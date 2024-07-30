Cinsiyet Partisine Bekleniyorsunuz: Hailey Bieber'ın Karnının Şekline Göre Bebeğin Cinsiyetini Tahmin Ediyoruz
Cinsiyet Partisine Bekleniyorsunuz: Hailey Bieber'ın Karnının Şekline Göre Bebeğin Cinsiyetini Tahmin Ediyoruz
Hailey Bieber hamileliğini duyurduğu ilk günden beri yaptığı paylaşımlarla ilgi çekmeye devam ediyor. Hamilelikle birlikte yüzüne bambaşka bir ışıltı ve güzellik gelen isim her seferinde beğeni yağmuruna tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla hamilelik çekimlerinde çığır açan isim bu sefer yaptığı paylaşımlarla bebeğin cinsiyeti konusunda merak uyandırdı. Gelin hamilelerde karın şekli rivayetiyle cinsiyet tahminini Hailey Bieber'da deneyelim!
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Hailey Bieber ve Justin Bieber'ın ilişkisi şüphesiz Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olarak uzun zamandır ilgi çekmeye devam ediyor. 2018 yılında sürpriz bir şekilde evlenen bu çift, aşklarını ve mutluluklarını sık sık kamuoyuyla paylaşıyor ve düşman çatlatmaya bir yandan devam ediyor.
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Zaten ortalıkta dolanan iddialar sonrası müjdeli haber gecikmemiş ve uzun süredir beklenen anne baba olacakları haberini duyuran çift herkesi duygulandırmıştı. E tabii Hailey Bieber o gün bu gündür gittikçe büyüyen karnını paylaşmakla kalmıyor baba Bieber da sabırsızlıkla beklediği bebişini bu gibi karelerle paylaşıyor.
Hamileliği ile ışıltısına ışıltı güzelliğine güzellik katan anne Bieber ise birbirinden şahane pozlarını paylaşmaya devam ediyor. E hal böyle olunca büyüyen karnını görenler, gittikçe güzelleşen Hailey Bieber'ın bebişinin cinsiyetini tahmin etmeden duramıyor....
Hamilelikte karın şekline göre bebeğin cinsiyetini tahmin etmek, halk arasında yaygın bir inanış bildiğiniz gibi. Gelin biz de Bieber'ın karnına göre birlikte cinsiyet tahmininde bulunalım!
Eğer hamilelikte karın yuvarlaksa, bebeğin kız olacağına inanılıyor. Bu görüşe göre, yuvarlak karın, bebeğin daha çok içerde ve merkezi bir yerde olduğu anlamına geliyor ve kız bebekler genellikle bu tür bir karın şekliyle ilişkilendiriliyor.
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Karnın daha geniş ve aşağıda olması ise bebeğin erkek olacağına işaret ediyor. Bu görüşe göre de geniş ve düşük karın, erkek bebeklerin daha fazla yer kapladığı anlamına geliyor.
Canı tatlı mı çekiyor tuzlu mu, Ayşe mi geliyor Hakkı mı bilmiyoruz ama...Gözlemlerimize göre bu biraz erkek karnı gibi duruyor!
Junior Justin Bieber yolda diyebilir miyiz? Yoksa güzeller güzeli Hailey Bieber kendisi gibi bir kızın annesi mi olacak? Son söz sizin, hadi oylayalım👇
Söz sizde! Sizce bebek...
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