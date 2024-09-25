Cinsel İstismarla Suçlanan Sean Diddy Combs'un Mağdurlarından Birinin de Justin Bieber Olduğu Ortaya Çıktı

Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sean 'Diddy' Combs geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen suçların ardından tutuklanmış ve Hollywood dünyasının kirli yüzü bir kez daha ortaya dökülmüştü. Para karşılığı birçok dünyaca ünlü isme uyguladığı şantajdan ve istismardan suçlu bulunan Sean Diddy Combs'un bir mağdurunun da Justin Bieber olduğu ortaya çıktı. @hollywoodyüzleri isimli hesap dava hakkındaki detayları yaptığı paylaşımla aktardı.