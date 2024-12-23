Güne Hızlı ve Enerjik Bir Başlangıç Yapmak İçin Dinleyebileceğiniz 10 Harika Şarkı
Güne Hızlı ve Enerjik Bir Başlangıç Yapmak İçin Dinleyebileceğiniz 10 Harika Şarkı
Sabahları uyandığınızda modunuzu bir türlü toplayamıyorsanız ve desteğe ihtiyaç duyuyorsanız şarkıların gücünü asla hafife almayın. Güne hızlı ve enerjik başlangıç yapmak için işte bu şarkıları dinleyin! 👇
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1. Santorini
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2. Divenire
3. Surfing with the Alien
4. Mountains
5. Victory
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6. Vangelis
7. Crystallize
8. Pulstar
9. Loud Pipes
10. Ghosts 'n' Stuff
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