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Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Selma Ergeç Uzun Süre Sonra Eşi Can Öz ve Kızı Yasmin'le Kameralara Yakalandı!

Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Selma Ergeç Uzun Süre Sonra Eşi Can Öz ve Kızı Yasmin'le Kameralara Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2025 - 19:09

İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç, yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yasmin ve yayıncı eşi Can Öz ile Guns N' Roses konserinde ortaya çıktı. @magazinburada kameralarına yakalanan Yasmin'in ne kadar büyüdüğünü görenler gözlerine inanamadı!

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Ekranların en asil yüzlerinden biri, adeta dönem dizilerinin vazgeçilmez kraliçesi Selma Ergeç'i ekranlardaki varlığıyla yakından tanıyoruz!

Ekranların en asil yüzlerinden biri, adeta dönem dizilerinin vazgeçilmez kraliçesi Selma Ergeç'i ekranlardaki varlığıyla yakından tanıyoruz!

İlk kez 'Yarım Elma' ve 'Asi' dizilerindeki zarif oyunculuğuyla tanıdığımız, ancak asıl çıkışını, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hatice Sultan rolüyle yapan Selma Ergeç bu karakterle hem oyunculuğunu hem de doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Ardından gelen Gönül İşleri, Vatanım Sensin ve Camdaki Kız gibi projelerde de izleyiciyi kendine hayran bırakan isim özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Tıp fakültesiyle başalayan eğitimi ve Almanca, İngilizce, Fransızca gibi dilleri konuşabilmesiyle, magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Selma Ergeç kariyerinin aksine aşk hayatında sakinliği tercih edenlerden.

2015 senesinde Can Öz ile Almanya'da sadece yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı bir düğünle, çocukluğun geçtiği yerde evlenen Selma Ergeç zarifliğiyle beğeni toplamıştı.

2015 senesinde Can Öz ile Almanya'da sadece yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı bir düğünle, çocukluğun geçtiği yerde evlenen Selma Ergeç zarifliğiyle beğeni toplamıştı.

Gelinliğinde zarafetin, düğün konseptinde ise doğallığın ön planda olduğu törende, Selma Ergeç güzelliğiyle büyülemişti.

Aynı zamanda edebiyat dünyasının ağır toplarından biri olan yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz'le evlenen Selma Ergeç 2016 yılında ise anneliği tattı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren çift, Yasmin adını verdikleri kızlarını sosyal medyada pek paylaşımıyor.

Şu sıralar İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Piraye karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Selma Ergeç, uzun süre sonra ailesiyle görüntülendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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