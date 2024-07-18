Güldür Güldür Show Oyuncusu Onur Atilla ile Aşk Yaşayan Nez Okulu İçin Hayranlarından Yardım İstedi!
Güldür Güldür Show Oyuncusu Onur Atilla ile Aşk Yaşayan Nez Okulu İçin Hayranlarından Yardım İstedi!
Son dönemde Onur Rüştü Atilla ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Nez, bu kez okulu için hayranlarından destek istedi.
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Hepimizin Nez olarak tanıdığı ancak gerçek ismi Nezihe Kalkan olan ünlü şarkıcıyı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2000'li yılların başında seslendirdiği 'Sakın Ha' şarkısı ile çıkış yapan ve kısa süre içerisinde yükselen Nez, son dönemlerde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Ünlü şarkıcının özellikle de aşk hayatı son dönemin en büyük gündemlerinden biri. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda 10 yıllık eşinden boşanma kararı aldığını duyuran Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Atila ve Nez'in aşk yaşadığını öğrenmiştik.
Atilla'nın boşanmasının çok kısa bir süre sonrasında başlayan bu ilişki ihanet iddialarına neden olmuş, hem Nez hem Atilla bu iddiaları kesin bir dil ile yalanlamışlardı.
Şimdilerde ikili sessiz sedasız ilişkilerine devam ederken Nez, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı ile gündeme geldi. Psikoloji mezunu olduğunu ve Kriminal Psikoloji alanında doktora yaptığını açıklayan ünlü şarkıcı okulu için hayranlarından destek istedi!
İşte o anlar 👇🏻
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