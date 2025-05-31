Evliliğini Gözlerden Uzak Yaşayan Melike Şahin'in Eşi Sedat Arpalı'yla Paylaşımları Goyogoy Malzemesi Çıkardı!
Samimiyeti ve duygusal paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahin, müzik dünyasında ‘Canın Beni Çekti’, ‘Diva Yorgun’ gibi unutulmaz şarkılarla adından söz ettirirken, özel hayatında da huzurlu bir evlilik sürdürüyor.
Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık ile gözlerden uzak sürdürdükleri evliliklerinin 2. yılını yaptığı romantik paylaşım ve notla kutladı. O paylaşımın ardından kareler dillere büyük düştü!
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Melike Şahin, Türk müzik sahnesinin en özgün ve samimi seslerinden biri olarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
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Melike Şahin’in özel hayatı pek göz önünde olmasa da, kendisi uzun yıllardır ilişki yaşadığı Sedat Arpalı ile 2023 senesinde dünyaevine girmişti.
Özel hayatında mutlu ve huzurlu olduğunu dile getiren Şahin romantik bir jestte bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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