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Kansere Yenik Düşen Annesine Vedasıyla Yürek Burkan Akın Akınözü Acısını Paylaşanlara Teşekkür Etti

Kansere Yenik Düşen Annesine Vedasıyla Yürek Burkan Akın Akınözü Acısını Paylaşanlara Teşekkür Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 17:28

Annesini son yolculuğuna uğurlayan Akın Akınözü cenazenin ardından yaptığı paylşaımla yürekleri bir kez daha burktu, yanında olanlara teşekkür etti.

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Uzun süre boyunca kanser tedavisi gören annesini geçtiğimiz hafta kaybeden oyuncu Akın Akınözü acı haber karşısında yıkılmıştı.

Uzun süre boyunca kanser tedavisi gören annesini geçtiğimiz hafta kaybeden oyuncu Akın Akınözü acı haber karşısında yıkılmıştı.

Annesinin kaybını duyuran Akınözü'nün ''Meleğimi kaybettim'' ifadeleri kalpleri paramparça etmişti👇

Cenaze sırasında gözyaşlarını bir an olsun tutamayan Akınözü'nü kendisi gibi oyuncu olan Özlem Akınözü'ne son yolculuğunda sanat camiasından isimler yalnız bırakmamıştı.

Cenaze sırasında gözyaşlarını bir an olsun tutamayan Akınözü'nü kendisi gibi oyuncu olan Özlem Akınözü'ne son yolculuğunda sanat camiasından isimler yalnız bırakmamıştı.

Aynı acıyı yaşayan Hande Erçel de kendisini tutamamış ve gözyaşlarına boğulmuştu👇

Hercai dizisinde uzun süre başrolü paylaştığı Ebru Şahin'in cenazeye katılmaması ve başsağlığı dilememesi üzerine yaptığı tatil paylaşımı topa tutulmuştu.

Hercai dizisinde uzun süre başrolü paylaştığı Ebru Şahin'in cenazeye katılmaması ve başsağlığı dilememesi üzerine yaptığı tatil paylaşımı topa tutulmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsettik👇

Ebru Şahin'e tepkiler çığ gibi büyürken oyuncunun arayarak kendisine başsağlığı dilediği ortaya çıkmış, ikilinin arasında bir sorun olmadığı idda edilmişti.

Ebru Şahin'e tepkiler çığ gibi büyürken oyuncunun arayarak kendisine başsağlığı dilediği ortaya çıkmış, ikilinin arasında bir sorun olmadığı idda edilmişti.

Bu yazımızda bahsettik👇

Akınözü cenaze sonrası kendisini yalnız bırakmayan isimlere "Gerek yakından gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki: annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış..." ifadeleriyle teşekkür etti.

Akınözü cenaze sonrası kendisini yalnız bırakmayan isimlere "Gerek yakından gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki: annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış..." ifadeleriyle teşekkür etti.

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