Cinsiyet Partisine Bekleniyorsunuz: Hailey Bieber'ın Karnının Şekline Göre Bebeğin Cinsiyetini Tahmin Ediyoruz

Hailey Bieber hamileliğini duyurduğu ilk günden beri yaptığı paylaşımlarla ilgi çekmeye devam ediyor. Hamilelikle birlikte yüzüne bambaşka bir ışıltı ve güzellik gelen isim her seferinde beğeni yağmuruna tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla hamilelik çekimlerinde çığır açan isim bu sefer yaptığı paylaşımlarla bebeğin cinsiyeti konusunda merak uyandırdı. Gelin hamilelerde karın şekli rivayetiyle cinsiyet tahminini Hailey Bieber'da deneyelim!