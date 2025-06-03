Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Selma Ergeç Uzun Süre Sonra Eşi Can Öz ve Kızı Yasmin'le Kameralara Yakalandı!
İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç, yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yasmin ve yayıncı eşi Can Öz ile Guns N' Roses konserinde ortaya çıktı. @magazinburada kameralarına yakalanan Yasmin'in ne kadar büyüdüğünü görenler gözlerine inanamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların en asil yüzlerinden biri, adeta dönem dizilerinin vazgeçilmez kraliçesi Selma Ergeç'i ekranlardaki varlığıyla yakından tanıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015 senesinde Can Öz ile Almanya'da sadece yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı bir düğünle, çocukluğun geçtiği yerde evlenen Selma Ergeç zarifliğiyle beğeni toplamıştı.
Şu sıralar İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Piraye karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Selma Ergeç, uzun süre sonra ailesiyle görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın