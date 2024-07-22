Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Başsağlığı Bile Dilemedi: Ebru Şahin, Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesine Katılmadı!

Başsağlığı Bile Dilemedi: Ebru Şahin, Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesine Katılmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 01:18

Annesini kanserden kaybeden Akın Akınözü'nün tabutun başında ağladığı anlar yürek dağlamıştı. Kendisini hiç tanımayan Hande Erçel'in bile katıldığı cenazede tüm gözler Hercai'deki başrol partneri Ebru Şahin'i ve Hercai ekibini aradı...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hercai dizisindeki "Miran" karakteriyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Akın Akınözü, 21 Temmuz'da bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti.

Hercai dizisindeki "Miran" karakteriyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Akın Akınözü, 21 Temmuz'da bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti.

Annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncunun, tabut başında gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağlamıştı.

Annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncunun, tabut başında gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Cenazeye dair hem kalp acıtan hem de ısıtan bir detay da Hande Erçel'le ilgiliydi. Benzer şekilde 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden Hande Erçel, hiç tanımadığı meslektaşının annesinin cenazesine giderek kendisini yalnız bırakmamayı tercih etmişti.

Cenazeye dair hem kalp acıtan hem de ısıtan bir detay da Hande Erçel'le ilgiliydi. Benzer şekilde 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden Hande Erçel, hiç tanımadığı meslektaşının annesinin cenazesine giderek kendisini yalnız bırakmamayı tercih etmişti.

Erçel'in ince hareketi hem büyük takdir toplamış, hem de anne kaybının acısının büyüklüğünü bir kez daha tokat gibi yüzümüze vurmuştu. O anlara da bu yazımızdan ulaşabilirsiniz:

Sosyal medyada büyük bir hızla yayılan ve gündeme oturan cenazede tüm gözler üç sezon boyunca devam eden Hercai ekibini ve özellikle de Akın Akınözü'nün dizideki partneri Ebru Şahin'i aradı.

Sosyal medyada büyük bir hızla yayılan ve gündeme oturan cenazede tüm gözler üç sezon boyunca devam eden Hercai ekibini ve özellikle de Akın Akınözü'nün dizideki partneri Ebru Şahin'i aradı.

Dizinin çekildiği dönemde Akın Akınözü ve Ebru Şahin arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve hatta gerilimin arşa çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. İyi ayrılmadıklarını biliyorduk ama...

Dizinin çekildiği dönemde Akın Akınözü ve Ebru Şahin arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve hatta gerilimin arşa çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. İyi ayrılmadıklarını biliyorduk ama...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Böyle bir günde Ebru Şahin'in cenazeye katılmaması, katılamasa bile bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamaması bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Üstelik Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Ebru Şahin Akın Akınözü'yle ilgili gelen yorumların hepsini de hesabından tek tek sildi.

Böyle bir günde Ebru Şahin'in cenazeye katılmaması, katılamasa bile bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamaması bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Üstelik Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Ebru Şahin Akın Akınözü'yle ilgili gelen yorumların hepsini de hesabından tek tek sildi.

Kimisi de Ebru Şahin'e hak verdi. Buyrun kimler ne demiş beraber bakalım...

Kimisi de Ebru Şahin'e hak verdi. Buyrun kimler ne demiş beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
47
30
11
4
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın