ABD'de Sağlıklı Gıda Listesi Güncellendi: Beyaz Ekmek Listeden Çıktı, Yumurta ve Somon Eklendi!

Yeni kurallara göre bir ürünün sağlıklı olarak etiketlenmesi için sebze, protein, süt ürünleri veya tahıllar gibi FDA'in beslenme kılavuzlarında önerilen bir veya daha fazla besin grubundan anlamlı miktarda içermesi gerekiyor. Ayrıca ancak doymuş yağ, sodyum ve ilave şeker açısından da belirli sınırlar içinde kalanlar sağlıklı etiketi alabilecek. Öte yandan yağlara yaklaşım da zaman içinde değişti. 1990'larda hedef tüm yağları azaltmaktı ancak şimdi hem doymuş yağları azaltmak hem de sağlıklı yağların faydalarını kabul etmek gerekiyor. Kısacası artık avokado, kuruyemiş, çekirdek, yüksek yağlı balıklar, yumurta ve zeytinyağı sağlıklı kabul edilecek.