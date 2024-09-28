İsmi Sean Diddy Combs Davasıyla Anılan Dünyaca Ünlü Çift Jay Z ve Beyonce Instagram'da Takipçi Kaybediyor!
İsmi Sean Diddy Combs Davasıyla Anılan Dünyaca Ünlü Çift Jay Z ve Beyonce Instagram'da Takipçi Kaybediyor!
Kaynak: https://www.themirror.com/entertainme...
Puff Diddy adıyla da bilinen şarkıcı Sean Combs’un mağdurların ortaya çıkarttığı suç zinciri son zamanlarda Hollywood'un gündemine yerleşmiş durumda. Şöhretin akın ettiği partilerde yaşananların öğrenilmesinin ardından oklar rapçinin yanındaki diğer ünlü isimlere de çevirildi.
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Cinsel istismar, şiddet, adam kaçırma, kundaklama, insan ticareti, fuhuşa zorlama gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan Sean Diddy Combs'un yer aldığı davada gelişmeler hız kesmeden yaşanmaya devam ediyor.
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Rapçinin düzenlediği büyük partilerden ve mağdurların ortaya attığı delillerden yola çıkılarak Puff Diddy'nin tutukluğuna karar verilmişti.
Oklar rapçinin partilerinde yer alan pek çok ünlüye dönerken Jennifer Lopez, Beyonce, Jay Z, Kardashianlar gibi birçok ismin mağdur ya da suç ortağı olabileceği düşünülmüştü.
Beyonce, cinsel istismar ve şantaj gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan Puff Diddy ile olan bağlantısı konusunda Instagram'da sürekli eleştiriliyor.
Bu büyük organizasyonlarda bulunduğu fotoğraf ve videolarla sayısız kez kanıtlanan Jay Z ve Beyonce'nin de Sean Diddy'nin işlediği suçlara ortak olduğu düşünülüyor.
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Olay büyürken, hatta Netflix'in olay hakkkında belgesel çekileceği öğrenilirken, Hollywood'un gözde çifti bir günde 4 milyon takipçi kaybetti.
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