Kafayı Kendini Büyük Göstermekle Bozan 21 Yaşındaki Millie Bobby Brown'a Ablası İrem Derici'den Uyarı!
Kafayı Kendini Büyük Göstermekle Bozan 21 Yaşındaki Millie Bobby Brown'a Ablası İrem Derici'den Uyarı!
Kendini yaşından büyük göstermek için ekstra bir çaba sarf ettiğine inanılan ve yabancı basında yerin dibine sokulan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, önce SAG Awards sonra da yeni dizisinin galasındaki tarzıyla göze fena batmıştı.
Bu sefer de Los Angeles'ta sıradan bir akşam yemeğinin ardından görüntülenen ve fotoğrafları servis edilen Millie Bobby Brown yine şoka soktu.
Şoka girenlerden biri de çok uzaklardan Türkiye'deki ablası İrem Derici oldu. Derici, her zamanki dobra ve eğlenceli diliyle Brown'u uyardı!
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Büyük çıkışını henüz 12 yaşındayken Stranger Things dizisindeki Eleven rolüyle yapan Millie Bobby Brown'a mutlaka aşinasınızdır.
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21 yaşında gencecik bir kız olmasına rağmen yaşını çok daha büyük gösteren kombinler tercih eden Millie Bobby Brown dillerden düşmüyor.
Geçtiğimiz gün de Netflix'te yayına girecek yeni dizisi 'The Electric State'in galasında boy gösterdi.
Birkaç saat önce yemeğe çıkan Millie Bobby Brown'un Los Angeles sokaklarından yeni görüntüleri paylaşıldı.
Bir yorum da çok uzaklardaki, Türkiye'deki ablası İrem Derici'den geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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