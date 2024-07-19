2.5 Saat Yalnız Başına Beklemiş: Filiz Erkal, Eşi İbrahim Erkal'ın Vefat Ettiği Günü İlk Kez Anlattı!
2.5 Saat Yalnız Başına Beklemiş: Filiz Erkal, Eşi İbrahim Erkal'ın Vefat Ettiği Günü İlk Kez Anlattı!
Burası Önemli YouTube programına konuk olan Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günün detaylarını ilk kez anlattı.
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1990'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan ve "Fantezi Müziğin Kralı" olarak bilinen İbrahim Erkal'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kariyer hayatına birçok albüm, ödül ve başarı sığdıran Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetmiş ve yere kafasını vurduktan sonra beyin kanaması geçirmişti hatırlarsanız.
Bir ay kadar yoğun bakımda kalan ünlü sanatçıdan herkes güzel haberler beklerken 11 Mayıs 2017 tarihinde İbrahim Erkal'ın vefat haberi ile karşılaşmıştık.
Geçtiğimiz günlerde Burası Önemli isimli YouTube programına konuk olan İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, o güne dair detayları ilk kez anlattı.
İşte o anlar 👇🏻
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