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Koli Bandından Oluşan Kıyafetiyle Podyumda Yürüyen Gigi Hadid X Ahalisinin Diline Düştü

Koli Bandından Oluşan Kıyafetiyle Podyumda Yürüyen Gigi Hadid X Ahalisinin Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 11:46

Paris Moda Haftasında podyumu yıkıp geçen Gigi Hadid'in koli bandından oluşan kıyafeti X ahalisinin diline düştü!

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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, moda endüstrisindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, moda endüstrisindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Podyumda sergilediği etkileyici performansları ve ikonik tarzıyla tanınan Hadid, birçok ünlü markanın yüzü olarak global alanda büyük bir etki yaratıyor.

Podyumda sergilediği etkileyici performansları ve ikonik tarzıyla tanınan Hadid, birçok ünlü markanın yüzü olarak global alanda büyük bir etki yaratıyor.

Paris Moda Haftasında podyumda yürüyen Gigi Hadid'in güzelliği kadar kıyafeti de ilgi odağı oldu!

Paris Moda Haftasında podyumda yürüyen Gigi Hadid'in güzelliği kadar kıyafeti de ilgi odağı oldu!

Hadid'in koli bandından oluşan elbisesi X ahalisinin diline düşmeden etmedi tabii.

Hadid'in koli bandından oluşan elbisesi X ahalisinin diline düşmeden etmedi tabii.
twitter.com
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