Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine 150 Bini Aşkın Ön Kayıt: İstanbul 24 Yarışın Önünde
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Takvimde ABD, İngiltere ve Avustralya'nın da aralarında olduğu 20'den fazla ülke var.
Mehmet Nuri Ersoy: "2027'de yapılacak olan Formula 1'e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu."
Türkiye, 2027 takviminde 17. yarışa ev sahipliği yapacak.
Bakanlık, yarışa gelenlerin tatilini İstanbul'la sınırlı tutmasını istemiyor.
Yarışın dünyaya tanıtımını Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yürütüyor.
Organizasyonu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) üstleniyor.
İstanbul Park, Formula 1'i en son 2021'de ağırlamıştı.
2021 Türkiye Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören Valtteri Bottas olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın