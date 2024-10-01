Gözlerini Hapishanede Açan Gossip Girl'ün Blair'i Leighton Meester'ın İlginç Hayat Hikayesini Masaya Yatıralım
Gözlerini Hapishanede Açan Gossip Girl'ün Blair'i Leighton Meester'ın İlginç Hayat Hikayesini Masaya Yatıralım
Gösteri dünyasının parıltılı yüzünün ardında, birçok ünlünün hayat hikayesinde oldukça ilginç detaylar bulunabiliyor bildiğiniz gibi. Özellikle, tanınmadan önceki hayatları ve yaşadığı zorluklarla kimilerine ilham olan ünlülerimiz odak noktası haline geliyor. O isimlerden birisi de Gossip Girl dizisindeki Blair Waldorf karakteriyle televizyon tarihine geçen Leighton Meester!
Gelin ünlü oyuncunun yaşadıklarına birlikte bakalım👇
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Çoğumuzun Gossip Girl dizisiyle yakından tanıdığı, dizinin başrolünden daha da popüler halen Leighton Meester, Blair Waldorf karakteriyle yüreklere yerleşmişti.
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Oyuncu kısa sürede dizinin kadrosunda yer alan birçok Hollywood yıldızının popülaritesini geçmiş ve önünün açılması pek de zaman almamıştı.
Fakat Leighton Meester henüz annesinin karnındayken hayatın zorluklarıyla yüzleşmeye başlamış, ebeveynleri uyuşturucu kaçakçılığına yardım suçundan hapishaneye girmişti. Jamaika'dan Amerika'ya yasaklı madde sokmaya çalışan anne ve babası zorluklarla dolu hayatının ilk basamağıydı.
Annesi Leighton'a hamileliğinin son aylarını demir parmaklıklar arasında geçirirken, güzel oyuncu Teksas'ta hapishanede dünyaya geldi.
10 yaşına gelene kadar anneannesi ve dedesi tarafından büyütülen Leighton, annesinin hapishaneden çıkmasının ardından kızını bir modellik ajansına yazdırmasıyla keşfedilmesi için ilk adımı atmış.
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13 yaşında modellik yapmaya başlayan oyuncu o zamanlardan itibaren oyunculuktan ve modellikten kazandığı parayla ailesine bakmaya başlamış.
Henüz çocukken başladığı kariyerini farklı birçok küçük rolde yer alarak geliştirdiği bilinen Meester bu süreçte sektördeki ünlü isimlere de kendini tanıtmış... Hatta kendisi Penn Badgley karakteriyle Gossip Girl'den önce farklı bir yapımda yer almış.
Estetik işlemlerden nasibini o kadar da almayan ve Gossip Girl'de yer aldığında 21 yaşında olan Leighton Meester duru güzelliğini korumayı başarmış nadir isimlerden biri.
Blair Waldorf karakteriyle yakaladığı başarıyla maddi durumunu düzelten Leighton ailesine de kol kanat germeye devam etmiş, kendisinden 7 yaş küçük kardeşi Lex Meester'ın tedavisi için anne ve babasına her ay kazandığı paradan binlerce dolar ayırarak yardımda bulunmuş.
Oyuncunun, geçirdiği bir kaza sonucu ruh sağlığı sorunları yaşayan kardeşinin tedavisi için gönderdiği para ise hiçbir zaman asıl amacı için kullanılmamış...
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Annesinin gönderdiği parayı estetik işlemler yaptırmak için kullandığını öğrenen Meester, annesine her ay kendisine 10 bin dolar ödemesi için dava açmış ve sonuç olarak erkek kardeşinin velayetini kazanmış.
Oyunculuğuyla ve ikonikleşen karakteriyle kısa sürede dizinin başrolü olan Blake Lively'i geçen Leighton Meester'in Chuck Bass rolünü canlandıran Ed Westwick'le uyumu da beklenenden büyük bir ilgi görüyor.
Hal böyle olunca dizinin izlenmesi için asıl neden olan çiftimizin sahnelerinin arttırılması bekleniyor, fakat karşısına Blake Lively engeli çıkıyor.
Blair Waldorf karakteri için seçilen repliklerden kostümlere kadar, yaşadığı onca zorluğa rağmen, kendine dert edinen Blake Lively güzel ismin yoluna resmen taş koyuyor.
Gossip Girl sonrası kariyerine kaldığı yerden devam eden, 2014 senesinde de hayatının aşkı olan,The O.C adlı diziyle ünlenen Adam Brody ile evlenen Meester, Hollywood'un yıldız isimlerinden biri olmayı örnek davranışlarıyla sürdürüyor.
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Şimdilerde uzun süredir devam eden evliliğinden ikinci çocuğunu büyüten Leighton Meester'ın yer aldığı Gossip Girl dizisi soluksuz bir şekilde izlenmeye ve Blair Waldorf karakteri izleyicilere aynı hazzı vermeye devam ediyor!
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