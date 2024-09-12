Son İlişkisiyle Dillere Fena Düşen Aşk Şarkılarının Üstadı Lana Del Rey'in Eski Sevgililerini İnceliyoruz!
Son İlişkisiyle Dillere Fena Düşen Aşk Şarkılarının Üstadı Lana Del Rey'in Eski Sevgililerini İnceliyoruz!
Tüyleri diken diken yapan sesi ve kalbimizi delik deşik eden şarkı sözleriyle hayran kaldığımız Lana Del Rey her yeni parçasıyla kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor. Son ilişkisinin medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, aşk şarkılarının üstadı Lana Del Rey'in eski sevgililerini mercek altına alıyoruz!
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Lana Del Rey, romantik ilişkilerini ve duygusal deneyimlerini şarkılarına yansıtarak geniş bir dinleyici kitlesi tarafından tanınmayı başarmış sanatçılardan biri bildiğiniz gibi.
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Kendine özgü tarzı ve melankolik sözleriyle bilinen şarkıcının eski sevgilileri, onun müzikal kariyerindeki ilham kaynaklarından bazılarını oluşturuyor. İlişki geçmişi kariyerinin ilk yıllarına dayanan ismin bu kalbimizi paramparça yapan şarkılarının kaynağı olan isimlere gelin birlikte bakalım 👇
Lana Del Rey'in ilk ciddi ilişkilerinden biri olan Barrie-James O'Neill, şarkıcının müziğinde önemli bir etki bırakmıştı. İkilinin ilişkisi, Lana Del Rey'in romantik ve duygusal şarkı sözlerine ilham kaynağı olmuştu. İkilinin ilişkisi 2011 senesinde başlamış 2014 senesinde bitmişti.
Lana Del Rey'in İtalyan fotoğrafçı Francesco Carrozzini ile olan ilişkisi de dikkat çekmişti. Güzel şarkıcının fotoğrafçıyla ilişkisi 2014'te başlamış ve sadece 1 sene sürmüştü.
2 sene kadar ilişkilerine ara veren Lana Del Rey'in ismi 2017 senesinde G-eazy ile anılmıştı. Magazin dünyasında şok yaratan bu ilişki de pek uzun sürmemişti.
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Lana Del Rey’in polis memuru Sean Larkin ile olan ilişkisi, hem şarkıcının hayranları hem de medyanın ilgisini büyük ölçüde çekmişti. İkilinin ilişkisi 2019 ve 2020 seneleri arasında devam etmişti.
2020 senesinde tanıştığı Clayton Johnson'la ilişkisiyle yine sosyal medyada gündem olan Lana Del Rey'in bu ilişkisi de sadece 1 sene sürmüştü.
2022 senesinde müzik yapımcısı Jack Donoghue ile ilişki yaşayan Lana Del Rey'in özellikle bu birliktelikten fotoğrafları çok konuşulmuştu.
Müzik endüstrisinden tanıdığı Evan Winiker ile ilişkisi 2022 senesinin sonundan 2023'e kadar devam etmişti.
Son olarak geçtiğimiz ay Jeremy Dufrene ile birlikteliği ortaya çıkan Lana Del Rey dillere fena düşmüştü. Oldukça çalkantılı bir aşk hayatı olan ismin şarkılarındaki hüznün nedeni belli olurken son ilişkisi gündeme damgasını vurmuştu.
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