Hepsi Grubundan Ayrılmasıyla Birlikte Tepkilerin Odağı Olan Gülçin Ergül Kızlara Karşı Hislerinden Bahsetti!

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Hepsi grubu dağılmalarıyla birlikte hayranlarına derin bir üzüntüye boğmuştu hatırlarsanız. Yaklaşık 4 yıl boyunca aktif kalan grup her kız grubunun yaşadığı kaderi paylaşmış ve Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılma kararı ile birlikte resmen kaosa sürüklenmişti.

Bir süredir Big5 programında yaptığı jürilikle ve Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in oluşmasındaki katkılarıyla adından bahsettiren Gülçin Ergül Katarsis programının konuğu oldu. Gökhan Çınar'ın sorularını bir an olsun gözlerindeki yaşlar dinmeden yanıtlayan isim geçmişte yaşananlara açıklık getirdi. Kızlar hakkındaki hislerini de açıklayan isim samimi yanıtlar verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım!