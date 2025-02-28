Hepsi Grubundan Ayrılmasıyla Birlikte Tepkilerin Odağı Olan Gülçin Ergül Kızlara Karşı Hislerinden Bahsetti!
Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Hepsi grubu dağılmalarıyla birlikte hayranlarına derin bir üzüntüye boğmuştu hatırlarsanız. Yaklaşık 4 yıl boyunca aktif kalan grup her kız grubunun yaşadığı kaderi paylaşmış ve Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılma kararı ile birlikte resmen kaosa sürüklenmişti.
Bir süredir Big5 programında yaptığı jürilikle ve Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in oluşmasındaki katkılarıyla adından bahsettiren Gülçin Ergül Katarsis programının konuğu oldu. Gökhan Çınar'ın sorularını bir an olsun gözlerindeki yaşlar dinmeden yanıtlayan isim geçmişte yaşananlara açıklık getirdi. Kızlar hakkındaki hislerini de açıklayan isim samimi yanıtlar verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Sesiyle hafızalara yerleşen, bir daha da silinmeyen Gülçin Ergül hayatımıza Hepsi grubu ile giriş yaptı ve bir daha da çıkmadı.
2005 senesinde grubun ilk albümünde bulunan Olmaz Oğlan şarkısıyla yakaladıkları başarıyı Yalan ile resmen arşa çıkartan Hepsi grubu herkeslerin favorisi haline gelmişti.
Fakat her kız grubunun yaşadığı o kaderi Hepsi de yaşamış, şöhret basamaklarını hızla çıkan kızlar gruptan Gülçin'in ayrılmasıyla darmadağın olmuştu.
Yıllarca kaos içerisinde andığımız kızlar ayrılmalarının üzerinden yıllar geçse de sürtüşmeye, paylaşımlarıyla birbirlerine göndermeler yapmaya devam ediyor.
Son yıllarda zorlu bir süreçten geçtiğini sık sık dile getiren Gülçin Ergül'ü son olarak Türkiye'nin yeni kız grubunun kurulduğu Big5 yarışmasında yaptığı jürilikle anmıştık.
Programa başlarken Gökhan Çınar'ın yönelttiği "Nasılsın?" sorusundan itibaren gözyaşlarına bir dakika bile hakim olamayan Gülçin Ergül sosyal medyaya sözleriyle damga vurdu.
Hayatı boyunca üç kez trafik kazası geçirdiğinden bahseden isim aynı zamanda Gökhan Çınar'ın sorduğu grupla ilgili soruları da bir bir yanıtladı.
"Bir dönem barıştığımızda tekrar bir araya geliyormuşuz gibi bir algı oluştu" ifadelerini kullanan Ergül Hepsi kızlarının 2014 senesinde buluştuğunu anlattı.
"Ben ateşkes sağladığım zaman başka projelerle gelinmesi aslında bundan biraz avantaj sağlanmak isteniyormuş gibi geliyor bana" şeklinde konuşan isim belgesele neden sıcak bakmadığını da anlattı.
"Seviyor musun onları?" sorusuna "Seviyorum, minnettarım da ama şu anki yaşantımda olmalarını istemiyorum" şeklinde cevap veren Gülçin gözyaşlarına bir an olsun hakim olamadı.
Program sırasında gözyaşlarını bir an olsun tutamayan Gülçin Ergül'ün bu açıklamaları sonrası Hepsi kızlarını yeniden gündemde göreceğiz gibi duruyor.
Merak edenlere programın tamamını da şöyle bırakalım 👇
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