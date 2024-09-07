Aşk Hayatı Hiç Durulmayan Jennifer Lopez'in Birbirinden Şaşaalı Evlilik Yüzüklerini Mercek Altına Alalım!
Aşk Hayatı Hiç Durulmayan Jennifer Lopez'in Birbirinden Şaşaalı Evlilik Yüzüklerini Mercek Altına Alalım!
Aşk hayatındaki sular bir an olsun durulmayan, müzik kariyerinde yakaladığı başarıyı erkeklerde bir türlü tutturamayan Jennifer Lopez şu sıralar Ben Affleck ile yaşadığı boşanma ile gündeme gelmişti. Bir türlü yoluna koyamadığı ilişkileriyle konuşulan Jennifer Lopez'in birbirinden şaşaalı evlilik yüzüklerine gelin birlikte bakalım 👇
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Pop müziğin kraliçesi Jennifer Lopez, müzik kariyerindeki başarısı kadar, aşk hayatındaki çalkantılarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde Ben Affleck ile yaşadığı boşanma ile dikkat çeken Lopez’in, geçmişteki evliliklerinde tercih ettiği muazzam yüzükler ise adeta birer şaheser niteliğinde!
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JLo’nun ilk evliliği, 1997 yılında Ojani Noa ile oldu. Evliliğin ardından, Noa’ya verdiği yüzük, o dönemin modasını yansıtan, sade ama etkileyici bir tasarıma sahipti. Ancak bu evlilik kısa sürdü ve Jennifer, sıradaki ilişkilerinde daha iddialı bir tarz benimsedi.
Ojani Noah'ın şarkıcıya verdiği yüzüğün değeri o dönem 100 bin dolardı👇
Lopez’in ikinci evliliği, ünlü dansçı Cris Judd ileydi. Judd’un evlilik teklifi ettiği yüzük, taşının büyüklüğü ve parıltısıyla dikkat çekerken bu ilişki de uzun ömürlü olmadı ve Jennifer, bir kez daha arayışa koyuldu.
8 ay süren bu kısa soluklu evlilikte Judd'un Jlo'ya aldığı yüzüğün değeri 100 bin dolardı 👇
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Üçüncü evliliğinde, şarkıcı, Hollywood'un ünlü isimlerinden Marc Anthony ile hayatını birleştirdi. Marc Anthony'nin seçtiği yüzük, zarif tasarımı ve göz alıcı taşlarıyla o döneme damga vuran tasarımlardan biri olmuştu!
Bu evlilikten iki çocuğunu kucağına alan çift 2014 yılında yollarını ayırdı. Anthony'nin Lopez'e verdiği bu devasa taşın değeri ise 4 milyon dolar!
Jennifer Lopez’in dördüncü evliliği ise Alex Rodriguez ile oldu. Lopez, A-Rod’un teklifte bulunurken verdiği yüzük, önceki evliliklerinden daha da dikkat çekici ve lüks bir şekilde tasarlanmıştı. Yüzüğün büyüklüğü ve ışıltısı, adeta JLo’nun şatafatlı yaşam tarzını yansıtıyordu!
Alex Rodriguez'den 4 milyon dolar değerinde bir evlilik yüzüğü alan Lopez'in bu birlikteliklerden kazancına bize de "aldım, kabul ettim, oldu" demek düşüyor herhalde!
Son olarak, Ben Affleck ile yaşadığı evlilikte de Jennifer Lopez, şık ve gösterişli bir yüzük aldı. Affleck'in seçtiği yüzük, hem romantik hem de etkileyici bir tasarıma sahipti, ancak bu ilişki de sona erdi ve JLo, yine yalnızlıkla yüzleşti.
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22 yıl önce, 2002 yılında Affleck, Lopez’e 2,5 milyon dolarlık bir Harry Winston yüzüğü hediye etmişti. 8 karatlık bu pembe pırlanta yüzük, dönemin en çok konuşulan takılarından biri olmuştu.
Ancak zamanla yollarını ayıran çift, 2021 yılında yeniden bir araya geldi ve Affleck, bu kez daha da ihtişamlı bir yüzükle evlilik teklifinde bulundu. 20 yıl aradan sonra, Affleck, Lopez’e 5 milyon dolarlık 8,5 karatlık bir pırlanta yüzük hediye etmişti.
Gelecekte, Jennifer Lopez’in nasıl bir aşk hayatı ve hangi mücevher tercihleriyle karşımıza çıkacağı ise, hem hayranları hem de moda tutkunları tarafından merakla beklenen bir konu olmaya devam edecek gibi gözüküyor!
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Hepsi benzer işler, tek zevki varmış ve tüm yüzükleri kendi seçmiş gibi 🙈