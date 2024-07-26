Kansere Yenik Düşen Annesine Vedasıyla Yürek Burkan Akın Akınözü Acısını Paylaşanlara Teşekkür Etti
Kansere Yenik Düşen Annesine Vedasıyla Yürek Burkan Akın Akınözü Acısını Paylaşanlara Teşekkür Etti
Annesini son yolculuğuna uğurlayan Akın Akınözü cenazenin ardından yaptığı paylşaımla yürekleri bir kez daha burktu, yanında olanlara teşekkür etti.
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Uzun süre boyunca kanser tedavisi gören annesini geçtiğimiz hafta kaybeden oyuncu Akın Akınözü acı haber karşısında yıkılmıştı.
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Cenaze sırasında gözyaşlarını bir an olsun tutamayan Akınözü'nü kendisi gibi oyuncu olan Özlem Akınözü'ne son yolculuğunda sanat camiasından isimler yalnız bırakmamıştı.
Hercai dizisinde uzun süre başrolü paylaştığı Ebru Şahin'in cenazeye katılmaması ve başsağlığı dilememesi üzerine yaptığı tatil paylaşımı topa tutulmuştu.
Ebru Şahin'e tepkiler çığ gibi büyürken oyuncunun arayarak kendisine başsağlığı dilediği ortaya çıkmış, ikilinin arasında bir sorun olmadığı idda edilmişti.
Akınözü cenaze sonrası kendisini yalnız bırakmayan isimlere "Gerek yakından gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki: annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış..." ifadeleriyle teşekkür etti.
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