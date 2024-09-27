En Şık Kim Birlikte Seçelim: Paris Moda Haftasına Katılan Ünlü İsimlerin Kombinlerini Oyluyoruz!

Paris Moda Haftası tüm hızıyla geri döndü! Kopenhag, New York, Londra ve Milano'daki defilelerin ardından, stil yarışı Işıklar Şehri'ne taşındı. Paris, 2024 Olimpiyatları ile yoğun bir yıl geçirmesinin ardından şimdi de moda dünyasının en iyilerini ağırlamak için seçildi! 23 Eylül'de başlayan moda haftası 1 Ekim günü son bulacak...

Peki ünlü isimlerin moda haftasındaki tercihleri nasıl oldu? Gelin birlikte oynalayalım!