Bu İlişkiyi Bitiren Neydi? Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün Aşkla Başlayıp Yarım Kalan İlişkisini İnceliyoruz!
Bu İlişkiyi Bitiren Neydi? Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün Aşkla Başlayıp Yarım Kalan İlişkisini İnceliyoruz!
1999'da Beyaz Show'a konuk ettiği Çağla Şıkel'e vurulan Beyazıt Öztürk, bir yıl sonra amacına ulaşmış, ülkenin en gözde, en çekici kadınlarından biriyle sevgili olmayı başarmıştı.
O döneme damgasını vuran hatta dönemin en büyük, en tutkulu aşkı kabul eden Beyaz ve Çağla aşkı rüya gibi giderken bir anda bitmişti.
İlişkiyi neyin veya kimin bitirdiğiyle ilgili iddiaların ardı arkası hiç kesilmedi. Fakat bir adet kaynana faktörü bir de Akmerkez skandalı meselesi vardı...
Gelin, bu ikilinin tarihe geçen aşkı nasıl başlamış, nasıl ilerlemiş, neden bitmiş ve sonrasında neler yaşanmış beraber görelim!
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Hani şu "Birlikte olacağını duyunca çok şaşıracağınız ünlüler" listesi vardır ya? Listede yer alacak isimleri aşağı yukarı biliyor olsak da her seferinde "Bu ikili ne alakaydı ya?" deriz...
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Her şey Beyaz Show'un 12 Mart 1999'da yayınlanan bölümüyle başlamıştı. Çelik'in "Benimle Evlenir Misin?" şarkısının klibinde oynayan Şıkel, Çelik'le beraber konuk olmuştu programa...
Fakat etkilenmenin bir tık ötesine geçmişti Beyazıt Öztürk... Çağla Şıkel'e baya baya kur yapmış, ilgisini çok açık belli etmişti.
Sizler için o videoyu şöyle bırakalım; iddia ediyoruz Beyaz'ın flörtöz hallerinin şaka olmadığını ve aslında altında bir gerçeklik yattığını izler izlemez siz de anlayacaksınız!
Derken, "O elektrik neydi?" dedirten o anlardan yalnızca bir yıl sonra 2000'de Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün yeni bir aşka hakikaten yelken açtığı ortaya çıkmıştı.
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Beraber verdikleri ilk çift röportajında da birbirlerinin gözlerinin içine uzun uzun bakmış, neler gördüklerini sıralamışlardı.
Üstelik hani bazı ünlü aşkları çok monoton olur ya, öyle de değildi onlarınki. Bu işin tuzu biberi denilen kıskançlık bolca vardı ilişkide, her ikisinin de halinden tavrından belli oluyordu.
Öte yandan Çağla Şıkel de "deliler gibi aşık" olduğunu belirttiği röportajları peş peşe veriyor, ilişkide hata kabul etmeyeceğinin altını her fırsatta çiziyordu.
Bir süre sonra bu "mesafe" probleminin üstüne bir de magazin skandalının eklendiği iddia edilmişti.
Sonra bir anda her şey tepetaklak oldu. Beyaz ve Çağla'nın ayrıldığı iddiası kol gezmeye başladı.
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Konunun Beyaz'la ilgili olan tarafı hakkında hiçbir açıklamada bulunmayan Çağla Şıkel Akmerkez olayından pişman olduğunu dile getirmişti.
Kesinleşen ayrılıkla ilgili bir başka iddia ise Beyaz'ın pek düşkün olduğu annesi Nurten Öztürk'ün Çağla'ya veto verdiğiydi...
Bir de resmen içiniz acıyacak ama ayrılıktan sonra röportaj veren ikili ayrılık konusunda çok net olmasına rağmen birbirini anarken hep gözleri doldu.
Birkaç yıl sonra 2004'te Çağla Şıkel, eski sevgilisi Beyazıt Öztürk'ün programına yeniden konuk oldu.
Bir ara Çağla Şıkel ellerini Beyaz'a uzatmaya çalıştı fakat Beyaz kendisini terslemişti. Bunun üzerine eski sevgilisini dansa kaldırmış, gönlünü almaya çalışmıştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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