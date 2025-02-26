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Kafayı Kendini Büyük Göstermekle Bozan 21 Yaşındaki Millie Bobby Brown'a Ablası İrem Derici'den Uyarı!

Kafayı Kendini Büyük Göstermekle Bozan 21 Yaşındaki Millie Bobby Brown'a Ablası İrem Derici'den Uyarı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.02.2025 - 00:20

Kendini yaşından büyük göstermek için ekstra bir çaba sarf ettiğine inanılan ve yabancı basında yerin dibine sokulan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, önce SAG Awards sonra da yeni dizisinin galasındaki tarzıyla göze fena batmıştı. 

Bu sefer de Los Angeles'ta sıradan bir akşam yemeğinin ardından görüntülenen ve fotoğrafları servis edilen Millie Bobby Brown yine şoka soktu.

Şoka girenlerden biri de çok uzaklardan Türkiye'deki ablası İrem Derici oldu. Derici, her zamanki dobra ve eğlenceli diliyle Brown'u uyardı!

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Büyük çıkışını henüz 12 yaşındayken Stranger Things dizisindeki Eleven rolüyle yapan Millie Bobby Brown'a mutlaka aşinasınızdır.

Büyük çıkışını henüz 12 yaşındayken Stranger Things dizisindeki Eleven rolüyle yapan Millie Bobby Brown'a mutlaka aşinasınızdır.

O zamanlar yaşını gösteren, normal bir çocuk olan Millie Bobby Brown artık 21 yaşında fakat yaşıyla ilgili büyük problemleri var!

21 yaşında gencecik bir kız olmasına rağmen yaşını çok daha büyük gösteren kombinler tercih eden Millie Bobby Brown dillerden düşmüyor.

21 yaşında gencecik bir kız olmasına rağmen yaşını çok daha büyük gösteren kombinler tercih eden Millie Bobby Brown dillerden düşmüyor.

Ne zaman bir davette/galada veya özel gecede görüntülense seçtiği kıyafet, saç, tarz ve makyajla göze fena batıyor kendisi... Çünkü kabul edin, baya baya 40'lı yaşlarındaki meslektaşlarının giyindiği gibi giyiniyor ve öyle gözükmek için de özel bir çaba harcıyormuş mesajı veriyor Brown.

Geçtiğimiz gün de Netflix'te yayına girecek yeni dizisi 'The Electric State'in galasında boy gösterdi.

Geçtiğimiz gün de Netflix'te yayına girecek yeni dizisi 'The Electric State'in galasında boy gösterdi.

Kıyafeti yine evlere şenlikti! Görümce topuzu bir yana, yaşına hiç gitmeyen oldukça orta yaş kadını bir elbiseyle gecede 'parlamaya' karar veren Millie Bobby Brown Hollywood'a ilallah ettirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan ve yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce yemeğe çıkan Millie Bobby Brown'un Los Angeles sokaklarından yeni görüntüleri paylaşıldı.

Birkaç saat önce yemeğe çıkan Millie Bobby Brown'un Los Angeles sokaklarından yeni görüntüleri paylaşıldı.

Tarzına yine diyecek yoktu. Komple salmakla fazla özenmek arasındaki çizgilerde zigzaglar atarak dolaşan Millie Bobby Brown yine yoruma boğuldu.

Bir yorum da çok uzaklardaki, Türkiye'deki ablası İrem Derici'den geldi.

Bir yorum da çok uzaklardaki, Türkiye'deki ablası İrem Derici'den geldi.

Millie Bobby Brown's sıradan bir akşam yemeği için seçtiği kombin, makyaj ve saçı gören İrem Derici kendini tutamadı. 'Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş? Kendine gel kız!' uyarısında bulundu

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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