Tepki Çekmişlerdi: Komedyen Özgür Turhan ve Eşi Deniz Bağdaş Boşanmanın Ardından Açıklamalarda Bulundu!
Ünlü komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş son zamanların en dikkat çeken çiftlerinden biriydi. Sosyal medyanın gözdesi haline gelen komedyen Özgür Turhan'ın Deniz Bağdaş'la yaptığı evlilik ve çektiği videolar büyük ilgi görüyordu.
Evliliklerinden oğulları Rohan'ı kucağına almalarının ardından Deniz Bağdaş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevapta bir takipçisinin, 'Özgür Bey ile ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
Bir süredir boşanma ve ayrılık iddialarıyla karşılaşan çiftin evliliğini sessiz sedasız bitirdiği ortaya çıktı. Özgür Turhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri doğrularken tepki çeken Bağdaş da cevabını esirgemedi.
Stand-up gösterilerinin yanı sıra YouTube platformunda da oldukça aktif olduğuna şahitlik ettiğimiz Özgür Turhan adından bahsettiren komedyenlerden biri.
Eşi Deniz Bağdaş ile çektikleri Bozuk Mikrofon isimli programda evlilikten ilişkilere birçok konuyu espirili şekilde ele alan ikili hatrı sayılır bir popülarite yakalamıştı.
Oldukça büyük bir bilinirlik kazanan ve samimi halleriyle gönüllere yerleşen çift oğulları Rohan ile kurdukları aile ile göz doldurmaya devam ediyordu.
Bir kullanıcının "Özgür boşayacak zaten. Bozuk mikrofon programını çekmek için stüdyo satın aldılar. Onun parası çıksın. Tekmeyi basar." yorumuyla başlayan iddialara Turhan'ın verdiği cevap olay olmuştu.
Fakat iddiaları doğrulayan taraf yine Bağdaş oldu! Boşanma haberlerini duyurmak için farklı bir yöntem seçen isim önce Bozuk Mikrofon formatının bittiğini açıkladı.
Deniz Bağdaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Turhan ile boşandıklarını duyurmasıyla birlikte tepkilerin de odağı oldu.
Boşanmalarıyla sevenlerine ufak çaplı bir şok yaşatan ikili sosyal medyadan aldıkları tepkilere hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla cevap verdi.
Ardından yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu söyleyen Deniz Bağdaş "Tepkilere psikolojik olarak hiç hazır değilim" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Özgür Turhan'da ailesinin fotoğrafını paylaşarak boşanma haberlerine açıklık getirdi.
"Kadınların yeterince zorbalandığı güzel ülkemizde sevgili Deniz’in de bundan zarar görmesi beni oldukça üzmüştür. Deniz’e atfedilen iddialar asılsızdır." şeklinde Bağdaş'a destek verdi.
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