solo albümüyle küllerinden doğmuştu. Ancak o zamanlar kimse, onun hem sahnede hem özel hayatında çok daha fırtınalı günlerle karşılaşacağını tahmin etmiyordu...

İzel, sahnelerde alkışlarla büyürken, kalbinde gizli bir yara taşıyormuş. 2000’li yılların başında hayatına giren bir erkek yüzünden yaşadıkları yüzünde kalıcı izler oluşmasına neden olmuştu.

İzel, sahnelerde alkışlarla büyürken, kalbinde gizli bir yara taşıyormuş. 2000’li yılların başında hayatına giren bir erkek yüzünden yaşadıkları yüzünde kalıcı izler oluşmasına neden olmuştu.

İzel, verdiği bir röportajda yıllarca gizlediği o büyük acıyı nihayet anlatmıştı. Kelimeleri boğazına düğümlene düğümlene dile getirmişti... Çünkü o izler, sadece cildinde değil; kalbinde, dostluğa olan inancında ve hayata bakışında da derin yaralar bırakmıştı.

Bir gece, her şeyin değiştiği o anı şöyle anlatmıştı:

 “Sevgilimi en yakın kız arkadaşımla öpüşürken yakaladım. İkisini öyle görünce hiçbir şey diyemedim. Sadece 'Kolay gelsin' dedim, çıktım.”

Hayatının en ağır gecelerinden biriydi. O an hem sevgilisini hem de en güvendiği dostunu kaybetmişti. Ancak içine atmıştı… Ne bağırmıştı, ne kırıp dökmüştü.

Hayatının en ağır gecelerinden biriydi. O an hem sevgilisini hem de en güvendiği dostunu kaybetmişti. Ancak içine atmıştı… Ne bağırmıştı, ne kırıp dökmüştü.

Ve o gece, yaşadığı duygusal çöküş, ertesi sabah bedeninde yankılanmıştı.

Sabah uyandığında aynaya bakınca yüzünde anlam veremediği kızarıklıklar görmüştü.

 “Önce kızamık oldum sandım,” demişti.

Doktora gittiğinde ise gerçeği öğrenmişti: Stres patlaması sonucu bağışıklık sistemi çökmüştü.

Cildindeki deformasyonlar geçmemiş, aksine iz bırakmıştı. İki kez operasyon geçirmişti ama hiçbir şey, o gecenin izlerini silememişti.

 İzel ise “Allah’tan başka bir hastalık olmadı. Sadece yüzümle kurtuldum,” diyerek şükür ediyordu.

2012 senesinde Saba Tümer'in programına konuk olan İzel o anları yeniden anlatmış fakat ne sevgilisinin ne de arkadaşının adını vermemişti.

2012 senesinde Saba Tümer'in programına konuk olan İzel o anları yeniden anlatmış fakat ne sevgilisinin ne de arkadaşının adını vermemişti.

'Her şey bir gecede oldu. Sevgilimi en yakın kız arkadaşımla öpüşürken yakaladım. İkisini öyle görünce hiçbir şey diyemedim. Sadece 'Kolay gelsin' dedim ve çıktım. O gün büyük üzüntü yaşadım. Hem en yakın arkadaşımı, hem de sevgilimi kaybettim. Ben öfkemi dillendirebilen biri değilimdir; içime atarım. O gün de bir şey diyemedim. Akşam yattım, sabah kalktığımda cildim bu haldeydi. Önce kızamık olduğumu sandım, sonra doktora gittim. Doktor stresten olduğunu söyledi. Allah'tan başka bir hastalık olmadı. Sadece yüzümle kurtuldum. İki kez operasyon geçirdim ama artık bir şey yaptırmayacağım...'

'Bir gecede üzüntüden saçları beyazlayanları bilirdim ama böyle bir olaya ilk kez şahit oluyordum. Tıpta buna 'Vücudun üzüntü ve öfke kusması' deniliyormuş. Allah, düşmanıma vermesin.' şeklinde olayı anlatmıştı.

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Merak edilen başka bir detay ise İzel'in bu olaydan etkilenerek bir şarkı yazıp yazmadığı olmuştu.

Merak edilen başka bir detay ise İzel'in bu olaydan etkilenerek bir şarkı yazıp yazmadığı olmuştu.

'Bu olayın etkisiyle bir şarkı yaptın mı?' sorusunu 'evet' şeklinde cevaplayan İzel, şarkının ismini verirse o kişilerin ortaya çıkacağını belirtmiş ve yine sessiz kalıp, içine atmayı tercih etmişti.

Özellikle 'Düşer O' gibi parçaları, hem sözleri hem hissiyatıyla bu yaşanmışlığa karşılık geliyor olabileceği akıllara gelmişti.

İzel uzun bir dönem kamera karşısına geçmek istememişti. Çünkü yaşadığı bu fiziksel değişim, onun sahneye çıkma cesaretini zedelemişti.

Yaşadığı bu ağır sürecin ardından İzel, müziğe ve sahnelere dönüş yolunda güçlü adımlar atmıştı.

Yaşadığı bu ağır sürecin ardından İzel, müziğe ve sahnelere dönüş yolunda güçlü adımlar atmıştı.

Yılların tecrübesi ve hayranlarının desteğiyle yeniden ışıklar altında olmayı başarmıştı. Özellikle o dönemde çıkardığı albümler ve hit şarkılarla adından sıkça söz ettirmiş, sevenlerini yeniden kendine hayran bırakmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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