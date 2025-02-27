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Bu İlişkiyi Bitiren Neydi? Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün Aşkla Başlayıp Yarım Kalan İlişkisini İnceliyoruz!

Bu İlişkiyi Bitiren Neydi? Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün Aşkla Başlayıp Yarım Kalan İlişkisini İnceliyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.02.2025 - 21:28

1999'da Beyaz Show'a konuk ettiği Çağla Şıkel'e vurulan Beyazıt Öztürk, bir yıl sonra amacına ulaşmış, ülkenin en gözde, en çekici kadınlarından biriyle sevgili olmayı başarmıştı. 

O döneme damgasını vuran hatta dönemin en büyük, en tutkulu aşkı kabul eden Beyaz ve Çağla aşkı rüya gibi giderken bir anda bitmişti. 

İlişkiyi neyin veya kimin bitirdiğiyle ilgili iddiaların ardı arkası hiç kesilmedi. Fakat bir adet kaynana faktörü bir de Akmerkez skandalı meselesi vardı...

Gelin, bu ikilinin tarihe geçen aşkı nasıl başlamış, nasıl ilerlemiş, neden bitmiş ve sonrasında neler yaşanmış beraber görelim!

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Hani şu "Birlikte olacağını duyunca çok şaşıracağınız ünlüler" listesi vardır ya? Listede yer alacak isimleri aşağı yukarı biliyor olsak da her seferinde "Bu ikili ne alakaydı ya?" deriz...

Hani şu "Birlikte olacağını duyunca çok şaşıracağınız ünlüler" listesi vardır ya? Listede yer alacak isimleri aşağı yukarı biliyor olsak da her seferinde "Bu ikili ne alakaydı ya?" deriz...

İşte o listenin senelerdir en üst sırasında yer alan ikililerden oldu Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk

Çok yılar öncesinde kalmış ama zamanında magazini büyük sallamış olan bu aşk, büyük bir tutkuyla başlamış, yine büyük bir tutkuyla da sona ermişti. 

Sonra bir gün, her güzel şey gibi bu aşk da bitti. Bir daha hiç görüşmediler, konuşmadılar, aynı ortamda görmedik ve hatta yaşadıkları şeyin bahsini dahi açmadık.

Her şey Beyaz Show'un 12 Mart 1999'da yayınlanan bölümüyle başlamıştı. Çelik'in "Benimle Evlenir Misin?" şarkısının klibinde oynayan Şıkel, Çelik'le beraber konuk olmuştu programa...

Her şey Beyaz Show'un 12 Mart 1999'da yayınlanan bölümüyle başlamıştı. Çelik'in "Benimle Evlenir Misin?" şarkısının klibinde oynayan Şıkel, Çelik'le beraber konuk olmuştu programa...

1997 yılının Türkiye güzeli Çağla Şıkel, dönemin en gözde en çekici isimlerinden biriydi. Alımlı hali, zarif hareketleri ve kusursuz fiziği tüm gözleri üzerine çekmesine sebep oluyordu. 

Herkesin etkilendiği Çağla Şıkel'den programına konuk alan Beyazıt Öztürk'ün etkilenmemesi de mümkün değildi tabii.

Fakat etkilenmenin bir tık ötesine geçmişti Beyazıt Öztürk... Çağla Şıkel'e baya baya kur yapmış, ilgisini çok açık belli etmişti.

Fakat etkilenmenin bir tık ötesine geçmişti Beyazıt Öztürk... Çağla Şıkel'e baya baya kur yapmış, ilgisini çok açık belli etmişti.

Çağla Şıkel'i köşeye sıkıştıran esprili sorular soran Beyaz, bir noktada Çağla ve Çelik'in arasına oturmuş, oldukça yakın bir mesafeden konuştuğu Çağla Şıkel'e işinden gücünden, parasından bahsedip evlenme teklifi etmeye yeltenmişti. 

O noktada Beyaz'ın sözünü kesen ve ağzını eliyle kapatan Çağla Şıkel, 'Benim bir sevgilim var ama' demiş, konuya noktayı koymuştu. Hiç bozuntuya vermeyen Beyaz, 'E niye çağırdınız bunu programa o zaman?' diyerek rejiye döndüğünde ise Beyaz Show'a hatıra kalan tatlı bir anı olarak kapanmıştı konu.

