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Güne Hızlı ve Enerjik Bir Başlangıç Yapmak İçin Dinleyebileceğiniz 10 Harika Şarkı

etiket Güne Hızlı ve Enerjik Bir Başlangıç Yapmak İçin Dinleyebileceğiniz 10 Harika Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 18:01

Sabahları uyandığınızda modunuzu bir türlü toplayamıyorsanız ve desteğe ihtiyaç duyuyorsanız şarkıların gücünü asla hafife almayın. Güne hızlı ve enerjik başlangıç yapmak için işte bu şarkıları dinleyin! 👇

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Santorini

2. Divenire

3. Surfing with the Alien

4. Mountains

5. Victory

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6. Vangelis

7. Crystallize

8. Pulstar

9. Loud Pipes

10. Ghosts 'n' Stuff

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