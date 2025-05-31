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Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'in Yıllar İçerisinde Giderek Gençleşmesi Kullanıcıları İkiye Böldü!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'in Yıllar İçerisinde Giderek Gençleşmesi Kullanıcıları İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2025 - 17:12

Başak Dizer'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu! Hem stil danışmanı kimliğiyle hem de yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la gözlerden uzak evliliğiyle dikkat çeken Dizer’in, zamanla adeta gençleştiği konuşuluyor. Kimileri Dizer'in bu değişimine övgü yağdırırken kimilerinden de estetik eleştirileri geldi.

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Moda dünyasında yıllardır zarif ama iddialı duruşuyla bilinen Başak Dizer, yalnızca şıklığıyla değil; aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ ile olan gözlerden uzak, evliliğiyle de adından bahsettiriyor.

Moda dünyasında yıllardır zarif ama iddialı duruşuyla bilinen Başak Dizer, yalnızca şıklığıyla değil; aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ ile olan gözlerden uzak, evliliğiyle de adından bahsettiriyor.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında, Avrupa'da masallara yaraşır bir düğünle Fransa’nın başkenti Paris’te nikah masasına oturdu. Gösterişten uzak, oldukça sade ama bir o kadar da şık olan bu tören, magazin dünyasına damga vurmuştu. Çiftin yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğünün ardından gündem 'kaynana dramıyla' sarsılmıştı.

Merak edenler için detaylardan bahsetmiştik:

2022 yılında ise Tatlıtuğ ailesine yeni bir üye katıldı: Kurt Efe… Çift, oğullarını da doğumundan itibaren tıpkı ilişkilerinin geneli gibi gözlerden uzak tutmuştu.

2022 yılında ise Tatlıtuğ ailesine yeni bir üye katıldı: Kurt Efe… Çift, oğullarını da doğumundan itibaren tıpkı ilişkilerinin geneli gibi gözlerden uzak tutmuştu.

Kurt Efe’nin gelişiyle birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’un babalığı ve Başak Dizer’in annelik zarafeti sosyal medyada da sık sık konuşulmaya başlandı. Başak Dizer, oğlunu olabildiğince kameralardan uzak tutmaya çalışırken, ikili son dönemde oğullarını daha çok paylaşmaya başladı.

Moda dünyasında kendi ışığıyla parlayan, sektöre yön veren isimlerden biri olan Başak Dizer diğer birçok ünlü isim gibi değişimiyle de adından bahsettiriyor.

Moda dünyasında kendi ışığıyla parlayan, sektöre yön veren isimlerden biri olan Başak Dizer diğer birçok ünlü isim gibi değişimiyle de adından bahsettiriyor.

Başak Dizer’in yıllar içindeki değişimi, adeta zamanla tersine yarışmış gibi… 

 Bir zamanlar salaş tarzı ve doğallığıyla tanınan stil danışmanı, bugün hem zarafetiyle hem de genç görünümüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yıllar önceki görüntüleriyle bugünkü kareleri yan yana konulunca, “Başak Dizer yaşlanmak yerine gençleşmiş mi?” sorusu dillerde dolaşmaya başladı. Özellikle son zamanlarda katıldığı davetlerde kusursuz makyajı, porselen gibi cildi ile parlayan isim bir yandan övgü toplarken bir yandan da estetik eleştirilerine maruz kaldı.

Başak Dizer'in güzelliğine övgü yağdıranlar da oldu:

Başak Dizer'in güzelliğine övgü yağdıranlar da oldu:
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Estetik işlemlere dikkat çeken de:

Estetik işlemlere dikkat çeken de:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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