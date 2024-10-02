Leopar Desenli Koltuklardan Aynalarla Dolu Banyoya: Serenay Sarıkaya'nın Evinin Detaylarına İnanamayacaksınız!
Leopar Desenli Koltuklardan Aynalarla Dolu Banyoya: Serenay Sarıkaya'nın Evinin Detaylarına İnanamayacaksınız!
AD Middle East isimli dergiye İstanbul'daki evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya evindeki detaylarla herkesi şaşırttı. Gelin Serenay Sarıkaya'nın evinde tercih ettiği ilginç detaylara birlikte bakalım 👇
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Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Sarıkaya, son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki rolüyle kendine hayran bırakmıştı.
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Aşk hayatıyla da magazinin manşetlerine yerleşmeyi başaran Serenay Sarıkaya şarkıcı Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle son zamanlarda resmen eleştiri yağmuruna tutuluyor.
Serenay Sarıkaya, son dönemdeki projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Sesiyle, mankenlere taş çıkartan fiziğiyle ve güzelliğiyle kalmayıp açıklamları ve oyunculuğuyla adından bahsettiren Sarıkaya şimdi de eviyle gündeme geldi!
AD Middle East isimli dergiye İstanbul'daki evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya evindeki detaylarla ilgi odağı oldu.
Oyuncunun mutfakta tercih ettiği renkler dikkatlerden kaçmadı!
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Leopar desenli koltuğuyla salonuna renk katan güzel oyuncu evinde verdiği pozlarla da beğeni topladı.
Çalışma odasında mikrofon bulunduran Sarıkaya'nın o şarkılara nasıl hazırlandığı belli oldu...
Yatak odasında salon ve mutfağından farklı olarak beyaz tüller ve daha yumuşak renkler tercih eden Serenay Sarıkaya'nın odasında konumlandırdığı küvet ve yatağının üzerindeki ayna odak noktası oldu.
Evin banyosunda aynalar tercih eden ve koyu renklerin baskın olduğu bu ortam da yine son derece farklı bulundu.
Sarıkaya koltuğuna uzanarak verdiği bu pozla hayranlarını bir kez daha şaşırttı!
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Güzel oyuncunun evine gelin bir de böyle bakalım👇
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Evi gerçekten çok iyiymiş. Leoparlı koltuktan hiç hazzetmedim ama geri kalanı çok beğendim hatta ilk defa bu kadar zevkli bir ünlü evi gördüm diyebilirim