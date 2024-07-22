Başsağlığı Bile Dilemedi: Ebru Şahin, Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesine Katılmadı!

Annesini kanserden kaybeden Akın Akınözü'nün tabutun başında ağladığı anlar yürek dağlamıştı. Kendisini hiç tanımayan Hande Erçel'in bile katıldığı cenazede tüm gözler Hercai'deki başrol partneri Ebru Şahin'i ve Hercai ekibini aradı...