Berna Biber'in Kiloları Yüzünden Ailesinin Kendisini Olduğu Gibi Sevmediğini Anlattığı Anısı Yürek Burktu!
Berna Biber'in Kiloları Yüzünden Ailesinin Kendisini Olduğu Gibi Sevmediğini Anlattığı Anısı Yürek Burktu!
mevzu: adlı YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan Berna Biber'in ailesi ile ilgili anlattığı hikaye yürek burktu.
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Yarım Elma, Recep İvedik ve Kırmızı Oda başta olmak üzere birçok başarılı yapımda rol alan Berna Biber'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti.
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Mevzu: isimli programa konuk olan ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Biber, kilolu olması ile ilgili de itiraflarda bulunmuş ve kendisine yöneltilen hadsiz soru ile de gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncunun bu kez de programda ailesi ile ilgili anlattığı hikaye gündeme geldi. Ailesinin kendisini olduğu gibi hiç sevmediğini anlatan Berna Biber'in "Benim babam, 'ben dışarıda bir erkek olsaydım ben de sana bakmazdım' dedi." açıklamaları yürek burktu.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, bir de Biber'in açıklamalarına kim ne demiş ona bakalım!
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