Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Selma Ergeç Uzun Süre Sonra Eşi Can Öz ve Kızı Yasmin'le Kameralara Yakalandı!

İlk kez 'Yarım Elma' ve 'Asi' dizilerindeki zarif oyunculuğuyla tanıdığımız, ancak asıl çıkışını, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hatice Sultan rolüyle yapan Selma Ergeç bu karakterle hem oyunculuğunu hem de doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Ardından gelen Gönül İşleri, Vatanım Sensin ve Camdaki Kız gibi projelerde de izleyiciyi kendine hayran bırakan isim özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Tıp fakültesiyle başalayan eğitimi ve Almanca, İngilizce, Fransızca gibi dilleri konuşabilmesiyle, magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Selma Ergeç kariyerinin aksine aşk hayatında sakinliği tercih edenlerden.