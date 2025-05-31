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Evliliğini Gözlerden Uzak Yaşayan Melike Şahin'in Eşi Sedat Arpalı'yla Paylaşımları Goyogoy Malzemesi Çıkardı!

Evliliğini Gözlerden Uzak Yaşayan Melike Şahin'in Eşi Sedat Arpalı'yla Paylaşımları Goyogoy Malzemesi Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2025 - 13:29

Samimiyeti ve duygusal paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahin, müzik dünyasında ‘Canın Beni Çekti’, ‘Diva Yorgun’ gibi unutulmaz şarkılarla adından söz ettirirken, özel hayatında da huzurlu bir evlilik sürdürüyor.

Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık ile gözlerden uzak sürdürdükleri evliliklerinin 2. yılını yaptığı romantik paylaşım ve notla kutladı. O paylaşımın ardından kareler dillere büyük düştü!

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Melike Şahin, Türk müzik sahnesinin en özgün ve samimi seslerinden biri olarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Melike Şahin, Türk müzik sahnesinin en özgün ve samimi seslerinden biri olarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Kendine has yorumu ve duyguyu kelimelere ustalıkla yansıtan tarzıyla, dinleyicilerini derinden etkileyen Melike Şahin, sadece güçlü sesiyle değil, içtenliği ve sahnedeki doğal duruşuyla da müzik dünyasında özel bir yer edindi. Her şarkısında hayatın en gerçek hallerini anlatan isim son olarak O Ses Türkiye'deki jüriliğiyle adından bahsettirmişti.

Ekranlarda da hem yeteneğini hem de doğal halini sergileyerek yıldızını daha da parlatan Melike Şahin'in makyajsız halleri olay olmuştu:

Melike Şahin’in özel hayatı pek göz önünde olmasa da, kendisi uzun yıllardır ilişki yaşadığı Sedat Arpalı ile 2023 senesinde dünyaevine girmişti.

Melike Şahin’in özel hayatı pek göz önünde olmasa da, kendisi uzun yıllardır ilişki yaşadığı Sedat Arpalı ile 2023 senesinde dünyaevine girmişti.

Melike Şahin, uzun zamandır kalbini kaptırdığı iş insanı Sedat Arpalık ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Yaklaşık altı yıllık bir aşkın ardından gerçekleşen bu evlilik, müzik dünyasında ve magazin gündeminde büyük merak uyandırmıştı. Aralarındaki yaş farkı konuşulsa da, Melike ve Sedat çiftinin gözleri yıllardır sadece birbirindeymiş!

Melike Şahin’in evlilik teklifini bizzat kendisinin yaptığı ise magazin kulislerinde çok konuşulan detaylardan biri olarak kalmayı sürdürüyor.

Eşine olan sevgisini sahnede ve sosyal medyada zaman zaman dile getiren Melike Şahin'in konserdeki sözleri de dikkat çekmişti:

Özel hayatında mutlu ve huzurlu olduğunu dile getiren Şahin romantik bir jestte bulundu.

Özel hayatında mutlu ve huzurlu olduğunu dile getiren Şahin romantik bir jestte bulundu.

Magazin ışıklarından uzak, kendi dünyalarında aşklarını yaşamayı tercih eden Melike Şahin eşi Sedat Arpalı ile 2. senelerini daha önce hiç görülmemiş kareleriyle kutladı.

Melike Şahin “Dünyada 8., dünya evinde ve garip’le 2. yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam, u r the earth ❤️” notuyla aşkını haykırdı.

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Bu karelere X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi:

Bu karelere X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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