Hırsızlıkla Suçlanmıştı: Dilan Polat'ın Hediyelerini Gönlünce Kullanan Şule, Tahliye Kararıyla Meydana Çıktı!
Hırsızlıkla Suçlanmıştı: Dilan Polat'ın Hediyelerini Gönlünce Kullanan Şule, Tahliye Kararıyla Meydana Çıktı!
Dilan Polat'ın davasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan ve 'kara kutu' olarak adlandırılan yardımcısı Şule'nin Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin görkemli hayatı bir gecede tepetaklak olmuş, birçok isim de ikili ile birlikte aylar önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Sevenlerini şoke eden bu sürecin ardından gözler kısa süre içinde Dilan Polat'ın biricik yardımcısı Şule'ye dönmüştü. Polat'ın sosyal medya hesabını şenlendiren isimlerden biri olan Şule'de adaletten nasibini almak üzere karakola götürülmüştü.
Evin diğer yardımcısı olan Nergis ile birlikte Polatların evine akrabalarını aldıkları iddia edilince gözaltına alınmıştı.Milan Efe ve Nilda'nın yanında olan Şule'nin ikamet izninin bittiği fark edilince de olayın ardından sınır dışı edilmiş ve ülkesine geri gönderilmişti.
Dilan Polat'ın kıymetlisi ve kara kutusu olarak anılan Şule çocuklara sahip çıktığını söylemesinin ardından Polat'ın montuyla AVM'de dolaştığı görüntülerle de gündem olmuştu belki hatırlarsınız.
Alınının akıyla memleketine döndüğünü söyleyen Şule, bir süre sonra açtığı gece klübüyle ağzıları resmen açık bırakmıştı!
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Yaklaşık 10 aydır tutuklu kalan Dilan Polat yine ani bir kararla geçtiğimiz gün tahliye edilmiş ve hem ailesine hem de sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı.
Gözler tahliye olan Dilan Polat'a yönelik bir paylaşım yapıp yapmayacağı düşünülen evin kara kutusu Şule'ye dönerken beklenen gönderi geldi!
Dilan Polat'ın tahliye olmasının ardından kendisine verdiği saati taktığını söyleyen Şule hırsızlık yapmadığını bu paylaşımıyla duyurdu!
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