Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Spor ve diyete şimdi başlamak için motive edici fotoğraflar ve hikayeler arıyorsan doğru yerdesin. Reddit kullanıcıları önceki ve sonraki hallerini paylaştı. Bakalım hikayeleri ve son halleri sana ilham olacak mı... İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını tamamıyla değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf...
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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''(4 yıl) Yüz Parlatma!''
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''(On sekiz ay) Ameliyat yok, Ozempic yok, sadece özveri ve sağlıklı beslenme''
''(Yedi ay) toplam dönüşüm:)''
''1,5 yıllık ilerleme''
''(~17 ay) Kırmızı elbiseden kırmızı elbiseye''
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''(12 ay) A1c 6,1 ila 5,2, artık pre-diyabetik değil!''
''(12 Ay) spor salonu acemisi ilerleme''
''Kanser korkusu nedeniyle geçirdiğim robotik laparoskopik histerektomi ameliyatından 3 hafta sonra spor salonuna geri dönmenin ve kilo kaybımı korumamın 3. yılını kutluyorum.''
''(2 yıl) hacim ve tutarlı eğitim!!''
''(10 yıl) Soldaki adam inek bir kütüphaneciydi. Sağdaki adam hala öyle, ancak aynı anda daha fazla kitap taşıyabiliyor.''
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''(5 ay) Hala biraz çalışmam gerekiyor ama ilerleme var.''
''(6 ay) Küçük zaferler önemlidir. Şimdi zaferleri biriktirmeye başlayın.''
''Fotoğraflar arasında 1,5 yıl. Diyet değişikliği ve hafif kalestenikler''
''(7 yıl) Noel için tek isteğim güncel bir ilerleme fotoğrafı! Vermem gereken 20 lbs daha var ama son zamanlarda tatil tamales'leri engel oluyor😂 ''
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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