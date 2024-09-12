Son İlişkisiyle Dillere Fena Düşen Aşk Şarkılarının Üstadı Lana Del Rey'in Eski Sevgililerini İnceliyoruz!

Tüyleri diken diken yapan sesi ve kalbimizi delik deşik eden şarkı sözleriyle hayran kaldığımız Lana Del Rey her yeni parçasıyla kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor. Son ilişkisinin medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, aşk şarkılarının üstadı Lana Del Rey'in eski sevgililerini mercek altına alıyoruz!