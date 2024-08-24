Bebek Bieber Geldi: Hailey ve Justin Bieber Çifti İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!
Bebek Bieber Geldi: Hailey ve Justin Bieber Çifti İlk Çocuklarını Kucağına Aldı!
Gözde çiftimiz Hailey ve Justin Bieber ilk çocuklarını kucaklarına aldı! Cinsiyet konusunda açık vermeyen çiftimizin oğlu olduğu öğrenildi! Oğlunun ismini Justin Bieber açıkladı...
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İsimlerinin birlikte anılmaya başlandığı ilk günden bu yana ses getirmeye devem eden Justin ve Hailey Bieber ikilisi işi düğüne kadar ilerleterek çoğu kişiyi şaşırtsa da verdikleri müjdelerle gündeme gelmeye ve gözde çiftlerden biri olmaya son hızda devam ediyor biliyorsunuz ki.
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Bu sene evliliklerinde 6. senelerine giren Hailey ve Justin Bieber çifti geçtiğimiz aylarda merakla beklenen bebek haberini duyurmuş ve dünya genelinde olay olmuştu.
İlk çocuklarını beklediklerini duyuran Bieber çiftimiz iddaları doğrulamış ve birbirinden romantik kareleriyle müjdeli haberi vermişti!
Bebek haberiyle birlikte hem bebeğin cinsiyeti hem de Hailey Bieber'ın hamile pozları ayrı olay olmuştu hatırlarsanız!
Ve beklenen haber geçtiğimiz saatlerde geldi! Bieber çifti anne ve baba oldu! Justin Bieber oğlu olduğunu paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu👇
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el kadar bebenin bebesi oldu iyi mi, ido tatlısesin çocuğu oluncada aynı şeyi hissetmiştim. yaşlandık mı ne yaaa
Açılın anne duyarı kasmam gerek. O pençeler ne yeni doğmuş hassas tenli bebenin üzerinde? Ne kadar dikkat etsen de emzirirken filan çiziverir kıyamam. Hijyen... Devamını Gör