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Didem Soydan'ın Ayakkabısından Viski İçip Dumura Uğratan Mesut Can Tomay O Hareketinin Sebebini Açıkladı!

Didem Soydan'ın Ayakkabısından Viski İçip Dumura Uğratan Mesut Can Tomay O Hareketinin Sebebini Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.02.2025 - 22:46

Geçtiğimiz yaz Ali Biçimli ve Mesut Can Tomay'ın S.O.B.A programına Didem Soydan konuk olmuş, olaylar büyük patlamıştı. 

Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içen Mesut Can Tomay ve Ali Biçimli kiminin tepkisini çekerken kimini de eğlendirmişti. Bir hafta önce Melis İşiten'in programına konuk olan Mesut Can Tomay neden ayakkabıdan viski içmek gibi bir hamle yaptıklarını açıkladı.

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Geçtiğimiz ağustos ayında Mesut Can Tomay ve Ali Biçimli'nin S.O.B.A programında yaşananlar günlerce konuşulmuştu hatırlarsanız.

Geçtiğimiz ağustos ayında Mesut Can Tomay ve Ali Biçimli'nin S.O.B.A programında yaşananlar günlerce konuşulmuştu hatırlarsanız.

Kusursuz fiziğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan'ı konuk eden ikili uzun süre konuşulacak ve unutulmayacak anlara imza atmıştı.

Mesut Can Tomay, Didem Soydan'ın ayaklarını öpmüştü. Ali Biçim ise Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içmişti.

Mesut Can Tomay, Didem Soydan'ın ayaklarını öpmüştü. Ali Biçim ise Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içmişti.

Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan 'Benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir deneyim. Hiç kimse ayakkabımdan viski içmedi.' demişti.

Kaçıranlar için o anların tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ardından olay sosyal medyada büyümüş, kimilerine komik ve eğlenceli gelirken kiminin de tepki göstermesine sebep olmuştu.

Ardından olay sosyal medyada büyümüş, kimilerine komik ve eğlenceli gelirken kiminin de tepki göstermesine sebep olmuştu.

Hatta konu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e kadar gitmişti. Didem Soydan'dan da açıklama gecikmemişti tabii, Türk halkı her şeyi unutur vurgusu yapan ünlü model, tepki gösterenlerden rahatsız olduğunu açıkça dile getirmişti.

Kaçıranlar için Soydan'ın açıklamasının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz hafta Melis İşiten'le Zaten Şov programının konuğu Mesut Can Tomay oldu. Konu da yeniden açıldı haliyle.

Geçtiğimiz hafta Melis İşiten'le Zaten Şov programının konuğu Mesut Can Tomay oldu. Konu da yeniden açıldı haliyle.

Olayla dalga geçen Melis İşiten, 'Sebebi neydi?' diye sorduğunda ise Tomay'dan enteresan ve anlaması zor bir 'açıklama' geldi. 😂

Tomay, "Beni iyi dinleyin lütfen" diyerek o günün detaylarını ve olayın nasıl geliştiğini anlattı.

Tomay, "Beni iyi dinleyin lütfen" diyerek o günün detaylarını ve olayın nasıl geliştiğini anlattı.

'Didem o gün gelene kadar ben 300 bin izlenecek boş bir model sohbeti yapacağız zannediyordum. Fatih Altaylı'nınki gibi' diyerek önce Altaylı'ya taş attı. 'Didem bir çantayla geldi bak yemin ediyorum Chaplin gibi geldi böyle materyalleri getirdi, attı ortaya. Agalar dedi ne diyorsunuz!' cümleleriyle de devam etti.

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Soydan'ın çantasının içindekileri "seksi iç çamaşırları, muazzam gece elbiseleri, stilettolar, çoraplar, fileli çorap, Penti'nin bir rafı gibi her şey var" cümleleriyle tanımlayan Tomay,

Soydan'ın çantasının içindekileri "seksi iç çamaşırları, muazzam gece elbiseleri, stilettolar, çoraplar, fileli çorap, Penti'nin bir rafı gibi her şey var" cümleleriyle tanımlayan Tomay,

'Böyle baktım ne yapacağız peki şimdi?' dedim, 'Ne yapayım giyeyim mi?' dedi. Dur dedim, giyme hemen biraz konuşalım. Sonra giydi. Ali Biçim giymesini hiç istemiyordu. Çünkü bu bir ayrılık sebebi o gün güme gidebilirdi. Gitmedi, eşiğinden döndü ama o bir yudumu almış bulunduk. O (Didem) yaptı yani şimdi o ekipmanı ben görünce, kadın bu kadar getirmiş ne yapalım' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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