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Yasemin Tatlıses İkizlerinin 6. Ayını Birbirinden Sevimli Halleriyle Kutlayınca Nazar Boncukları Havada Uçtu!

Yasemin Tatlıses İkizlerinin 6. Ayını Birbirinden Sevimli Halleriyle Kutlayınca Nazar Boncukları Havada Uçtu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.07.2024 - 16:19

Yasemin Tatlıses dünya tatlısı ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 6 ay videosuyla gözlerden kalpler çıkardı yine...

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses 2017'de yaşamaya başladıkları aşklarını 2021'de görkemli bir düğünle nikah masasına taşımışlardı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses 2017'de yaşamaya başladıkları aşklarını 2021'de görkemli bir düğünle nikah masasına taşımışlardı.

O günden sonra magazinin gözde çiftleri arasına giren ikili evliliklerinin ikinci senesinde ikiz bebek beklediklerinin müjdesini vermişlerdi.

O günden sonra magazinin gözde çiftleri arasına giren ikili evliliklerinin ikinci senesinde ikiz bebek beklediklerinin müjdesini vermişlerdi.

İdo ve Yasemin Tatlıses geçtiğimiz 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de taşıyan oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu tatmıştı.

İdo ve Yasemin Tatlıses geçtiğimiz 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de taşıyan oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu tatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde beklenen paylaşımı yapan taze anne Yasemin ikizlerinin yüzünü gösterdiği ilk paylaşımıyla gönülleri fethetmişti.

Geçtiğimiz günlerde beklenen paylaşımı yapan taze anne Yasemin ikizlerinin yüzünü gösterdiği ilk paylaşımıyla gönülleri fethetmişti.

Anneliğin inanılmaz yakıştığı güzeller güzeli Yasemin Tatlıses bu sefer de ikizlerinin daha önce görmediğimiz tatlı hallerinden oluşan bir video paylaştı.

Anneliğin inanılmaz yakıştığı güzeller güzeli Yasemin Tatlıses bu sefer de ikizlerinin daha önce görmediğimiz tatlı hallerinden oluşan bir video paylaştı.
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Görenlerin nazar boncukları bıraktığı paylaşımına da "6.ay💙 sizinle geçen her saniyeye binlerce kez şükürler olsun🧿" notuyla yürekleri yumuşacık yaptı.

Görenlerin nazar boncukları bıraktığı paylaşımına da "6.ay💙 sizinle geçen her saniyeye binlerce kez şükürler olsun🧿" notuyla yürekleri yumuşacık yaptı.

Yasemin Tatlıses'in sevimlilik abidesi bebeklerinin renkli hallerini paylaştığı videoyu da buraya bırakıyoruz:

Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber okuyalım:

Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber okuyalım:
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