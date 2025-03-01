Tepki Çekmişlerdi: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşanmanın Ardından Açıklamalarda Bulundu!

'Deniz ile hayat arkadaşlığımızın yanında aynı zamanda da iş arkadaşlığı yaptık. Kariyerimde ve Kamusal Mizah özelinde çevremde kimsenin yapmadığı katkıyı Deniz yapmıştır. Özgür’ün parasını yiyor, yedi gitti gibi bir algı doğru değildir. Bu süreçte hak ettiğinden daha da azını kazanmıştır.

Değerli izleyicilerimiz bu süreci değerlendirirken, bir çocuğumuzun olduğunu, anne ve babalık görevlerimizin devam ettiğini lütfen unutmasın.

Her şey güzel olsun, sevgiler.'