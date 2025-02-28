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Hepsi Grubundan Ayrılmasıyla Birlikte Tepkilerin Odağı Olan Gülçin Ergül Kızlara Karşı Hislerinden Bahsetti!

Hepsi Grubundan Ayrılmasıyla Birlikte Tepkilerin Odağı Olan Gülçin Ergül Kızlara Karşı Hislerinden Bahsetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2025 - 20:53

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Hepsi grubu dağılmalarıyla birlikte hayranlarına derin bir üzüntüye boğmuştu hatırlarsanız. Yaklaşık 4 yıl boyunca aktif kalan grup her kız grubunun yaşadığı kaderi paylaşmış ve Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılma kararı ile birlikte resmen kaosa sürüklenmişti.

Bir süredir Big5 programında yaptığı jürilikle ve Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in oluşmasındaki katkılarıyla adından bahsettiren Gülçin Ergül Katarsis programının konuğu oldu. Gökhan Çınar'ın sorularını bir an olsun gözlerindeki yaşlar dinmeden yanıtlayan isim geçmişte yaşananlara açıklık getirdi. Kızlar hakkındaki hislerini de açıklayan isim samimi yanıtlar verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Sesiyle hafızalara yerleşen, bir daha da silinmeyen Gülçin Ergül hayatımıza Hepsi grubu ile giriş yaptı ve bir daha da çıkmadı.

Sesiyle hafızalara yerleşen, bir daha da silinmeyen Gülçin Ergül hayatımıza Hepsi grubu ile giriş yaptı ve bir daha da çıkmadı.

Hepsi grubunun en güçlü seslerinden biri olarak her şarkıda kendini gösteren, sarı saçlarıyla grubun en sevilenlerinden biri olan Gülçin Ergül 2000'lere damga vuran isimlerden biri olmuştu.

2005 senesinde grubun ilk albümünde bulunan Olmaz Oğlan şarkısıyla yakaladıkları başarıyı Yalan ile resmen arşa çıkartan Hepsi grubu herkeslerin favorisi haline gelmişti.

2005 senesinde grubun ilk albümünde bulunan Olmaz Oğlan şarkısıyla yakaladıkları başarıyı Yalan ile resmen arşa çıkartan Hepsi grubu herkeslerin favorisi haline gelmişti.

Resmen o yıllardaki 'kız neşemiz' olan grubun her şarkısı ayrı klibi ayrı beğeniliyordu. Üstüne bir de diziyle ekranlarda görmeye başladığımız Gülçin, Yasemin, Eren ve Cemre resmen içimizden birisi haline gelmişti.

Fakat her kız grubunun yaşadığı o kaderi Hepsi de yaşamış, şöhret basamaklarını hızla çıkan kızlar gruptan Gülçin'in ayrılmasıyla darmadağın olmuştu.

Fakat her kız grubunun yaşadığı o kaderi Hepsi de yaşamış, şöhret basamaklarını hızla çıkan kızlar gruptan Gülçin'in ayrılmasıyla darmadağın olmuştu.

Hayranların tepkileri bir yandan, Gülçin'in sessizliği bir yandan derken magazin manşetlerini saran olaylar, bir türlü aralanamayan sır perdesi ve bitmek bilmeyen göndermelerle Hepsi 2009 senesinde resmi olarak dağılma kararı almıştı.

Grubun yaşadığı yükseliş ve 'Dağılmasalardı ne olurdu?' konusu ilginizi çekerse sizi şu içeriğimize doğru alabiliriz:

Yıllarca kaos içerisinde andığımız kızlar ayrılmalarının üzerinden yıllar geçse de sürtüşmeye, paylaşımlarıyla birbirlerine göndermeler yapmaya devam ediyor.

Yıllarca kaos içerisinde andığımız kızlar ayrılmalarının üzerinden yıllar geçse de sürtüşmeye, paylaşımlarıyla birbirlerine göndermeler yapmaya devam ediyor.

Gözler ise sürekli Gülçin'in yaptığı paylaşımlara ve göndermelere kayıyor. Gruptan ayrılmasının ardından zor zamanlar geçiren Ergül'ün ağzından çıkan tek bir kelime ise ortalığı fena halde karıştırabiliyor!

Son yıllarda zorlu bir süreçten geçtiğini sık sık dile getiren Gülçin Ergül'ü son olarak Türkiye'nin yeni kız grubunun kurulduğu Big5 yarışmasında yaptığı jürilikle anmıştık.

Son yıllarda zorlu bir süreçten geçtiğini sık sık dile getiren Gülçin Ergül'ü son olarak Türkiye'nin yeni kız grubunun kurulduğu Big5 yarışmasında yaptığı jürilikle anmıştık.

