Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'in Yıllar İçerisinde Giderek Gençleşmesi Kullanıcıları İkiye Böldü!

Başak Dizer’in yıllar içindeki değişimi, adeta zamanla tersine yarışmış gibi…

Bir zamanlar salaş tarzı ve doğallığıyla tanınan stil danışmanı, bugün hem zarafetiyle hem de genç görünümüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yıllar önceki görüntüleriyle bugünkü kareleri yan yana konulunca, “Başak Dizer yaşlanmak yerine gençleşmiş mi?” sorusu dillerde dolaşmaya başladı. Özellikle son zamanlarda katıldığı davetlerde kusursuz makyajı, porselen gibi cildi ile parlayan isim bir yandan övgü toplarken bir yandan da estetik eleştirilerine maruz kaldı.