Sizler için o videoyu şöyle bırakalım; iddia ediyoruz Beyaz'ın flörtöz hallerinin şaka olmadığını ve aslında altında bir gerçeklik yattığını izler izlemez siz de anlayacaksınız!

Derken, "O elektrik neydi?" dedirten o anlardan yalnızca bir yıl sonra 2000'de Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün yeni bir aşka hakikaten yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Derken, "O elektrik neydi?" dedirten o anlardan yalnızca bir yıl sonra 2000'de Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün yeni bir aşka hakikaten yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Birbirinden ayrılmayan, her yere beraber giden ikili dönemin en gözde ve en merak edilen çiftiydi. Beraber görüntü vermekten çekinmeyen aşıkların keyfi pek yerinde gözüküyordu. 

Çağla Şıkel'in Beyaz'ın şakalarına ve zekasına, Beyaz'ın ise Çağla Şikel'in zarafetine ve güzelliğine vurulduğu aşikardı.

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Beraber verdikleri ilk çift röportajında da birbirlerinin gözlerinin içine uzun uzun bakmış, neler gördüklerini sıralamışlardı.

Üstelik hani bazı ünlü aşkları çok monoton olur ya, öyle de değildi onlarınki. Bu işin tuzu biberi denilen kıskançlık bolca vardı ilişkide, her ikisinin de halinden tavrından belli oluyordu.

Öte yandan Çağla Şıkel de "deliler gibi aşık" olduğunu belirttiği röportajları peş peşe veriyor, ilişkide hata kabul etmeyeceğinin altını her fırsatta çiziyordu.

Öte yandan Çağla Şıkel de "deliler gibi aşık" olduğunu belirttiği röportajları peş peşe veriyor, ilişkide hata kabul etmeyeceğinin altını her fırsatta çiziyordu.

Yoğunluktan ayda birkaç görüşebilen, hatta bazen turne veya defile sebebiyle aylarca birbirinden uzakta kalan çift, en başından bu yana 'beraber vakit geçirememekten' şikayetçiydi. 

Sanıyoruz ki tam da bu mesafeler yüzünden kıskançlık seviyeleri daha yüksekti. Çağla, Beyaz'a çok aşık olduğunu ve güvendiğini belirttiği röportajında 'Her şey bu kadar iyiyken aldatırsa asla affetmem' demiş, mesajı gerekli yerlere ulaştırmıştı.

Bir süre sonra bu "mesafe" probleminin üstüne bir de magazin skandalının eklendiği iddia edilmişti.

Bir süre sonra bu "mesafe" probleminin üstüne bir de magazin skandalının eklendiği iddia edilmişti.

O dönem Neşe Erberk'e bağlı çalışan mankenler Yeşim Palandüz, Çağla Şıkel ve Şennur Şafak'ın Akmerkez Residence'ın bir dairesinde üç kişilik bir ekibe defile yaptığı haberi 'Kişiye Özel Defile Skandalı' ve 'Akmerkez Skandalı' başlıklarıyla yayılmıştı. 

Yıllar sonra defileyi organize eden modacı Hüseyin Küçük, bir gizem olarak kalan olay hakkında 'Asıl hedefimiz çapkınlıktı ama hedefimize ulaşamadık. Kızlarla tanışmak yerine sadece gözlerle konuşabildik, o kadar. Neşe Hanım ağırlığını koydu ve olmadı. 40 bin pound harcadık ama göz zevkimizi doyurduk.' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için Akmerkez Skandalı'nın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sonra bir anda her şey tepetaklak oldu. Beyaz ve Çağla'nın ayrıldığı iddiası kol gezmeye başladı.

Sonra bir anda her şey tepetaklak oldu. Beyaz ve Çağla'nın ayrıldığı iddiası kol gezmeye başladı.

Sebebinin de bu 'kişiye özel defile skandalı' olduğu iddia edildi. Beyaz'ın Çağla Şıkel defileye katılmadan önce hiçbir şey sormadığı için çok bozulduğu, Çağla'nın böyle bir olayın içinde adının geçmesinin ardından da ayrılık kararı aldığı söylentileri dolandı.

