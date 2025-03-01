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Tepki Çekmişlerdi: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşanmanın Ardından Açıklamalarda Bulundu!

Tepki Çekmişlerdi: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşanmanın Ardından Açıklamalarda Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.03.2025 - 10:00

Ünlü komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş son zamanların en dikkat çeken çiftlerinden biriydi. Sosyal medyanın gözdesi haline gelen komedyen Özgür Turhan'ın Deniz Bağdaş'la yaptığı evlilik ve çektiği videolar büyük ilgi görüyordu. 

Evliliklerinden oğulları Rohan'ı kucağına almalarının ardından Deniz Bağdaş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevapta bir takipçisinin, 'Özgür Bey ile ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

 Bir süredir boşanma ve ayrılık iddialarıyla karşılaşan çiftin evliliğini sessiz sedasız bitirdiği ortaya çıktı. Özgür Turhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri doğrularken tepki çeken Bağdaş da cevabını esirgemedi.

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Stand-up gösterilerinin yanı sıra YouTube platformunda da oldukça aktif olduğuna şahitlik ettiğimiz Özgür Turhan adından bahsettiren komedyenlerden biri.

Stand-up gösterilerinin yanı sıra YouTube platformunda da oldukça aktif olduğuna şahitlik ettiğimiz Özgür Turhan adından bahsettiren komedyenlerden biri.

Kendisini sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşmaya alıştığımız Özgür Turhan stand-up şovlarının ardından eşiyle çektiği videolarla gündeme gelmeye başlamıştı.

Eşi Deniz Bağdaş ile çektikleri Bozuk Mikrofon isimli programda evlilikten ilişkilere birçok konuyu espirili şekilde ele alan ikili hatrı sayılır bir popülarite yakalamıştı.

Eşi Deniz Bağdaş ile çektikleri Bozuk Mikrofon isimli programda evlilikten ilişkilere birçok konuyu espirili şekilde ele alan ikili hatrı sayılır bir popülarite yakalamıştı.

Oldukça büyük bir bilinirlik kazanan ve samimi halleriyle gönüllere yerleşen çift oğulları Rohan ile kurdukları aile ile göz doldurmaya devam ediyordu.

Oldukça büyük bir bilinirlik kazanan ve samimi halleriyle gönüllere yerleşen çift oğulları Rohan ile kurdukları aile ile göz doldurmaya devam ediyordu.

Fakat son zamanlarda çiftin ayrıldığına dair dedikodular sosyal medya gündemini sarmış durumdaydı.

Bir kullanıcının "Özgür boşayacak zaten. Bozuk mikrofon programını çekmek için stüdyo satın aldılar. Onun parası çıksın. Tekmeyi basar." yorumuyla başlayan iddialara Turhan'ın verdiği cevap olay olmuştu.

Bir kullanıcının "Özgür boşayacak zaten. Bozuk mikrofon programını çekmek için stüdyo satın aldılar. Onun parası çıksın. Tekmeyi basar." yorumuyla başlayan iddialara Turhan'ın verdiği cevap olay olmuştu.

Özgür Turhan'dan kullanıcıya gelen 'Yanlış tek bir kelime bile yok' cevabı kafaları karıştırsa da Deniz Bağdaş'ın  'Ne kadara satın aldın stüdyoyu ona göre ben boşarım belki' tepkisiyle ikilinin şakalaştığı ve çıkan haberlerle alay ettiği düşünülmüştü.

Fakat iddiaları doğrulayan taraf yine Bağdaş oldu! Boşanma haberlerini duyurmak için farklı bir yöntem seçen isim önce Bozuk Mikrofon formatının bittiğini açıkladı.

Fakat iddiaları doğrulayan taraf yine Bağdaş oldu! Boşanma haberlerini duyurmak için farklı bir yöntem seçen isim önce Bozuk Mikrofon formatının bittiğini açıkladı.

Ardından yine esprili bir yöntem izleyerek Oğuzhan Koç'un boşanma açıklamasını ekleyip 'Böyle mi açıklamam gerekiyor illa?' şeklinde paylaşım yaptı.

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Deniz Bağdaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Turhan ile boşandıklarını duyurmasıyla birlikte tepkilerin de odağı oldu.

Deniz Bağdaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Turhan ile boşandıklarını duyurmasıyla birlikte tepkilerin de odağı oldu.

Soru-cevap etkinliği ile haklarında çıkan ayrılık ve boşanma haberlerini medeni durumunu paylaşarak doğrulayan Bağdaş'ın izlediği yöntem bir anda sosyal medyaya damga vurdu.

Bağdaş'ın boşanma açıklamalarından bu içeriğimizde bahsetmiştik, merak edenleri şöyle alabiliriz 👇

Boşanmalarıyla sevenlerine ufak çaplı bir şok yaşatan ikili sosyal medyadan aldıkları tepkilere hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla cevap verdi.

Boşanmalarıyla sevenlerine ufak çaplı bir şok yaşatan ikili sosyal medyadan aldıkları tepkilere hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla cevap verdi.

Bağdaş, kendisine 'Abla ben talibim ya' mesajı atan numarayı paylaşarak 'Siz kafayı yemişsiniz ya!' tepkisinde bulundu.

Ardından yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu söyleyen Deniz Bağdaş "Tepkilere psikolojik olarak hiç hazır değilim" ifadelerini kullandı.

Ardından yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu söyleyen Deniz Bağdaş "Tepkilere psikolojik olarak hiç hazır değilim" ifadelerini kullandı.

'Bu tepkiler karşısında susmak zorunda olmak çok daha berbat bir şey. Ama kimse neden boşandığımızı asla bilememiş konduramadıkları için. Buna da garip bir şekilde sevindim. Sizin saydığınız nedenlerle boşanmış olmayı o kadar  dilerdim ki. Çünkü o zaman travmatik şeyler yaşamamış olurduk. Rohan'ı çok seviyorum. Özgür'ün de yolu açık olsun. Şimdilik kaldığınız yerden linçlemeye devam.'

Bunun üzerine Özgür Turhan'da ailesinin fotoğrafını paylaşarak boşanma haberlerine açıklık getirdi.

Bunun üzerine Özgür Turhan'da ailesinin fotoğrafını paylaşarak boşanma haberlerine açıklık getirdi.

'Sevgili Deniz Hanım ile yollarımızı ayırma kararı aldık. 12 yıl boyunca bir dakikasından bile pişmanlık duymadığım güzel anılar için kendisine teşekkür ederim.

Evliliği sonlandırma kararımız kusurlar ile alakalı değildir. Anlaşmazlıklarımızın ailemizi etkilemesi üzerine zor olsa da karşılıklı anlaşarak böyle bir karar aldık. Ayrılığın ailemiz için daha iyi olacağını düşündük.' şeklinde konuşan Turhan çiftin anlaşamadığını itiraf etti.

"Kadınların yeterince zorbalandığı güzel ülkemizde sevgili Deniz’in de bundan zarar görmesi beni oldukça üzmüştür. Deniz’e atfedilen iddialar asılsızdır." şeklinde Bağdaş'a destek verdi.

"Kadınların yeterince zorbalandığı güzel ülkemizde sevgili Deniz’in de bundan zarar görmesi beni oldukça üzmüştür. Deniz’e atfedilen iddialar asılsızdır." şeklinde Bağdaş'a destek verdi.

'Deniz ile hayat arkadaşlığımızın yanında aynı zamanda da iş arkadaşlığı yaptık. Kariyerimde ve Kamusal Mizah özelinde çevremde kimsenin yapmadığı katkıyı Deniz yapmıştır. Özgür’ün parasını yiyor, yedi gitti gibi bir algı doğru değildir. Bu süreçte hak ettiğinden daha da azını kazanmıştır.

Değerli izleyicilerimiz bu süreci değerlendirirken, bir çocuğumuzun olduğunu, anne ve babalık görevlerimizin devam ettiğini lütfen unutmasın.

Her şey güzel olsun, sevgiler.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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