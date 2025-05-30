Eşi Deniz Bağdaş'la Evliliklerini Bitiren Komedyen Özgür Turhan'dan Olay Yaratan Boşanma Açıklaması!
Komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, boşanma kararlarıyla sevenlerini şoke etmiş, ardından gelen sosyal medya tepkilerine açıklık getirmişti. Bağdaş, sürecin psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu belirtirken, Turhan da 'Değerli izleyicilerimiz bu süreci değerlendirirken, bir çocuğumuzun olduğunu, anne ve babalık görevlerimizin devam ettiğini lütfen unutmasın.' şeklinde konuşmuştu.
Her iki taraf da ilişkiyi saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını vurgularken Özgür Turhan boşanma hakkında açıklamalarda bulundu.
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Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş, sosyal medyada sıkça paylaştıkları esprili atışmaları ve birlikte sundukları "Bozuk Mikrofon" programıyla tanınan bir çiftti.
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Deniz Bağdaş, ayrılık sonrası yaptığı paylaşımda gelen tepkilere karşı duygusal bir açıklamada bulunmuş ve bu sürece hazır olmadığından bahsetmişti.
O açıklamaların ardından Özgür Turhan "Boşanmak nasıl bir şey?" sorusunu "Üzücü bir şey" diyerek yanıtladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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