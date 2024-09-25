Cinsel İstismarla Suçlanan Sean Diddy Combs'un Mağdurlarından Birinin de Justin Bieber Olduğu Ortaya Çıktı
Cinsel İstismarla Suçlanan Sean Diddy Combs'un Mağdurlarından Birinin de Justin Bieber Olduğu Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sean 'Diddy' Combs geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen suçların ardından tutuklanmış ve Hollywood dünyasının kirli yüzü bir kez daha ortaya dökülmüştü. Para karşılığı birçok dünyaca ünlü isme uyguladığı şantajdan ve istismardan suçlu bulunan Sean Diddy Combs'un bir mağdurunun da Justin Bieber olduğu ortaya çıktı. @hollywoodyüzleri isimli hesap dava hakkındaki detayları yaptığı paylaşımla aktardı.
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Dünyanın en ünlü rap sanatçılarından Sean “Diddy” Combs, müzik kariyerinin başlarından beri tanındığı adıyla Puff Diddy, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma gibi ağır iddialarla yargılanıyordu.
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Hollywood ve müzik endüstrisinde büyük bir telaş yaratan bu davanın ardından senenin başında Epstein davasına benzer örnekler bulunmuş ve Sean Diddy Combs tutuklanmıştı.
Fakat skandalın detaylarına inildiğinde rapçinin evinin aranması sonucu ortaya çıkan şantaj kasetlerinin ardından şoke edici birçok detay ortaya çıktı.
Sean Diddy Combs'un henüz sektöre yeni giriş yaptığı esnada, 15 yaşındayken Usher ile yaptığı iş birliği sayesinde Justin Bieber'ı sektöre tanıttığı ve mağdurlarından biri haline getirdiğini, @hollywoodyüzleri isimli hesap paylaştı.
Birçok isimle yakın olan rapçinin ünlülere para karşılığı sapkın eğlenceler vadettiği iddia edilirken bu davada birçok Hollywood yıldızının mağdur olduğu ortaya çıktı.
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Justin Bieber'ın da cinsel istismara uğradığı geçtiğimiz gün kesinleşti. Amerika'daki müzik sektörünün karanlık yüzünün bir kez daha ortaya çıktığı bu haberle Bieber'ın henüz reşit değilken yaşadığı korkunç detaylar basına yansıdı.
Justin Bieber'ın Sean Diddy Combs'un ayarladığı sektördeki zengin adamların para karşılığı cinsel istismarına uğradığı doğrulandı.
@Hollywoodyüzleri isimli hesabın doğruladığı ve paylaştığı o videoya bakalım:
Sean Diddy Combs'un eski eşi olan Kim Porter'in günlüğünde yazan detaylar ise davanın en büyük delillerinden biri olarak ele alındı.
@hollywoodyüzleri'nin paylaştığı bilgiye göre Kim Porter'ın günlüğündeki "Daddy'nin (Diddy adını Daddy olarak kullanmış) çocuklara olan zafını sektördeki herkes biliyordu. Mor şapkalı ve mor ayakkabılı çocuk (Justin Bieber'dan bahsediyor) ise onu bu kadar zenginleştiren son kişiydi. Londra ve Kaliforniya'da yaşayan gizli milyarderler için düzenlediği partilerde mor şapkalı çocuğu günlerce servis etti. Çocuğun tek isteği şarkı söylemekti. Ailesinin ise para kazanmak... Bu sebeple başta ailesi olmak üzere herkes yaşanan sürece şahitti. Ailesi ve Daddy para kazanmayı seçmişlerdi. Ben ise bu sırrı psikoloğuma bile anlatamadım." ifadelerinin Bieber'a uygulanan cinsel istismarı kanıtları olduğu iddia edildi.
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Sean Diddy Combs'un Hollywood'un akın ettiği partilerinde Justin Bieber'ın yasaklı madde kullandığını iddia eden @hollywoodyüzleri olayın kan donduran detaylarını paylaştı.
2004 senesinden beri binlerce reşit ve reşit olmayan kişilere, şantaj, cinsel istismar uyguladığı kanıtlanan rapçi tutuklanmış olsa da kendisi bu suçlamaları kabul etmedi.
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