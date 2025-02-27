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Katarsis'e Katılan Gülçin Ergül Hepsi Grubuyla Ayrılık Döneminde Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı!

Katarsis'e Katılan Gülçin Ergül Hepsi Grubuyla Ayrılık Döneminde Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.02.2025 - 23:34

2004'te hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan ve kendini milyonlara sevdiren Hepsi Grubu 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla dağılan grup senelerdir unutulmadı.

Başından bu yana ayrılığın sorumlusu olarak görülen, en son da Big5'da jüri kotluğunda izlediğimiz Gülçin Ergül, geçtiğimiz saatlerde Katarsis'e konuk oldu. 

Gruptan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı...

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2004 yılında adını duyuran 'Hepsi' bir dönemin en popüler grubu, Türkiye'nin de ilk kız müzik grubuydu hatırlarsanız!

2004 yılında adını duyuran 'Hepsi' bir dönemin en popüler grubu, Türkiye'nin de ilk kız müzik grubuydu hatırlarsanız!

2000'li yıllara damgasını vuran ve tüm genç kızların diline pelesenk olan şarkılarıyla parlayan grup, 2009 yılında Gülçin Ergül gruptan ayrılmaya karar verince ilk darbesini almıştı.

"Yalan", "Aşk Sakızı", "Üç Kalp", "Olmaz Oğlan" gibi şarkılarıyla, üstüne beraber çektikleri Hepsi 1 dizisiyle inanılmaz bir bağa sahip gibi duran dörtlü bir anda dağılmıştı.

"Yalan", "Aşk Sakızı", "Üç Kalp", "Olmaz Oğlan" gibi şarkılarıyla, üstüne beraber çektikleri Hepsi 1 dizisiyle inanılmaz bir bağa sahip gibi duran dörtlü bir anda dağılmıştı.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından üç kişi olarak bir süre daha devam eden Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostlukları hep baki kaldı ama çok geçmeden 'Hepsi' defterini onlar da kapattı.

Yasemin, Cemre ve Eren görüşmeye devam etmişti. Ve en başından bu yana grubun dağılmasının ana sebebi de Gülçin olarak gösterilmişti.

Yasemin, Cemre ve Eren görüşmeye devam etmişti. Ve en başından bu yana grubun dağılmasının ana sebebi de Gülçin olarak gösterilmişti.

Aralarında hiçbir zaman tam olarak ne olduğunu anlayamadık. Fakat başta Yasemin olmak üzere sürekli bir imalar göndermeler yapıldı. Gülçin de boş durmadı tabii. Eski dostlarının hiçbiri bir daha şarkıcılığın yüzüne bakmazken Gülçin kariyerine solo devam etti. Konu ne zaman açılsa sorunun kendisinde olmadığını da net bir şekilde belirtmişti.

En son Türkiye'nin yeni kız müzik grubunun seçildiği yarışma Big5'da jüri koltuğunda gördüğümüz Gülçin Ergül, Manifest'in doğuşuna destek olmuştu.

En son Türkiye'nin yeni kız müzik grubunun seçildiği yarışma Big5'da jüri koltuğunda gördüğümüz Gülçin Ergül, Manifest'in doğuşuna destek olmuştu.

Hepsi'den sonra ilk kez 6 kızı bir araya getirerek bir kız müzik grubu gören ve ilk şarkıları Zamansızdık'la büyük bir çıkış yakalayan Manifest, Gülçin'in kalp yarasının bir dışavurumu gibi değerlendirilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Katarsis'e konuk olan Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Geçtiğimiz saatlerde Katarsis'e konuk olan Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Gruptan ayrıldığında çok yanlış anlaşıldığını belirten Gülçin Ergül, kendini ifade ederken gözlerinden bir bir süzülen yaşlara da hakim olamadı.

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"Peşimi bırakmadı yaşananlar. Big5'da kim olduğumu anlatma fırsatı bulabiliyorum, insanlar beni daha iyi tanıyorlar" dedi ve ekledi:

"Peşimi bırakmadı yaşananlar. Big5'da kim olduğumu anlatma fırsatı bulabiliyorum, insanlar beni daha iyi tanıyorlar" dedi ve ekledi:

'Aslında kimseyi üzmek istemeyecek biri olduğumu biliyorlar, derinden. Ben öyle düşünüyorum. O beni biraz kariyerimde de zorlayan bir nokta oldu. Yanlış yargılanmak, yanlış şekilde tanınmak.'

Ardından o dönem neden konuşmadığını ve nasıl her şeyin üstüne yıkıldığını da anlattı.

Ardından o dönem neden konuşmadığını ve nasıl her şeyin üstüne yıkıldığını da anlattı.

'Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem hem dava olduğu için hem de arkadaşlarım hakkında hiçbir şekilde negatif konuşmak istemediğim için. Ama çok kötü söylemler oldu o dönem. Ben kin tutmamaya çalışıyorum. Çalıştım hatta bir dönem barıştık. Ama arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor. Hala bana kin besleyen dinleyicilerimiz olabiliyor. Ben grubu bırakıp bozmuşum gibi algılanıyor oysaki bence bu bir etkileşim, günah keçisi ben olmamalıyım' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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