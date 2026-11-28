Mehmet Nuri Ersoy'un yabancı ziyaretçilere çağrısı şöyle: 'Bunu Ege ve Antalya gibi daha geniş destinasyonlara yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir hafta erken gelin ya da tatilinizi bir hafta uzatın, Antalya ve Bodrum'u görün.'