Didem Soydan'ın Ayakkabısından Viski İçip Dumura Uğratan Mesut Can Tomay O Hareketinin Sebebini Açıkladı!
Didem Soydan'ın Ayakkabısından Viski İçip Dumura Uğratan Mesut Can Tomay O Hareketinin Sebebini Açıkladı!
Geçtiğimiz yaz Ali Biçimli ve Mesut Can Tomay'ın S.O.B.A programına Didem Soydan konuk olmuş, olaylar büyük patlamıştı.
Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içen Mesut Can Tomay ve Ali Biçimli kiminin tepkisini çekerken kimini de eğlendirmişti. Bir hafta önce Melis İşiten'in programına konuk olan Mesut Can Tomay neden ayakkabıdan viski içmek gibi bir hamle yaptıklarını açıkladı.
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Geçtiğimiz ağustos ayında Mesut Can Tomay ve Ali Biçimli'nin S.O.B.A programında yaşananlar günlerce konuşulmuştu hatırlarsanız.
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Mesut Can Tomay, Didem Soydan'ın ayaklarını öpmüştü. Ali Biçim ise Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içmişti.
Ardından olay sosyal medyada büyümüş, kimilerine komik ve eğlenceli gelirken kiminin de tepki göstermesine sebep olmuştu.
Geçtiğimiz hafta Melis İşiten'le Zaten Şov programının konuğu Mesut Can Tomay oldu. Konu da yeniden açıldı haliyle.
Tomay, "Beni iyi dinleyin lütfen" diyerek o günün detaylarını ve olayın nasıl geliştiğini anlattı.
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Soydan'ın çantasının içindekileri "seksi iç çamaşırları, muazzam gece elbiseleri, stilettolar, çoraplar, fileli çorap, Penti'nin bir rafı gibi her şey var" cümleleriyle tanımlayan Tomay,
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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