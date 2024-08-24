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Bebek Bieber Geldi: Hailey ve Justin Bieber Çifti İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!

Bebek Bieber Geldi: Hailey ve Justin Bieber Çifti İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 10:22

Gözde çiftimiz Hailey ve Justin Bieber ilk çocuklarını kucaklarına aldı! Cinsiyet konusunda açık vermeyen çiftimizin oğlu olduğu öğrenildi! Oğlunun ismini Justin Bieber açıkladı...

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İsimlerinin birlikte anılmaya başlandığı ilk günden bu yana ses getirmeye devem eden Justin ve Hailey Bieber ikilisi işi düğüne kadar ilerleterek çoğu kişiyi şaşırtsa da verdikleri müjdelerle gündeme gelmeye ve gözde çiftlerden biri olmaya son hızda devam ediyor biliyorsunuz ki.

İsimlerinin birlikte anılmaya başlandığı ilk günden bu yana ses getirmeye devem eden Justin ve Hailey Bieber ikilisi işi düğüne kadar ilerleterek çoğu kişiyi şaşırtsa da verdikleri müjdelerle gündeme gelmeye ve gözde çiftlerden biri olmaya son hızda devam ediyor biliyorsunuz ki.

Bu sene evliliklerinde 6. senelerine giren Hailey ve Justin Bieber çifti geçtiğimiz aylarda merakla beklenen bebek haberini duyurmuş ve dünya genelinde olay olmuştu.

Bu sene evliliklerinde 6. senelerine giren Hailey ve Justin Bieber çifti geçtiğimiz aylarda merakla beklenen bebek haberini duyurmuş ve dünya genelinde olay olmuştu.

İlk çocuklarını beklediklerini duyuran Bieber çiftimiz iddaları doğrulamış ve birbirinden romantik kareleriyle müjdeli haberi vermişti!

İlk çocuklarını beklediklerini duyuran Bieber çiftimiz iddaları doğrulamış ve birbirinden romantik kareleriyle müjdeli haberi vermişti!

Bebek haberiyle birlikte hem bebeğin cinsiyeti hem de Hailey Bieber'ın hamile pozları ayrı olay olmuştu hatırlarsanız!

Bebek haberiyle birlikte hem bebeğin cinsiyeti hem de Hailey Bieber'ın hamile pozları ayrı olay olmuştu hatırlarsanız!

Hatta biz de Bieber'ın karnı burnunda pozlarından yola çıkarak bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışmıştık!

Ve beklenen haber geçtiğimiz saatlerde geldi! Bieber çifti anne ve baba oldu! Justin Bieber oğlu olduğunu paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu👇

Ve beklenen haber geçtiğimiz saatlerde geldi! Bieber çifti anne ve baba oldu! Justin Bieber oğlu olduğunu paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu👇

Hoş geldin Jack Blues Bieber! 🧿

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Mert Soylu

el kadar bebenin bebesi oldu iyi mi, ido tatlısesin çocuğu oluncada aynı şeyi hissetmiştim. yaşlandık mı ne yaaa

Arwen

Açılın anne duyarı kasmam gerek. O pençeler ne yeni doğmuş hassas tenli bebenin üzerinde? Ne kadar dikkat etsen de emzirirken filan çiziverir kıyamam. Hijyen... Devamını Gör