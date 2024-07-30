Aşk Üçgeni mi? 2009 Senesinde Yaşanan Miley Cyrus ve Selena Gomez Gerginliğinin Derinliklerine İniyoruz

Disney dizileriyle büyük bir üne kavuşan Selena Gomez ve Miley Cyrus’un, üç popüler dizinin birleştiği özel bir bölümde neden birlikte kamera karşısına çıkmadıkları yıllar sonra ortaya çıktı. İkili arasındaki gerilimin yanı sıra, bu durumun ardında yatan gerçekler herkesin tahmin edemeyeceği kadar şaşırtıcı!