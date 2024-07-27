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2024 Paris Olimpiyatlarını Taçlandırdı: Kaslarını Oynatamadığı Söylenen Celine Dion Sahnelere Geri Döndü

2024 Paris Olimpiyatlarını Taçlandırdı: Kaslarını Oynatamadığı Söylenen Celine Dion Sahnelere Geri Döndü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 12:51

"My Heart Will Go On" ve "I'm Alive" gibi yılların hit şarkılarından tanıdığımız efsane şarkıcı Celine Dion son zamanlarda hayranlarını üzen gelişmelerle gündeme geliyordu.

"My Heart Will Go On" ve "I'm Alive" gibi yılların hit şarkılarından tanıdığımız efsane şarkıcı Celine Dion son zamanlarda hayranlarını üzen gelişmelerle gündeme geliyordu.
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Uzun süredir "katı kişi sendromu" isimli çok nadir görülen nörolojik bir hastalık ile mücadele eden ünlü sanatçı kötüye giden sağlık durumuyla adından bahsettiriyordu.

Uzun süredir "katı kişi sendromu" isimli çok nadir görülen nörolojik bir hastalık ile mücadele eden ünlü sanatçı kötüye giden sağlık durumuyla adından bahsettiriyordu.

Bu süreçte oldukça fazla kilo veren ve neredeyse kaslarını hiç oynatamayacak hale gelen Celine Dion haliye konserlerine ve şarkı söylemeye de ara vermişti.

Bu süreçte oldukça fazla kilo veren ve neredeyse kaslarını hiç oynatamayacak hale gelen Celine Dion haliye konserlerine ve şarkı söylemeye de ara vermişti.

Henüz 55 yaşında olan ve yürümekte, konuşmakta ve ellerini kullanmakta zorluk çektiği söylenen Celine Dion büyük bir ilerleme kaydederek hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Henüz 55 yaşında olan ve yürümekte, konuşmakta ve ellerini kullanmakta zorluk çektiği söylenen Celine Dion büyük bir ilerleme kaydederek hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Artık kaslarını hareket ettiremediği söylenen Celine Dion'un sahneye dönmesinin vakit alabileceği öne sürülürken kendisi zoru başararak hayranlarıyla buluştu! Efsane şarkıcı Paris Olimpiyat Oyunlarında sahne alarak yıllar sonra şarkı söyledi.

Artık kaslarını hareket ettiremediği söylenen Celine Dion'un sahneye dönmesinin vakit alabileceği öne sürülürken kendisi zoru başararak hayranlarıyla buluştu! Efsane şarkıcı Paris Olimpiyat Oyunlarında sahne alarak yıllar sonra şarkı söyledi.

İşte o anlar👇

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