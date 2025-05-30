Eşi Deniz Bağdaş'la Evliliklerini Bitiren Komedyen Özgür Turhan'dan Olay Yaratan Boşanma Açıklaması!

Komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, boşanma kararlarıyla sevenlerini şoke etmiş, ardından gelen sosyal medya tepkilerine açıklık getirmişti. Bağdaş, sürecin psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu belirtirken, Turhan da 'Değerli izleyicilerimiz bu süreci değerlendirirken, bir çocuğumuzun olduğunu, anne ve babalık görevlerimizin devam ettiğini lütfen unutmasın.' şeklinde konuşmuştu.

Her iki taraf da ilişkiyi saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını vurgularken Özgür Turhan boşanma hakkında açıklamalarda bulundu.