Manifest isimli altı kişiden oluşan kız grubunun üyelerinin vokallerini geliştirmede önemli bir rol oynayan, yarışmada adaylara karşı oldukça ılımlı tavırlar sergileyen, zaman zaman da kalp kırmamak istemesiyle bile tepki çeken isim geçtiğimiz gün katıldığı Katarsis programıyla gündeme oturdu.

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Programa başlarken Gökhan Çınar'ın yönelttiği "Nasılsın?" sorusundan itibaren gözyaşlarına bir dakika bile hakim olamayan Gülçin Ergül sosyal medyaya sözleriyle damga vurdu.

Programa başlarken Gökhan Çınar'ın yönelttiği "Nasılsın?" sorusundan itibaren gözyaşlarına bir dakika bile hakim olamayan Gülçin Ergül sosyal medyaya sözleriyle damga vurdu.

Grup hakkındaki açıklamaları ve 'günah keçisi ben olmamalıyım' ifadeleriyle ağlayarak hislerini paylaşan Ergül birçok soruya yanıt verdi.

Biz de o anlardan bu içeriğimizde bahsettik:

Hayatı boyunca üç kez trafik kazası geçirdiğinden bahseden isim aynı zamanda Gökhan Çınar'ın sorduğu grupla ilgili soruları da bir bir yanıtladı.

Hayatı boyunca üç kez trafik kazası geçirdiğinden bahseden isim aynı zamanda Gökhan Çınar'ın sorduğu grupla ilgili soruları da bir bir yanıtladı.

5 yaşında ailesiyle bir trafik kazasına karıştığını, Hepsi'nin aktif olduğu zamanlar da bir trafik kazası geçirdiklerini ve kemiklerinin kırıldığını anlatan isim o şekilde konsere çıktığından bahsetti.

"Bir dönem barıştığımızda tekrar bir araya geliyormuşuz gibi bir algı oluştu" ifadelerini kullanan Ergül Hepsi kızlarının 2014 senesinde buluştuğunu anlattı.

"Bir dönem barıştığımızda tekrar bir araya geliyormuşuz gibi bir algı oluştu" ifadelerini kullanan Ergül Hepsi kızlarının 2014 senesinde buluştuğunu anlattı.

'Ben doğru mesafede durabilmeye çok önem veriyorum, eğer ben huzurum için doğru bir mesafede kalmak istiyorsam bence bu saygı duyulacak bir şey olmalı ama herkes kendi hayallerini düşündükleri için, dinleyicilerimiz de kendilerini mutlu etmek istedikleri için aslında benim bunu kabul edip tekrar birleşmemizi bekliyorlar' şeklinde konuşan isim grubun neden bir araya gelemediğini anlattı.

"Ben ateşkes sağladığım zaman başka projelerle gelinmesi aslında bundan biraz avantaj sağlanmak isteniyormuş gibi geliyor bana" şeklinde konuşan isim belgesele neden sıcak bakmadığını da anlattı.

"Ben ateşkes sağladığım zaman başka projelerle gelinmesi aslında bundan biraz avantaj sağlanmak isteniyormuş gibi geliyor bana" şeklinde konuşan isim belgesele neden sıcak bakmadığını da anlattı.

'Benimle buluşulmak istendiğinde bunun ne kadar samimi olduğunu sorguluyorum' şeklinde konuşan Gülçin 2014 senesinde bir araya gelen kızların anlaşamadığını ve kavga ettiğini itiraf ederek, 'Biz bir araya gelemeyiz, bir arada çalıştığımız zaman da anlaşabilecek karakterlerde değiliz.' dedi.

"Seviyor musun onları?" sorusuna "Seviyorum, minnettarım da ama şu anki yaşantımda olmalarını istemiyorum" şeklinde cevap veren Gülçin gözyaşlarına bir an olsun hakim olamadı.

"Seviyor musun onları?" sorusuna "Seviyorum, minnettarım da ama şu anki yaşantımda olmalarını istemiyorum" şeklinde cevap veren Gülçin gözyaşlarına bir an olsun hakim olamadı.

'Aslında bana çok zarar verdiklerini düşünüyorum çünkü yüz yüze konuşabilirsiniz ama gidip de magazinde herkesin önünde birini karalamak bence çok iyi niyetli bir şey değil. Bilmiyorum biraz öfkeliyim sanırım bu konuda hala.'

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Program sırasında gözyaşlarını bir an olsun tutamayan Gülçin Ergül'ün bu açıklamaları sonrası Hepsi kızlarını yeniden gündemde göreceğiz gibi duruyor.

Program sırasında gözyaşlarını bir an olsun tutamayan Gülçin Ergül'ün bu açıklamaları sonrası Hepsi kızlarını yeniden gündemde göreceğiz gibi duruyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Merak edenlere programın tamamını da şöyle bırakalım 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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