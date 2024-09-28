Koli Bandından Oluşan Kıyafetiyle Podyumda Yürüyen Gigi Hadid X Ahalisinin Diline Düştü
Koli Bandından Oluşan Kıyafetiyle Podyumda Yürüyen Gigi Hadid X Ahalisinin Diline Düştü
Paris Moda Haftasında podyumu yıkıp geçen Gigi Hadid'in koli bandından oluşan kıyafeti X ahalisinin diline düştü!
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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, moda endüstrisindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Podyumda sergilediği etkileyici performansları ve ikonik tarzıyla tanınan Hadid, birçok ünlü markanın yüzü olarak global alanda büyük bir etki yaratıyor.
Paris Moda Haftasında podyumda yürüyen Gigi Hadid'in güzelliği kadar kıyafeti de ilgi odağı oldu!
Hadid'in koli bandından oluşan elbisesi X ahalisinin diline düşmeden etmedi tabii.
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