Mod Değişiklikleriyle Ünlü Fenomen Murat Övüç'ün Bir Düzine Estetik Yaptırmadan Önceki Haline Şok Olacaksınız!
Mod Değişiklikleriyle Ünlü Fenomen Murat Övüç'ün Bir Düzine Estetik Yaptırmadan Önceki Haline Şok Olacaksınız!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün geçtiğimiz yıllarda İstiklal Caddesi'nde yaptığı bir sokak röportajı ortaya çıktı. Bu röportajın görüntüleri sosyal medyada gündeme olunca Övüç’ün yıllar önceki estetiksiz hali görenleri resmen şoke etti!
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Sosyal medyada paylaştığı videolarla büyük bir popülarite kazanan Murat Övüç, son dönemde sahne performansları, ilginç konuşmaları ve olay yaratan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
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Hem eğlenceli hem de tartışmalı yorumlarıyla sık sık konuşulan fenomen, sosyal medya dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Kadınlar matinesinde aldığı sahnelerde tercih ettiği kıyafetlerle ve abartılı makyajlarıyla gündeme oturan Murat Övüç ilgiyi bir an olsun kaybetmiyor desek yeridir!
Instagram hesabındaki yaklaşık 4 milyon takipçisi ile özel hayatını da 'filtresiz' bir şekilde paylaşan Övüç, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoyla en büyük derdinin ailesi olduğunu açıklamış, başta oğlu olmak üzere, ablalarının da harcamalarına isyan etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir sokak röportajıyla gündeme gelen Murat Övüç'ün şimdi de estetiksiz hali büyük bir şok yaşattı!
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İstiklal Caddesi'nde yapılan bir sokak röportajında görüntülenen ismin eski hali gündem oldu 👇
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