Bu İlişkiyi Bitiren Neydi? Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün Aşkla Başlayıp Yarım Kalan İlişkisini İnceliyoruz!

1999'da Beyaz Show'a konuk ettiği Çağla Şıkel'e vurulan Beyazıt Öztürk, bir yıl sonra amacına ulaşmış, ülkenin en gözde, en çekici kadınlarından biriyle sevgili olmayı başarmıştı.

O döneme damgasını vuran hatta dönemin en büyük, en tutkulu aşkı kabul eden Beyaz ve Çağla aşkı rüya gibi giderken bir anda bitmişti.

İlişkiyi neyin veya kimin bitirdiğiyle ilgili iddiaların ardı arkası hiç kesilmedi. Fakat bir adet kaynana faktörü bir de Akmerkez skandalı meselesi vardı...

Gelin, bu ikilinin tarihe geçen aşkı nasıl başlamış, nasıl ilerlemiş, neden bitmiş ve sonrasında neler yaşanmış beraber görelim!