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Galada Soğuk Rüzgarlar Esmişti: Demet Akalın, Seda Bakan'ı Överken Tuba Büyüküstün'ü Fena Gömdü!

Galada Soğuk Rüzgarlar Esmişti: Demet Akalın, Seda Bakan'ı Överken Tuba Büyüküstün'ü Fena Gömdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.07.2024 - 08:43

Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu galasında Seda Bakan'a olan gergin halleri epey dikkat çekmişti. Görüntülere kayıtsız kalamayan Demet Akalın, Bakan'ı överken Büyüküstün'ü gömme kararı aldı.

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Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış ve Aytaç Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonu 11 Temmuz'da izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış ve Aytaç Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonu 11 Temmuz'da izleyici karşısına çıktı.

Dizinin 9 Temmuz'da gerçekleşen galası ise en az yeni sezon kadar konuşuldu. Murat Boz'un özel gecede yer almamasından sonra, Seda Bakan'ın konuşmasının Tuba Büyüküstün tarafından sürekli kesilmesi olay olmuştu.

Dizinin 9 Temmuz'da gerçekleşen galası ise en az yeni sezon kadar konuşuldu. Murat Boz'un özel gecede yer almamasından sonra, Seda Bakan'ın konuşmasının Tuba Büyüküstün tarafından sürekli kesilmesi olay olmuştu.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Büyüküstün'ün Seda Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirini de beraberinde getirdi elbette.

Büyüküstün'ün Seda Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirini de beraberinde getirdi elbette.

Ortalığın bir anda yükselmesinden bir süre sonra okların hedefindeki Tuba Büyüküstün'den paylaşım geldi. Ancak Seda Bakan'lı görüntülü görüşüp öpücüklerin uçuştuğu paylaşım pek samimi bulunmadı.

Ortalığın bir anda yükselmesinden bir süre sonra okların hedefindeki Tuba Büyüküstün'den paylaşım geldi. Ancak Seda Bakan'lı görüntülü görüşüp öpücüklerin uçuştuğu paylaşım pek samimi bulunmadı.

Yorumları da burada toplamıştık:

Kaos devam ederken paylaşımları ve göndermeleriyle gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın da olaya yorumsuz kalamadı.

Kaos devam ederken paylaşımları ve göndermeleriyle gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın da olaya yorumsuz kalamadı.
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"Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün’ün röportajında ne görüyorsunuz?" diye sorulan bir tweete yanıt veren ünlü şarkıcı yine yaptı yapacağını ve "Seda Bakanın gözümde dahada büyümesini göruyorum😉" diyerek öne çıktı.

"Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün’ün röportajında ne görüyorsunuz?" diye sorulan bir tweete yanıt veren ünlü şarkıcı yine yaptı yapacağını ve "Seda Bakanın gözümde dahada büyümesini göruyorum😉" diyerek öne çıktı.
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Akalın, başka bir kullanıcının Büyüküstün hakkındaki "Dizide de çok donuk soğuk mimiksiz biri. Sanırım gerçek hayatta daha da itici ve gıcık biri görüldüğü üzere." sözlerine de imzasını atarak ünlü oyuncuyu fena gömdü!

Akalın, başka bir kullanıcının Büyüküstün hakkındaki "Dizide de çok donuk soğuk mimiksiz biri. Sanırım gerçek hayatta daha da itici ve gıcık biri görüldüğü üzere." sözlerine de imzasını atarak ünlü oyuncuyu fena gömdü!
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