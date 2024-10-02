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Mesut Can Tomay ve Ali Biçim Ayakkabısından Viski İçmişti: Didem Soydan Tepki Gösterenlere Cevap Verdi

Mesut Can Tomay ve Ali Biçim Ayakkabısından Viski İçmişti: Didem Soydan Tepki Gösterenlere Cevap Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 22:50

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın YouTube'da yayınlanan programlarına geçtiğimiz haftalarda Didem Soydan konuk olmuştu. Bölüm sırasında Soydan'ın ayakkabısından viski içen ikili olay olan görüntülere imza atmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise tepkiler üzerine açıklama yapmıştı. Soydan yaşananlar hakkında Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.

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Ali Biçim ve Mesut Can Tomay son zamanlarda YouTube programlarında ağırladıkları konuklarıyla birçok polemiğe neden oluyor bildiğiniz gibi.

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay son zamanlarda YouTube programlarında ağırladıkları konuklarıyla birçok polemiğe neden oluyor bildiğiniz gibi.

Geçtiğimiz haftalarda SOBA isimli programa Didem Soydan konuk olmuş, bölümden kesitler sosyal medyada çığ gibi tepkilere yol açmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda SOBA isimli programa Didem Soydan konuk olmuş, bölümden kesitler sosyal medyada çığ gibi tepkilere yol açmıştı.

Ali Biçim Didem Soydan'ın topuklu ayakkabısına viski doldurup içmiş, üstüne Mesut Can Tomay mankenin ayağını öpmüştü!

Ali Biçim Didem Soydan'ın topuklu ayakkabısına viski doldurup içmiş, üstüne Mesut Can Tomay mankenin ayağını öpmüştü!

Detaylardan burada bahsettik👇

Ardından sosyal medyada büyüyen tepkilerle birlikte görüntüler RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i de sinirlendirmiş, kendisi "Rezaletin bini bir para. Konu sadece hükümet, muhalefet meselesi değil. Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor. İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak zorundayız" diyerek tepki göstermişti.

Ardından sosyal medyada büyüyen tepkilerle birlikte görüntüler RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i de sinirlendirmiş, kendisi "Rezaletin bini bir para. Konu sadece hükümet, muhalefet meselesi değil. Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor. İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak zorundayız" diyerek tepki göstermişti.

TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programında ilk defa gelen tepkilere cevap veren Soydan "Biz yaptık, beğenmeyen kapatsın, beğenen açsın. Türk halkı her şeyi unutur." dedi.

TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programında ilk defa gelen tepkilere cevap veren Soydan "Biz yaptık, beğenmeyen kapatsın, beğenen açsın. Türk halkı her şeyi unutur." dedi.
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Gelin o anlara birlikte bakalım👇

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