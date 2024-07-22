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Yalnızca Gala Değilmiş: Tuba Büyüküstün Röportaj Anında da Seda Bakan'a Olan Tavrı Tepki Topladı!

Yalnızca Gala Değilmiş: Tuba Büyüküstün Röportaj Anında da Seda Bakan'a Olan Tavrı Tepki Topladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.07.2024 - 12:15

Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisinin galasında Seda Bakan'a olan tavırlar gündem olmuştu. Tartışma yaratan görüntülerin hala konuşulduğu bu zamanda ortaya çıkan bir başka röportaj da sosyal medyada dikkat çekti.

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Kısa sürede oldukça sevilen Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonu beğenilen dizinin sahnelerinden çok galası gündem yarattı.

Kısa sürede oldukça sevilen Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonu beğenilen dizinin sahnelerinden çok galası gündem yarattı.

9 Temmuz'da düzenlenen galadan çekilen bir görüntü kısa sürede tartışma konusu olmuştu. Bilmeyenler için de minik bir özet geçelim; Tuba Büyüküstün, rol arkadaşı Seda Bakan'ı susturmaya çalışmış ve ona karşı gergin tavırlar sergilemişti.

9 Temmuz'da düzenlenen galadan çekilen bir görüntü kısa sürede tartışma konusu olmuştu. Bilmeyenler için de minik bir özet geçelim; Tuba Büyüküstün, rol arkadaşı Seda Bakan'ı susturmaya çalışmış ve ona karşı gergin tavırlar sergilemişti.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Tuba Büyüküstün'ün tavırlarının oldukça kaba bulunmasından sonra başlayan eleştiri yağmurundan sonra ikiliden gelen "biz iyiyiz, sorun yok " pozları da kimseye geçmedi.

Tuba Büyüküstün'ün tavırlarının oldukça kaba bulunmasından sonra başlayan eleştiri yağmurundan sonra ikiliden gelen "biz iyiyiz, sorun yok " pozları da kimseye geçmedi.

Tartışmanın epey yükseldiği noktada devreye giren Demet Akalın da Büyüküstün'e hiç acımadı...

Tüm bu kaosun devam ettiği sıralarda Seda Bakan'ın sosyal medya yorumlarına attığı beğeniler de "galiba sorun var" dedirtti.

Tüm bu kaosun devam ettiği sıralarda Seda Bakan'ın sosyal medya yorumlarına attığı beğeniler de "galiba sorun var" dedirtti.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

"@derinmagazin" adlı sayfanın paylaşımına göre; Tuba Büyüküstün sadece galada değil bir başka röportajda daha Seda Bakan'a olan tavırlarıyla dikkat çekmiş.

"@derinmagazin" adlı sayfanın paylaşımına göre; Tuba Büyüküstün sadece galada değil bir başka röportajda daha Seda Bakan'a olan tavırlarıyla dikkat çekmiş.
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İşte o anlar...👇👇

Hadi gelin bu yaşananlara da gelen yorumlara beraber bakalım:

Hadi gelin bu yaşananlara da gelen yorumlara beraber bakalım:
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