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En Şık Kim Birlikte Seçelim: Paris Moda Haftasına Katılan Ünlü İsimlerin Kombinlerini Oyluyoruz!

En Şık Kim Birlikte Seçelim: Paris Moda Haftasına Katılan Ünlü İsimlerin Kombinlerini Oyluyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 13:12

Paris Moda Haftası tüm hızıyla geri döndü! Kopenhag, New York, Londra ve Milano'daki defilelerin ardından, stil yarışı Işıklar Şehri'ne taşındı. Paris, 2024 Olimpiyatları ile yoğun bir yıl geçirmesinin ardından şimdi de moda dünyasının en iyilerini ağırlamak için seçildi! 23 Eylül'de başlayan moda haftası 1 Ekim günü son bulacak...

 Peki ünlü isimlerin moda haftasındaki tercihleri nasıl oldu? Gelin birlikte oynalayalım!

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Kylie Jenner

Kylie Jenner

Cardi B

Cardi B

Taylor Hill

Taylor Hill

Brooklyn Peltz-Beckham ve Nicola Peltz-Beckham

Brooklyn Peltz-Beckham ve Nicola Peltz-Beckham

Kate Moss

Kate Moss
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Rosalía

Rosalía

Natalie Portman

Natalie Portman

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy

Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley

Rosé

Rosé
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Nicole Kidman

Nicole Kidman
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