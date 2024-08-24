Büyük Gerildi: Nilperi Şahinkaya Oturduğu Mekanda Yan Masasındaki Erkeklerle Tartışırken Kameralara Yakalandı
Büyük Gerildi: Nilperi Şahinkaya Oturduğu Mekanda Yan Masasındaki Erkeklerle Tartışırken Kameralara Yakalandı
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/nil...
Milliyet Cadde'nin haberine göre, Nilperi Şahinkaya Maslak'ta katıldığı bir konserin ardından oturduğu mekanda yan masadakilerle tartışma yaşadı. Detaylar 👇
Kaynak: Milliyet Cadde
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Deniz Yıldızı isimli uzun süre ekranlarda kalan dizi ile ilk defa ekran başına geçen Nilperi Şahinkaya günümüzün en bilinen isimlerinden biri haline geldi biliyorsunuz ki.
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Emre Yusufi ile yaşadığı ilişkiyle de adından bahsettiren Nilperi Şahinkaya yolunda ilerleyen aşk hayatını gözlerden uzak yaşasa da özel hayatındaki problemlerle gündeme gelebiliyor.
Burak Deniz ile ettiği kavgayla gündeme bomba gibi düşen Nilperi Şahinkaya, oyuncunun kendisine ağza alınmayacak laflar ettiğini iddia etmişti. Burak Deniz olayın ardından bir özür yazısı paylaşmış fakat Şahinkaya yolundan dönmemişti.
Olaylar almış başını giderken Şahinkaya'nın Deniz'den şikayetçi olduğu fakat savcılık tarafından çağırılan Burak Deniz'in ifade vermeye gitmediği öğrenilmişti.
Milliyet Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz gece Maslak'ta bir konsere giden Nilperi Şahinkaya başka bir tartışmaya daha karışmış!
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Konser çıkışı muhabirlerle konuşmasının ardından bir mekana oturan Şahinkaya'nın yan masadaki erkek grubuyla tartışması kameralara yakalandı.
Yaşanan tartışmanın ardından, arkadaşlarıyla mekanı terk eden oyuncu, gazetecilerin sorularına yanıt vermekten kaçındı ve bindiği araçta suratını gizledi.
O anlar Muhabir Online kameralarına böyle yansıdı👇
Yaşanan gerginlik dolu anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ise böyle oldu👇
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