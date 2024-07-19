Verdiği Kilolarla Gündeme Gelen Demet Akalın, Bikinili Yeni Klip Pozlarında Shop'u Çok Abartınca Olanlar Oldu
Verdiği Kilolarla Gündeme Gelen Demet Akalın, Bikinili Yeni Klip Pozlarında Shop'u Çok Abartınca Olanlar Oldu
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Demet Akalın, klip pozlarını ardı ardına paylaştı. Ünlü şarkıcı shop'u biraz abartınca dillere düşmekten kurtulamadı.
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Atarlı giderli şarkıların ve yazım yanlışlarının kraliçesi Demet Akalın, gerek açıklamaları gerek tweetleri gerek sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Son dönemlerde aldığı kilolar ile dikkat çeken Demet Akalın, geçtiğimiz bayramda bir operasyon geçirdiğini açıklamış ve 10 küsür kilo vererek herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian'ın fotoğrafına yaptığı yorum ile çok konuşulan ve birçok ünlüyü kıyafet konusunda epey eleştiren Demet Akalın, verdiği kilolardan sonra giyim tarzını da tamamen değiştirmiş ve takipçilerinden açık giyinmesi ile ilgili birçok eleştiri almıştı!
Şimdilerde yeni klibi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı bu kez de bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaştı paylaşmasına ama ünlü şarkıcının ardı ardına attığı ve bir de "shop demeyin" notunu düştüğü fotoğraflardaki farklar dillere düşmekten kurtulamadı!
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Kimileri yaptığı shop'u diline doladı 👇🏻
Kimileri de eleştirdiği şeyi kendisinin yapmasını 👇🏻
Gelin kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
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