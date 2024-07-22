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Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü Kaybettiği Annesinin Tabutunun Başında Gözyaşlarına Boğuldu

Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü Kaybettiği Annesinin Tabutunun Başında Gözyaşlarına Boğuldu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.07.2024 - 17:23

Akın Akınözü'nün tıpkı kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetmişti. Biricik annesini son yolculuğuna uğurlayan ünlü oyuncunun gözyaşları sel oldu...

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Hercai dizisinde canlandırdığı "Miran" karakteriyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran oyuncu Akın Akınözü bu sefer çok acı bir haberle gündemimize geldi.

Hercai dizisinde canlandırdığı "Miran" karakteriyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran oyuncu Akın Akınözü bu sefer çok acı bir haberle gündemimize geldi.

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Başarılı sanatçı maalesef ki geçtiğimiz günlerde yaşam savaşını kaybetti.

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Başarılı sanatçı maalesef ki geçtiğimiz günlerde yaşam savaşını kaybetti.

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'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Deliha', 'Payitaht Abdülhamit' gibi birçok yapımda rol alan anneciği Özlem Akınözü'ün kaybını "Meleğimi kaybettim" diyerek duyuran ünlü oyuncu yürekleri dağlamıştı adeta.

'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Deliha', 'Payitaht Abdülhamit' gibi birçok yapımda rol alan anneciği Özlem Akınözü'ün kaybını "Meleğimi kaybettim" diyerek duyuran ünlü oyuncu yürekleri dağlamıştı adeta.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; Akın Akınözü’nün annesinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; Akın Akınözü’nün annesinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde anneciğine en acı vedasını eden Akınözü tabutun yanından da ayrılmadı.

Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde anneciğine en acı vedasını eden Akınözü tabutun yanından da ayrılmadı.
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İzlerken boğazları düğümleyen o anları da sizler için bırakıyoruz: 👇

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