Katarsis'e Katılan Gülçin Ergül Hepsi Grubuyla Ayrılık Döneminde Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı!

'Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem hem dava olduğu için hem de arkadaşlarım hakkında hiçbir şekilde negatif konuşmak istemediğim için. Ama çok kötü söylemler oldu o dönem. Ben kin tutmamaya çalışıyorum. Çalıştım hatta bir dönem barıştık. Ama arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor. Hala bana kin besleyen dinleyicilerimiz olabiliyor. Ben grubu bırakıp bozmuşum gibi algılanıyor oysaki bence bu bir etkileşim, günah keçisi ben olmamalıyım' açıklamasında bulundu.