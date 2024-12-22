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ABD'de Sağlıklı Gıda Listesi Güncellendi: Beyaz Ekmek Listeden Çıktı, Yumurta ve Somon Eklendi!

ABD'de Sağlıklı Gıda Listesi Güncellendi: Beyaz Ekmek Listeden Çıktı, Yumurta ve Somon Eklendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 14:01

Sağlıklı gıda listesi baştan aşağı yenilendi. Beyaz ekmek, şekerli atıştırmalıklar ve bazı kahvaltılık gevrekler artık sağlıklı değil. Somon, yumurta ve avokado gibi zengin içerikli gıdalar listeye girdi. Şeker, tuz ve doymuş yağ miktarlarına yeni sınırlar getirildi. Tüketiciler için bir de “sağlıklı gıda” sembolü hazırlanıyor.

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Neden Böyle Bir Güncelleme Yapıldı?

Neden Böyle Bir Güncelleme Yapıldı?

ABD’de 30 yıl sonra sağlıklı gıdanın tanımı değişti. Sebep basit: Kronik hastalıklar her geçen gün artıyor ve bu durum beslenme alışkanlıklarımızla yakından ilişkili. FDA’nin üst düzey yetkililerinden biri, kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi hastalıkların ülkedeki ölüm nedenlerinin başında geldiğini ve yaşam beklentisinin buna bağlı olarak düştüğünü açıkladı. Kısacası bu değişiklikler sağlıklı yaşama bir davet niteliğinde.

Listeye Hangi Gıdalar Girdi?

Listeye Hangi Gıdalar Girdi?

Yeni kurallara göre bir ürünün sağlıklı olarak etiketlenmesi için sebze, protein, süt ürünleri veya tahıllar gibi FDA'in beslenme kılavuzlarında önerilen bir veya daha fazla besin grubundan anlamlı miktarda içermesi gerekiyor. Ayrıca ancak doymuş yağ, sodyum ve ilave şeker açısından da belirli sınırlar içinde kalanlar sağlıklı etiketi alabilecek. Öte yandan yağlara yaklaşım da zaman içinde değişti. 1990'larda hedef tüm yağları azaltmaktı ancak şimdi hem doymuş yağları azaltmak hem de sağlıklı yağların faydalarını kabul etmek gerekiyor. Kısacası artık avokado, kuruyemiş, çekirdek, yüksek yağlı balıklar, yumurta ve zeytinyağı sağlıklı kabul edilecek.

Çıkarılanlar Neler?

Çıkarılanlar Neler?

Beyaz ekmek gibi işlenmiş ürünler, şekerli meyve atıştırmalıkları, aşırı tatlandırılmış kahvaltı gevrekleri ve yoğurtlar artık sağlıklı gıda listesinde yok. FDA bu ürünlerin çoğunun yüksek şeker oranına sahip olduğunu ve besin değerlerinin düşük olduğunu belirtti. Eskiden markette sağlıklı etiketi taşıyan bir ürün artık o etiketi alamayabilir.

Amerikalılar Ne Yiyor?

Amerikalılar Ne Yiyor?

Durum çok iç açıcı değil. İstatistikler halkın büyük bir kısmının günlük beslenme sınırlarını çoktan aştığını gösteriyor. Yüzde 77’si fazla doymuş yağ, yüzde 63’ü aşırı şeker tüketiyor. Bunun yanı sıra yüzde 90’lık bir kesim ise çok fazla tuz tüketiyor. Sebze, meyve ve süt ürünleri tüketiminde ise halkın yüzde 80’i eksik kalıyor. Kısacası Amerikalılar dengeli beslenme konusunda sınıfta kalıyor.

Yeni Bir Sembol Yolda

Yeni Bir Sembol Yolda

FDA tüketicilerin doğru seçim yapmasına yardımcı olacak bir sembol üzerinde çalışıyor. Amaç sağlıklı ürünleri markette anında fark edebilmek. Ancak bu sembolün ne zaman kullanılmaya başlanacağı şimdilik belli değil.

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Sağlıklı Beslenmeye Doğru Yeni Bir Adım

Sağlıklı Beslenmeye Doğru Yeni Bir Adım

Bu güncelleme sadece bir liste değişikliği değil. Aslında sağlıklı bir geleceğe doğru bir adım. Uzmanlar daha az işlenmiş, daha doğal ve besleyici değeri yüksek gıdalara yönelmenin önemine vurgu yapıyor. Listeye giren somon ve avokado gibi yiyecekler sadece birer örnek. Daha bilinçli tüketim daha sağlıklı yaşamlar demek. Şimdi market alışverişlerinde biraz daha dikkat zamanı!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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