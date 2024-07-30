Aşk Üçgeni mi? 2009 Senesinde Yaşanan Miley Cyrus ve Selena Gomez Gerginliğinin Derinliklerine İniyoruz
Aşk Üçgeni mi? 2009 Senesinde Yaşanan Miley Cyrus ve Selena Gomez Gerginliğinin Derinliklerine İniyoruz
Kaynak: https://okmagazine.com/p/selena-gomez...
Disney dizileriyle büyük bir üne kavuşan Selena Gomez ve Miley Cyrus’un, üç popüler dizinin birleştiği özel bir bölümde neden birlikte kamera karşısına çıkmadıkları yıllar sonra ortaya çıktı. İkili arasındaki gerilimin yanı sıra, bu durumun ardında yatan gerçekler herkesin tahmin edemeyeceği kadar şaşırtıcı!
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2009 senesinde yayınlanan ve Disney kanalının şüphesin en popüler dizileri olan "Waverly Büyücüleri", "Hannah Montana" ve "Güvertede Lüks Yaşam" isimli yapımlara mutlaka o dönemlerde denk gelmişsinizdir.
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Özellikle Miley Cyrus ve Selena Gomez o dönemler başrollerini canlandırdıkları Hannah Montana ve Alex Russo karakterleri ile genç kızların kalbini fethetmişti.
Kazandıkları popülerlikten sonra Disney bu üç yapımı bir bölümde birleştirmek istemiş ve ortaya "Waverly Büyücüleri", "Hannah Montana" ve "Güvertede Lüks Yaşam" dizilerini bir araya getiren özel bir bölüm çıkmıştı.
Üç bölümlük bu özel çekimde, Hannah Montana karakteri, Hawaii'deki bir konser için gençlere özel bir gemi yolculuğu düzenliyor. Ayrıca bu yolculuk, Selena Gomez’in canlandırdığı Alex Russo ve kardeşlerinin, bir yarışmada kazandıkları ödül olarak sundukları gemi yolculuğunun bir parçası. Dylan Sprouse’un canlandırdığı Zack ve Cole Sprouse’un oynadığı Cody karakterlerinin yaşadığı ünlü gemi de bu yolculuğun geçtiği yer olarak planlanıyor.
Fakat hayranların merakla beklediği bu bölümde Miley Cyrus ve Selena Gomez ikilisinin bir arada hiç sahnesinin olmamsı dikkat çekmişti. İkilinin arasının bozuk olduğu düşünülmüştü...
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"Waverly Büyücüleri" dizisinin yıldızları Jennifer Stone ve David DeLuise yayınladıkları podcastle gerçeği gün yüzüne çıkarttı!Stone, iki yıldızın çekimlerde anlaşamadığını ve bunun nedeninin her ikisinin de aynı erkekle ilişki yaşaması olduğunu açıkladı.
Bahsi geçen erkeğin ise Nick Jonas olduğu öğrenildi!Miley Cyrus, 2006-2007 yıllarında Nick Jonas ile ilişki yaşamıştı. Selena Gomez ise, 2008-2010 yılları arasında Nick Jonas ile zaman zaman sevgili oldu. Bu ilişkiler, Cyrus ve Gomez’in setlerde anlaşamamalarının asıl nedeniymiş.
Ancak Selena Gomez, 2016’da verdiği bir röportajda, Miley Cyrus ile aralarında herhangi bir kavga olmadığını vurgulamış ve “Aynı kişiyi sevmiştik,” şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bu sözler, iki yıldızın ilişkilerinin karmaşıklığını ve yaşadıkları kişisel durumların profesyonel hayatlarını nasıl etkilediğini resmen gözler önüne serdi!
2018 senesinde Miley Cyrus, Selena Gomez’in ünlü br modacı tarafından 'çok çirkin' olarak nitelemesinin ardından hemen devreye girip Gomez’i savunmuştu. Bu destek, aralarındaki buzların eridiğini ve geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların geride kaldığını göstermişti.
2020 senesinde sosyal medyadan etkileşimde bulunan Cyrus ve Gomez ikilisi Covid-19 pandemisi sırasında, iki yıldız da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta bulunarak destek vermişti. Bu yardımlaşma, geçmişin geride kaldığını ve birbirlerine destek olmanın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti!
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