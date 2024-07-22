Yasemin Tatlıses İkizlerinin 6. Ayını Birbirinden Sevimli Halleriyle Kutlayınca Nazar Boncukları Havada Uçtu!
Yasemin Tatlıses İkizlerinin 6. Ayını Birbirinden Sevimli Halleriyle Kutlayınca Nazar Boncukları Havada Uçtu!
Yasemin Tatlıses dünya tatlısı ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 6 ay videosuyla gözlerden kalpler çıkardı yine...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses 2017'de yaşamaya başladıkları aşklarını 2021'de görkemli bir düğünle nikah masasına taşımışlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O günden sonra magazinin gözde çiftleri arasına giren ikili evliliklerinin ikinci senesinde ikiz bebek beklediklerinin müjdesini vermişlerdi.
İdo ve Yasemin Tatlıses geçtiğimiz 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de taşıyan oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu tatmıştı.
Geçtiğimiz günlerde beklenen paylaşımı yapan taze anne Yasemin ikizlerinin yüzünü gösterdiği ilk paylaşımıyla gönülleri fethetmişti.
Anneliğin inanılmaz yakıştığı güzeller güzeli Yasemin Tatlıses bu sefer de ikizlerinin daha önce görmediğimiz tatlı hallerinden oluşan bir video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görenlerin nazar boncukları bıraktığı paylaşımına da "6.ay💙 sizinle geçen her saniyeye binlerce kez şükürler olsun🧿" notuyla yürekleri yumuşacık yaptı.
Yasemin Tatlıses'in sevimlilik abidesi bebeklerinin renkli hallerini paylaştığı videoyu da buraya bırakıyoruz:
Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber okuyalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
çocuklar biraz büyüyünce salarsınız değil mi?