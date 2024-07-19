Aşktan Yana Yüzü Bir Türlü Gülmeyen Hadise'nin Gönlünü Yine Bir İş İnsanına Kaptırdığı İddia Edildi!
Aşktan Yana Yüzü Bir Türlü Gülmeyen Hadise'nin Gönlünü Yine Bir İş İnsanına Kaptırdığı İddia Edildi!
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin gönlünü yine bir iş insanına kaptırdı!
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, hem şarkıları hem konserleri hem de dansları ile isminden sıkça söz ettiriyor, bazen de çok eleştiriliyor biliyorsunuz ki.
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Her konseri ve her dans performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.
Kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan, her yeni adımında kendini kanıtlayan Hadise'nin aşkta bir türlü yüzünün gülmediğini de mutlaka biliyorsunuzdur.
Hatırlarsanız ünlü şarkıcı ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan 2022 tarihinde dünyaevine girmiş ve yaklaşık 5 ay sonra boşanarak ilişkisini sonlandırmıştı.
Boşanmanın ardından ünlü şarkıcının ismi birçok kişi ile anılsa da onu yalnızca geçtiğimiz aylarda ünlü bir iş insanıyla sarmaş dolaş görmüştük. Ancak o görüntülerden sonra da herhangi bir aşk itirafı gelmemişti.
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre konu aşk olunca bir türlü düzen oturtamayan Hadise'nin gönlünü yine bir iş insanına kaptırdığı iddia edildi!
Cankurt'un haberine göre Hadise, isminin Mustafa olduğu bilinen ünlü bir iş insanı ile yaklaşık bir ay önce bir ilişkiye başlamış. İki isim de ilişkinin ortaya çıkmasını istemediği için aşklarını gözlerden uzak yaşıyormuş!
Bakalım herhangi bir taraftan bir aşk itirafı gelecek mi? Merakla bekliyoruz!
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