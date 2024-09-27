Bize Hayırlı Olsun Demek Düşer: Lana Del Rey, Timsah Turu Rehberi Jeremy Dufrene'le Apar Topar Evlendi
Bize Hayırlı Olsun Demek Düşer: Lana Del Rey, Timsah Turu Rehberi Jeremy Dufrene'le Apar Topar Evlendi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Lana Del Rey, aşklarının ortaya çıkmasından sadece bir ay sonra timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile nikâh masasına oturdu!
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, benzersiz vokali ve melankolik tarzıyla müzik dünyasında kendine has bir yer edinmiş isimlerden bildiğiniz gibi.
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"Video Games," "Summertime Sadness" ve "Born to Die" gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Del Rey, aynı zamanda şarkılarının ana teması olan aşk hayatıyla da gündeme geliyor.
Francesco Carrozzini, G-Eazy, Barrie-James O'Neill gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle konuşulan şarkıcı son olarak Jeremy Dufrene isimli bir timsah turu rehberiyle anılmıştı.
Jeremy Dufrene ile yaşadığı ilişkiyle goygoy malzemesi olan Lana Del Rey'den beklenmedik bir haber geldi!
DailyMail'in haberine göre Lana Del Rey sevgilisi Jeremy Dufrene ile evlendi! Louisiana'da göl kenarında evlendiği söylenen ikilinin ilişkilerinin henüz ilk ayı dolmadan sessiz sedasız nikah masasına oturması sevenlerini şoke etti.
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