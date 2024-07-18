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Bülent Ersoy "Tolgahan'ı Üzeni Ben de Üzerim" Diyen Serengil'i Yerden Yere Vurdu, Serengil'den Cevap Gecikmedi

Bülent Ersoy "Tolgahan'ı Üzeni Ben de Üzerim" Diyen Serengil'i Yerden Yere Vurdu, Serengil'den Cevap Gecikmedi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 10:53

Seren Serengil, Bülent Ersoy ile makyör Tolgahan Karataş sorununa kitabın ortasından giriş yapmış, 'Tolgahan'ı üzeni ben de üzerim' demişti hatırlarsanız. Serengil'in açıklamasını gören Bülent Ersoy ise açtı ağzını yumdu gözünü. Serengil'den de cevap gecikmedi!

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Her bölümü büyük bir heyecan ile beklenen Dünya Güzellerim, yeni formatıyla ekranlara dönmesinin üstünden daha 2 hafta geçmişken büyük bir iddia ile sarsılmış ve Bülent Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı "bazı erkeklerle uygunsuz davranışları" sebebiyle işten çıkardığını açıklamıştı hatırlarsanız.

Her bölümü büyük bir heyecan ile beklenen Dünya Güzellerim, yeni formatıyla ekranlara dönmesinin üstünden daha 2 hafta geçmişken büyük bir iddia ile sarsılmış ve Bülent Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı "bazı erkeklerle uygunsuz davranışları" sebebiyle işten çıkardığını açıklamıştı hatırlarsanız.

Bülent Ersoy'un iddialarının ardından ise makyör Tolgahan Karataş, "Hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla, cinsel yönelimimi hedef alarak konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığım şeklinde ithamlar dile getirilmiştir" açıklamasında bulunmuş ve Ersoy'a manevi tazminat davası açacağını söylemişti.

Bülent Ersoy'un iddialarının ardından ise makyör Tolgahan Karataş, "Hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla, cinsel yönelimimi hedef alarak konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığım şeklinde ithamlar dile getirilmiştir" açıklamasında bulunmuş ve Ersoy'a manevi tazminat davası açacağını söylemişti.

Dünya Güzellerim için kendisine de teklif gittiğini ancak reddettiğini ve Tolgahan Karataş'ı da programa katılmaması konusunda uyardığını açıklayan Seren Serengil ise her zamanki gibi konuya kitabın ortasından giriş yapmıştı!

Dünya Güzellerim için kendisine de teklif gittiğini ancak reddettiğini ve Tolgahan Karataş'ı da programa katılmaması konusunda uyardığını açıklayan Seren Serengil ise her zamanki gibi konuya kitabın ortasından giriş yapmıştı!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Makyör Tolgahan Karataş ile bir fotoğrafını paylaşan Serengil'in "İşin aslı Selin Ciğerci ile Ebru Gündeş'i seyretmeye gitmesine sinirlenmiş Bülent Hanım herkes doğrusunu böyle bilsin." açıklamaları da olay olmuştu hatırlarsanız! İşte Seren Serengil'in açıklamasının tamamı 👇🏻

Makyör Tolgahan Karataş ile bir fotoğrafını paylaşan Serengil'in "İşin aslı Selin Ciğerci ile Ebru Gündeş'i seyretmeye gitmesine sinirlenmiş Bülent Hanım herkes doğrusunu böyle bilsin." açıklamaları da olay olmuştu hatırlarsanız! İşte Seren Serengil'in açıklamasının tamamı 👇🏻

'Tolgayı benim makyorum olarak tanırsınız hepiniz.. Bülent hanım da benim.makyajlarimi çok sever beğenir tolgayı istemis tolga dünyanın en temiz en iyi kalpli en efendi insanlarindan biridir.makyorlugunun dışında da son derece yardım sever bir insandır çantasını taşır sizi giydirir her türlü organizenizi yapar işinin dışında bile her türlü yardımınıza koşar öyle yüce gönüllü bir cocuktur..kendi ekmeğinde dört tane kopegiyle yaşayan kalbi tertemiz biridir. Asla bir dejenerasyonuna sahit olmadım asla özel hayatını sormadım irdelemedim beni ilgilendirmedi.Bulent hanımın onun bu kadar cinsel hayatına girmesi eleştirmesine çok üzüldüm ailesimden herkes bu ozel.durumunu bilmeyenilir annesi babası var belki etraflariyla.paylasmiyorlar cok ama cok ayıp çünkü bu işe giderken her yönden örnek aldığı ozendigi birinin yanına gittiği için çok heyecanlıydı gitme.dedim.. çünkü bu işin böyle sonlanacagini biliyordum. İşin aslı selin ciğerci ile ebru gundes i seyretmeye gitmesine sinirlenmiş Bülent hanım herkes dogrusunu böyle bilsin. Bu çocuğun ekmeğiyle oynanmasin.kisisel hırslarımiz rekabet ortamındaki kıskançlıklar olabilir ama en fazla.isine son verirsin iftira atmak yakismadi.'

Bu açıklamayı gören Bülent Ersoy durur mu? Tabii ki durmadı ve özellikle Serengil'in "Tolgahan'ı üzeni ben de üzerim" açıklamasına takılan Ersoy, Serengil'e sert çıkıştı 👇🏻

Bu açıklamayı gören Bülent Ersoy durur mu? Tabii ki durmadı ve özellikle Serengil'in "Tolgahan'ı üzeni ben de üzerim" açıklamasına takılan Ersoy, Serengil'e sert çıkıştı 👇🏻
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"Kendi dişine göre kişileri bul ve onlara muhalefet edip primini yap ben sana 100 numara büyük gelirim çocuğum" diyen Bülent Ersoy'a Serengil'den de cevap gecikmedi.

"Kendi dişine göre kişileri bul ve onlara muhalefet edip primini yap ben sana 100 numara büyük gelirim çocuğum" diyen Bülent Ersoy'a Serengil'den de cevap gecikmedi.

"Siz tabii ki hiçbirimizle mukayese edilmeyecek musiki bilgisi şöhret ve ün sahibisiniz bizde mertebeniz ile ilgili herzaman size saygıda kusur etmedik" diyen Serengil yine çelişkili açıklamaları ile kafa karıştırmayı başardı!

"Siz tabii ki hiçbirimizle mukayese edilmeyecek musiki bilgisi şöhret ve ün sahibisiniz bizde mertebeniz ile ilgili herzaman size saygıda kusur etmedik" diyen Serengil yine çelişkili açıklamaları ile kafa karıştırmayı başardı!

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Bakalım Serengil'in açıklamalarına karşı Bülent Ersoy'dan yeni bir çıkış gelecek mi? Siz bu atışmada kimi haklı buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bakalım Serengil'in açıklamalarına karşı Bülent Ersoy'dan yeni bir çıkış gelecek mi? Siz bu atışmada kimi haklı buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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