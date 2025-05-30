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Eşi Deniz Bağdaş'la Evliliklerini Bitiren Komedyen Özgür Turhan'dan Olay Yaratan Boşanma Açıklaması!

Eşi Deniz Bağdaş'la Evliliklerini Bitiren Komedyen Özgür Turhan'dan Olay Yaratan Boşanma Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2025 - 23:44

Komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, boşanma kararlarıyla sevenlerini şoke etmiş, ardından gelen sosyal medya tepkilerine açıklık getirmişti. Bağdaş, sürecin psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu belirtirken, Turhan da 'Değerli izleyicilerimiz bu süreci değerlendirirken, bir çocuğumuzun olduğunu, anne ve babalık görevlerimizin devam ettiğini lütfen unutmasın.' şeklinde konuşmuştu. 

Her iki taraf da ilişkiyi saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını vurgularken Özgür Turhan boşanma hakkında açıklamalarda bulundu.

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Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş, sosyal medyada sıkça paylaştıkları esprili atışmaları ve birlikte sundukları "Bozuk Mikrofon" programıyla tanınan bir çiftti.

Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş, sosyal medyada sıkça paylaştıkları esprili atışmaları ve birlikte sundukları "Bozuk Mikrofon" programıyla tanınan bir çiftti.

Ancak, 27 Şubat 2025 tarihinde Deniz Bağdaş, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla boşandıklarını duyurmuştu.

Bağdaş, takipçilerine 'Bozuk Mikrofon' programının sona erdiğini belirttikten sonra, e-Devlet üzerinden aldığı boşanma belgesini paylaşarak ayrılığı resmileştirmişti. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Özgür Turhan ise, boşanma haberine esprili bir şekilde 'Zamanlama manidar!' yorumunu yaparak, ayrılık sürecinde de mizahi bir yaklaşım sergilemişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Deniz Bağdaş, ayrılık sonrası yaptığı paylaşımda gelen tepkilere karşı duygusal bir açıklamada bulunmuş ve bu sürece hazır olmadığından bahsetmişti.

Deniz Bağdaş, ayrılık sonrası yaptığı paylaşımda gelen tepkilere karşı duygusal bir açıklamada bulunmuş ve bu sürece hazır olmadığından bahsetmişti.

Bağdaş, insanların boşanma kararlarına yönelik olumsuz yorumlarının kendisini yıprattığını dile getirirken 'Bu tepkiler karşısında susmak zorunda olmak çok daha berbat bir şey. Ama kimse neden boşandığımızı asla bilememiş konduramadıkları için.' ifadelerini kullanmıştı.

İkilinin sansayon yaratan açıklamalarından da burada bahsetmiştik:

O açıklamaların ardından Özgür Turhan "Boşanmak nasıl bir şey?" sorusunu "Üzücü bir şey" diyerek yanıtladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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