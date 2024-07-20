Tuba Büyüküstün Seda Bakan'ı Susturmaya Çalışmıştı: İkilinin 'Problem Yok' Temalı Paylaşımı Kimseye Geçmedi
Tuba Büyüküstün Seda Bakan'ı Susturmaya Çalışmıştı: İkilinin 'Problem Yok' Temalı Paylaşımı Kimseye Geçmedi
11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Zeytin Ağacı'nın galası 9 Temmuz'da gerçekleşmiş, Seda Bakan'ın konuşma yaptığı sırada Tuba Büyüküstün'ün tavırları olay olmuştu. İkilinin 'sorun yok' temalı paylaşımı ise kimseye geçmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın rol aldığı Netflix dizisi 'Zeytin Ağacı' ilk sezonu ile seyirciden tam not alan yapımlardan biri olmuştu hatırlarsanız. Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu ise 11 Temmuz'da izleyiciyle buluşmuş, dizinin galası ise dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm şıklıkları ile galada yer alan başrollerimiz, şıklıklarının yanı sıra konuşmaları ile de gündeme gelmişti. Her şey yolunda giderken söz alan Seda Bakan'ın Tuba Büyüküstün tarafından sürekli kesilmesi ise olay olmuştu.
Seda Bakan'ın "herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun." şeklinde bölünmüş ve daha sonra Büyüküstün'ün Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Sosyal medyada eleştiri almaya devam eden Tuba Büyüküstün'den geçtiğimiz saatlerde ise Seda Bakan ile paylaşım geldi.
Aynı paylaşımın bir benzerini Seda Bakan da yapınca ikilinin 'sorun yok' imajı çizmeye çalıştıkları düşünüldü. İkilinin paylaşımındaki 'sal gitsin ya' çıkartması da gözlerden kaçmadığı gibi paylaşımları da kimseye geçmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın