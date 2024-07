Bülent Ersoy "Tolgahan'ı Üzeni Ben de Üzerim" Diyen Serengil'i Yerden Yere Vurdu, Serengil'den Cevap Gecikmedi

'Tolgayı benim makyorum olarak tanırsınız hepiniz.. Bülent hanım da benim.makyajlarimi çok sever beğenir tolgayı istemis tolga dünyanın en temiz en iyi kalpli en efendi insanlarindan biridir.makyorlugunun dışında da son derece yardım sever bir insandır çantasını taşır sizi giydirir her türlü organizenizi yapar işinin dışında bile her türlü yardımınıza koşar öyle yüce gönüllü bir cocuktur..kendi ekmeğinde dört tane kopegiyle yaşayan kalbi tertemiz biridir. Asla bir dejenerasyonuna sahit olmadım asla özel hayatını sormadım irdelemedim beni ilgilendirmedi.Bulent hanımın onun bu kadar cinsel hayatına girmesi eleştirmesine çok üzüldüm ailesimden herkes bu ozel.durumunu bilmeyenilir annesi babası var belki etraflariyla.paylasmiyorlar cok ama cok ayıp çünkü bu işe giderken her yönden örnek aldığı ozendigi birinin yanına gittiği için çok heyecanlıydı gitme.dedim.. çünkü bu işin böyle sonlanacagini biliyordum. İşin aslı selin ciğerci ile ebru gundes i seyretmeye gitmesine sinirlenmiş Bülent hanım herkes dogrusunu böyle bilsin. Bu çocuğun ekmeğiyle oynanmasin.kisisel hırslarımiz rekabet ortamındaki kıskançlıklar olabilir ama en fazla.isine son verirsin iftira atmak yakismadi.'