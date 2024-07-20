Önce Mayosunu Gönderdi Sonra Rezil Etmeye Çalıştı: Seren Serengil Bu Kez de Demet Akalın'a Sataştı!
Önce Mayosunu Gönderdi Sonra Rezil Etmeye Çalıştı: Seren Serengil Bu Kez de Demet Akalın'a Sataştı!
Kaos kadın Seren Serengil bu sefer de Demet Akalın'a sataştı. Yıllar önce Akalın'a mayosunu gönderen Serengil, mayosunu Akalın'ın üzerinde görünce açtı ağzını yumdu gözünü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaosların ve polemiklerin kraliçesi, laf sokmaların tanınan ismi Seren Serengil'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Şahsına münhasır bir kişiliğe sahip olan Serengil hem açıklamaları hem estetikleri hem de ünlülerle yaşadığı atışmalar ile magazin gündeminin de en popüler isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü isim bu kez de Demet Akalın'a sataştı! Yeni klibi için mayolarıyla kamera karşısına geçen Demet Akalın'ın tarzı Seren Serengil'e benzetilince olanlar oldu.
Önce "biri benim bedeni Demet'e mi monte etti, saçlar benim, mayo benim şaka mı" diyen Seren Serengil'in mayosunu Demet Akalın'a kendi verdiği ortaya çıktı.
İki taşın arasında Gülben Ergen'e de sataşmayı ihmal etmeyen Seren Serengil'e Demet Akalından da cevap gecikmedi tabii.
Akalın, yaşananlara önce "Yıllar önce çıkardığın mayonun içine girebilmeme aferin de" cümleleriyle tepki gösterirken 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seren Serengil'in "Yukaridakilerden hangisi demet akalın hangisi seren serengil :)) günün kaosu😅 ben olmazsam su magazin olmuyor içerik bulamiyorlar😅👻🤣" paylaşımına da tepkisiz kalamadı 👇🏻
Seren Serengil ise tabii ki lafını esirgemeyerek tartışmayı devam ettirdi ve Akalın'a "kendiniz olun biraz, samimiyetsizlik yapma" cümleleriyle seslendi!
Tabii sosyal medya kullanıcıları da bu olaya tepkisiz kalamadı👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Siz bu atışmada kimi haklı buluyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın