Mesut Can Tomay ve Ali Biçim Ayakkabısından Viski İçmişti: Didem Soydan Tepki Gösterenlere Cevap Verdi

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın YouTube'da yayınlanan programlarına geçtiğimiz haftalarda Didem Soydan konuk olmuştu. Bölüm sırasında Soydan'ın ayakkabısından viski içen ikili olay olan görüntülere imza atmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise tepkiler üzerine açıklama yapmıştı. Soydan yaşananlar hakkında Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.