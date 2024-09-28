İsmi Sean Diddy Combs Davasıyla Anılan Dünyaca Ünlü Çift Jay Z ve Beyonce Instagram'da Takipçi Kaybediyor!

Puff Diddy adıyla da bilinen şarkıcı Sean Combs’un mağdurların ortaya çıkarttığı suç zinciri son zamanlarda Hollywood'un gündemine yerleşmiş durumda. Şöhretin akın ettiği partilerde yaşananların öğrenilmesinin ardından oklar rapçinin yanındaki diğer ünlü isimlere de çevirildi.