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Konunun Beyaz'la ilgili olan tarafı hakkında hiçbir açıklamada bulunmayan Çağla Şıkel Akmerkez olayından pişman olduğunu dile getirmişti.

Konunun Beyaz'la ilgili olan tarafı hakkında hiçbir açıklamada bulunmayan Çağla Şıkel Akmerkez olayından pişman olduğunu dile getirmişti.

Çok yıprandığını ve bilgisi dahilinde olmayan bu amacın bir kurbanı olduğunu söyleyen Çağla Şıkel, 'Ben çok profesyonelce işime gittiğimi zannederken, meğerse neler olmuş, neler konuşulmuş... O yaşadıklarımı hayatımdan çıkarmak, silmek isterim. Mimlendim... Çağla Şikel isminin başına ‘‘skandal’’ kelimesi eklendi. Çağla onu da yapar, bunu da yapar, olay yaratır durumu oldu.' açıklamasında bulunmuştu.

Kesinleşen ayrılıkla ilgili bir başka iddia ise Beyaz'ın pek düşkün olduğu annesi Nurten Öztürk'ün Çağla'ya veto verdiğiydi...

Kesinleşen ayrılıkla ilgili bir başka iddia ise Beyaz'ın pek düşkün olduğu annesi Nurten Öztürk'ün Çağla'ya veto verdiğiydi...

Yine bu 'skandalla' bağlantılı olduğu ve anne Nurten Öztürk'ün dedikoduların ardından 'Bu kızla asla olmaz' dediği ve Beyaz'ın da annesinin sözünü dinlediği iddia edilmişti. Nurten hanımın oğluna düşkünlüğü günün sonunda oğlunun Türkiye'nin müzmin bekarı olmasıyla sonuçlandı, o yüzden şimdi bakıldığında kaynana faktörü çok boş gelmiyor kimseye...

Bir de resmen içiniz acıyacak ama ayrılıktan sonra röportaj veren ikili ayrılık konusunda çok net olmasına rağmen birbirini anarken hep gözleri doldu.

Birkaç yıl sonra 2004'te Çağla Şıkel, eski sevgilisi Beyazıt Öztürk'ün programına yeniden konuk oldu.

Birkaç yıl sonra 2004'te Çağla Şıkel, eski sevgilisi Beyazıt Öztürk'ün programına yeniden konuk oldu.

Bu programdan önce Çağla Şıkel'in Kenan Doğulu'yla Beyaz'ın ise Gülben Ergen'le dedikoduları çıkmıştı. Dedikodulara nokta koyma niyetiyle yeniden Beyaz Show'da buluşmaya karar veren ikili epey şaşırtmıştı. Beyaz dedikoduları açık açık sormuş Çağla'dan cevap beklemişti. Çağla ise 'Aslı astarı yok' demişti fakat sorudan rahatsız olduğu belli oluyordu.

Bir ara Çağla Şıkel ellerini Beyaz'a uzatmaya çalıştı fakat Beyaz kendisini terslemişti. Bunun üzerine eski sevgilisini dansa kaldırmış, gönlünü almaya çalışmıştı.

Bir ara Çağla Şıkel ellerini Beyaz'a uzatmaya çalıştı fakat Beyaz kendisini terslemişti. Bunun üzerine eski sevgilisini dansa kaldırmış, gönlünü almaya çalışmıştı.

Beyaz çok daha umursamaz gözükse de Çağla hala aşk dolu gözlerle bakıyordu eski sevgilisine. Finalde ise asıl sürpriz Beyaz'dan gelmişti. Çağla Şıkel'in başından aşağı papatyalar döken Beyaz, 'O her şeyin en iyisine layık, ona herşey yakışır' demiş kapanıştan sonra da otoparka beraber yürümüşlerdi. O da son vedalarıydı zaten, birbirini yanacıklarından öpen eski aşıklar, 'Kendine iyi bak' demiş bir defteri herkesin gözü önünde kapatmıştı.

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Aşağıda izleyeceğiniz anlar, onları son kez bir arada gördüğümüz anlardı... 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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