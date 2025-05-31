Evliliğini Gözlerden Uzak Yaşayan Melike Şahin'in Eşi Sedat Arpalı'yla Paylaşımları Goyogoy Malzemesi Çıkardı!

Melike Şahin, uzun zamandır kalbini kaptırdığı iş insanı Sedat Arpalık ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Yaklaşık altı yıllık bir aşkın ardından gerçekleşen bu evlilik, müzik dünyasında ve magazin gündeminde büyük merak uyandırmıştı. Aralarındaki yaş farkı konuşulsa da, Melike ve Sedat çiftinin gözleri yıllardır sadece birbirindeymiş!

Melike Şahin’in evlilik teklifini bizzat kendisinin yaptığı ise magazin kulislerinde çok konuşulan detaylardan biri olarak kalmayı sürdürüyor.