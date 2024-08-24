Mod Değişiklikleriyle Ünlü Fenomen Murat Övüç'ün Bir Düzine Estetik Yaptırmadan Önceki Haline Şok Olacaksınız!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün geçtiğimiz yıllarda İstiklal Caddesi'nde yaptığı bir sokak röportajı ortaya çıktı. Bu röportajın görüntüleri sosyal medyada gündeme olunca Övüç’ün yıllar önceki estetiksiz hali görenleri resmen şoke etti!