Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'in Yıllar İçerisinde Giderek Gençleşmesi Kullanıcıları İkiye Böldü!
Başak Dizer'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu! Hem stil danışmanı kimliğiyle hem de yakışıklı eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la gözlerden uzak evliliğiyle dikkat çeken Dizer’in, zamanla adeta gençleştiği konuşuluyor. Kimileri Dizer'in bu değişimine övgü yağdırırken kimilerinden de estetik eleştirileri geldi.
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Moda dünyasında yıllardır zarif ama iddialı duruşuyla bilinen Başak Dizer, yalnızca şıklığıyla değil; aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ ile olan gözlerden uzak, evliliğiyle de adından bahsettiriyor.
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2022 yılında ise Tatlıtuğ ailesine yeni bir üye katıldı: Kurt Efe… Çift, oğullarını da doğumundan itibaren tıpkı ilişkilerinin geneli gibi gözlerden uzak tutmuştu.
Moda dünyasında kendi ışığıyla parlayan, sektöre yön veren isimlerden biri olan Başak Dizer diğer birçok ünlü isim gibi değişimiyle de adından bahsettiriyor.
Başak Dizer'in güzelliğine övgü yağdıranlar da oldu:
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Estetik işlemlere dikkat çeken de:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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