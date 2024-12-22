ABD'de Sağlıklı Gıda Listesi Güncellendi: Beyaz Ekmek Listeden Çıktı, Yumurta ve Somon Eklendi!
ABD'de Sağlıklı Gıda Listesi Güncellendi: Beyaz Ekmek Listeden Çıktı, Yumurta ve Somon Eklendi!
Sağlıklı gıda listesi baştan aşağı yenilendi. Beyaz ekmek, şekerli atıştırmalıklar ve bazı kahvaltılık gevrekler artık sağlıklı değil. Somon, yumurta ve avokado gibi zengin içerikli gıdalar listeye girdi. Şeker, tuz ve doymuş yağ miktarlarına yeni sınırlar getirildi. Tüketiciler için bir de “sağlıklı gıda” sembolü hazırlanıyor.
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Neden Böyle Bir Güncelleme Yapıldı?
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Listeye Hangi Gıdalar Girdi?
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Amerikalılar Ne Yiyor?
Yeni Bir Sembol Yolda
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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