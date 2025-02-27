Katarsis'e Katılan Gülçin Ergül Hepsi Grubuyla Ayrılık Döneminde Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı!
Katarsis'e Katılan Gülçin Ergül Hepsi Grubuyla Ayrılık Döneminde Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı!
2004'te hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan ve kendini milyonlara sevdiren Hepsi Grubu 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla dağılan grup senelerdir unutulmadı.
Başından bu yana ayrılığın sorumlusu olarak görülen, en son da Big5'da jüri kotluğunda izlediğimiz Gülçin Ergül, geçtiğimiz saatlerde Katarsis'e konuk oldu.
Gruptan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004 yılında adını duyuran 'Hepsi' bir dönemin en popüler grubu, Türkiye'nin de ilk kız müzik grubuydu hatırlarsanız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yalan", "Aşk Sakızı", "Üç Kalp", "Olmaz Oğlan" gibi şarkılarıyla, üstüne beraber çektikleri Hepsi 1 dizisiyle inanılmaz bir bağa sahip gibi duran dörtlü bir anda dağılmıştı.
Yasemin, Cemre ve Eren görüşmeye devam etmişti. Ve en başından bu yana grubun dağılmasının ana sebebi de Gülçin olarak gösterilmişti.
En son Türkiye'nin yeni kız müzik grubunun seçildiği yarışma Big5'da jüri koltuğunda gördüğümüz Gülçin Ergül, Manifest'in doğuşuna destek olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Katarsis'e konuk olan Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Peşimi bırakmadı yaşananlar. Big5'da kim olduğumu anlatma fırsatı bulabiliyorum, insanlar beni daha iyi tanıyorlar" dedi ve ekledi:
Ardından o dönem neden konuşmadığını ve nasıl her şeyin üstüne yıkıldığını da anlattı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın